Por que a latência da inteligência artificial é mais importante do que você imagina?

[00:00–00:09] Definição de latência: Explicação de latência como sendo o tempo de atraso entre a solicitação de um usuário e a resposta do sistema, destacando sua importância nas aplicações de inteligência artificial

[00:09–00:18] Impacto da latência: Como a latência afeta a satisfação do cliente, a eficiência operacional e as taxas de conversão

[00:18–00:30] Causas das lacunas de latência: O papel das decisões arquiteturais, da localização do modelo e da gestão de workloads intensas na geração de lacunas na latência

[00:30–00:44] Acúmulo de atrasos nos fluxos de trabalho: Como pequenos atrasos em redes se acumulam em bancos de dados, APIs e modelos em fluxos de trabalho agênticos, afetando a experiência do usuário

[00:44–00:56] Velocidade como característica essencial: Explicação sobre a importância da velocidade como uma característica essencial dos produtos de inteligência artificial em experiências ao vivo