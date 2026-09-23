Pourquoi la latence de l'IA est plus importante que vous ne le pensez

[00:00 - 00:09] Définition de la latence : la latence correspond au délai qui s'écoule entre la requête d'un utilisateur et la réponse du système, et explication de son importance dans les applications d'IA

[00:09 - 00:18] Impact de la latence : explication de l'influence de la latence sur la satisfaction client, l'efficacité opérationnelle et les taux de conversion

[00:18 - 00:30] Causes des problèmes de latence : rôle des choix architecturaux, de l'emplacement des modèles et de la gestion des charges de travail volumineuses dans l'apparition de problèmes de latence

[00:30 - 00:44] Accumulation des délais dans les flux de travail : explication de la manière dont de faibles délais réseau s'additionnent au fil des interactions entre bases de données, API et modèles au sein de flux de travail agentiques, avec un impact direct sur l'expérience utilisateur

[00:44 - 00:56] La vitesse, une caractéristique essentielle : présentation de la vitesse comme une composante déterminante des produits d'IA utilisés dans des expériences en temps réel