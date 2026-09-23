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Perché la latenza dell'intelligenza artificiale è più importante di quanto pensi

Scopri perché la latenza dell'intelligenza artificiale riguarda modelli, API e dati e perché la velocità è fondamentale per le experience con l'AI.

Riepilogo del video

Riepilogo del video

[00:00–00:09] Definizione di latenza: la latenza viene definita come il ritardo che intercorre tra la richiesta di un utente e la risposta del sistema a evidenziare la sua importanza nelle applicazioni basate sull'intelligenza artificiale

[00:09–00:18] Impatto della latenza: come la latenza influenza la soddisfazione dei clienti, l'efficienza operativa e i tassi di conversione

[00:18–00:30] Cause delle lacune di latenza: il ruolo delle decisioni architettoniche, il posizionamento dei modelli e la gestione di carichi di lavoro pesanti che causano lacune di latenza

[00:30–00:44] Aggregazione dei ritardi nei workflow: come i piccoli ritardi della rete si uniscono all'interno di database, API e modelli in workflow agentici, influendo sulle user experience

[00:44–00:56] Velocità come caratteristica principale: la velocità viene definita come la caratteristica fondamentale dei prodotti basati sull'intelligenza artificiale nelle experience live

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