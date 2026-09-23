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Treinamento de IA vs. Inferência de IA

Descubra como o treinamento e a inferência de inteligência artificial diferem entre si e por que a inferência exige uma estratégia de infraestrutura mais distribuída.

Resumo do vídeo

Resumo do vídeo

[00:00–00:07] Função do treinamento e da inferência: A explicação é que o treinamento cria modelos de IA, enquanto a inferência gera valor real para os negócios

[00:07–00:20] Fluxos de trabalho de treinamento e de inferência: Contraste entre treinamento (construção de modelos a partir de dados estáticos) e inferência (execução de modelos em tráfego dinâmico em tempo real)

[00:20–00:27] Mentalidade de infraestrutura voltada para inferência: Discussão sobre como a natureza contínua e em tempo real da inferência exige uma estratégia de infraestrutura diferenciada

[00:27–00:43] Infraestrutura centralizada versus distribuída: Comparação entre clusters centralizados de GPU para treinamento e sistemas de computação altamente distribuídos e sensíveis à latência para inferência

[00:43–00:59] Execução ideal da workload: Explicação sobre como executar a workload adequada no local correto, abrangendo locais centrais, regionais e periféricos.

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