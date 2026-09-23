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Entrenamiento de IA frente a inferencia de IA

Descubra en qué se diferencian el entrenamiento y la inferencia de IA y por qué la inferencia requiere una estrategia de infraestructura más distribuida.

Vídeo resumen

Vídeo resumen

[00:00–00:07] Papeles del entrenamiento e inferencia: explicación de que el entrenamiento crea modelos de IA mientras que la inferencia genera valor empresarial real

[00:07–00:20] Flujos de trabajo de entrenamiento frente a inferencia: comparación entre entrenamiento (creación de modelos a partir de datos estáticos) e inferencia (ejecución de modelos en tráfico dinámico en tiempo real)

[00:20–00:27] Mentalidad de infraestructura para la inferencia: debate sobre cómo la naturaleza continua y activa de la inferencia exige una estrategia de infraestructura distintiva

[00:27–00:43] Infraestructura centralizada frente a distribuida: comparación entre clústeres de GPU centralizados para el entrenamiento y computación altamente distribuida y sensible a la latencia para la inferencia

[00:43–00:59] Ejecución óptima de la carga de trabajo: explicación de cómo ejecutar la carga de trabajo adecuada en el lugar adecuado en las ubicaciones centrales, regionales y en el Edge

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