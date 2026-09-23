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Entraînement de l'IA et inférence de l'IA

Découvrez les différences entre l'entraînement et l'inférence de l'IA, et pourquoi l'inférence nécessite une stratégie d'infrastructure plus distribuée.

Résumé de la vidéo

Résumé de la vidéo

[00:00 - 00:07] Rôle de l'entraînement et de l'inférence : l'entraînement permet de créer des modèles d'IA, tandis que l'inférence génère une valeur métier réelle

[00:07 - 00:20] Flux de travail d'entraînement et d'inférence : comparaison entre l'entraînement (création de modèles à partir de données statiques) et l'inférence (exécution de modèles sur des flux de données dynamiques en temps réel)

[00:20 - 00:27] Approche infrastructurelle de l'inférence : explication de la façon dont la nature continue et en temps réel de l'inférence exige une stratégie d'infrastructure spécifique

[00:27 - 00:43] Infrastructure centralisée ou distribuée : comparaison entre les clusters GPU centralisés, utilisés pour l'entraînement, et les capacités de calcul hautement distribuées et sensibles à la latence, requises pour l'inférence

[00:43 - 00:59] Exécution optimale des charges de travail : explication de l'exécution de la charge de travail appropriée au bon emplacement, entre les environnements centraux, régionaux et en bordure de l'Internet

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