Perché la latenza dell'intelligenza artificiale è più importante di quanto pensi

[00:00–00:09] Definizione di latenza: la latenza viene definita come il ritardo che intercorre tra la richiesta di un utente e la risposta del sistema a evidenziare la sua importanza nelle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale
[00:09–00:18] Impatto della latenza: come la latenza influenza la soddisfazione dei clienti, l'efficienza operativa e i tassi di conversione
[00:18–00:30] Cause delle lacune di latenza: il ruolo delle decisioni architettoniche, il posizionamento dei modelli e la gestione di carichi di lavoro pesanti che causano lacune di latenza
[00:30–00:44] Aggregazione dei ritardi nei workflow: come i piccoli ritardi della rete si uniscono all'interno di database, API e modelli in workflow agentici, influendo sulle user experience
[00:44–00:56] Velocità come caratteristica principale: la velocità viene definita come la caratteristica fondamentale dei prodotti basati sull'intelligenza artificiale nelle experience live