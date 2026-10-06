A Akamai Guardicore Segmentation torna viável a implementação das diretrizes da Anthropic para proteger agentes de IA.



Descubra como o nosso ciclo de vida de quatro estágios transforma a visibilidade em políticas eficazes, sem causar interrupções nas operações da sua empresa.



Estágio 1: Descoberta. A IA mapeia as dependências das aplicações e identifica automaticamente os recursos desconhecidos, proporcionando uma visão em tempo real das comunicações.

A IA mapeia as dependências das aplicações e identifica automaticamente os recursos desconhecidos, proporcionando uma visão em tempo real das comunicações. Estágio 2: Inteligência. Os padrões de tráfego e a exposição são analisados para gerar recomendações de políticas, acompanhadas de pontuação de confiança, evidências e um plano de implementação em fases.

Os padrões de tráfego e a exposição são analisados para gerar recomendações de políticas, acompanhadas de pontuação de confiança, evidências e um plano de implementação em fases. Estágio 3: Ação. A aplicação granular, no nível do processo, bloqueia comunicações não autorizadas em tempo real e contém ameaças com precisão.

A aplicação granular, no nível do processo, bloqueia comunicações não autorizadas em tempo real e contém ameaças com precisão. Estágio 4: Garantia. A validação contínua confirma que apenas o tráfego autenticado e verificado chega às aplicações e que os controles continuam válidos à medida que o ambiente sofre alterações.

