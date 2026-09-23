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KI‑Training und -Inferenz im Vergleich

Erfahren Sie, wie sich KI‑Training und -Inferenz unterscheiden und warum die Inferenz eine stärker verteilte Infrastrukturstrategie erfordert.

Videozusammenfassung

Videozusammenfassung

[00:00–00:07] Rolle von Training und Inferenz: Erläuterung, dass Training KI‑Modelle erzeugt, während Inferenz den tatsächlichen Geschäftswert generiert

[00:07–00:20] Vergleich zwischen Trainings- und Inferenz-Workflows: Kontrast zwischen Training (Modellerstellung aus statischen Daten) und Inferenz (Ausführung von Modellen mit dynamischem Traffic)

[00:20–00:27] Infrastrukturmentalität für Inferenz: Diskussion darüber, warum die aktive, kontinuierliche Natur der Inferenz eine eigene Infrastrukturstrategie erfordert

[00:27–00:43] Zentralisierte und verteilte Infrastruktur im Vergleich: Vergleich zwischen zentralisierten GPU‑Clustern für Training und hochverteiltem, latenzempfindlichen Computing für Inferenz

[00:43–00:59] Optimale Workload-Ausführung: Erläuterung zur Ausführung der richtigen Workload an der richtigen Stelle über Core-, regionale und Edge-Standorte hinweg

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