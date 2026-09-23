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Por qué la latencia de la IA es más importante de lo que cree

Descubra por qué la latencia de la IA se acumula en todos los modelos, API y datos, y por qué la velocidad es crucial para las experiencias de IA.

Vídeo resumen

Vídeo resumen

[00:00–00:09] Definición de latencia: explicación de la latencia como el retraso entre la solicitud de un usuario y la respuesta del sistema, destacando su importancia en las aplicaciones de IA

[00:09–00:18] Impacto de la latencia: cómo influye la latencia en la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y las tasas de conversión

[00:18–00:30] Causas de las brechas de latencia: el papel de las decisiones de arquitectura, la asignación de modelos y la gestión de cargas de trabajo pesadas a la hora de provocar brechas de latencia

[00:30–00:44] Acumulación de retrasos en los flujos de trabajo: cómo se acumulan pequeños retrasos en la red de bases de datos, API y modelos en flujos de trabajo agénticos, lo que afecta a la experiencia del usuario

[00:44–00:56] La velocidad como característica principal: explicación de la velocidad como una característica esencial de los productos de IA en las experiencias en directo

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