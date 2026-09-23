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Background

Warum KI‑Latenz wichtiger ist, als Sie denken

Erfahren Sie, warum sich KI‑Latenz über Modelle, APIs und Daten hinweg aufaddiert und warum Geschwindigkeit für KI‑Erlebnisse entscheidend ist.

Videozusammenfassung

Videozusammenfassung

[00:00–00:09] Definition von Latenz: Erläuterung von Latenz als Zeitverzögerung zwischen der Anfrage eines Nutzers und der Antwort des Systems, wobei die Bedeutung in KI‑Anwendungen hervorgehoben wird

[00:09–00:18] Auswirkung von Latenz: Wie Latenz die Kundenzufriedenheit, die betriebliche Effizienz und die Konversionsraten beeinflusst

[00:18–00:30] Ursachen für Latenzlücken: Die Rolle von Architekturentscheidungen, Modellplatzierung und der Verarbeitung umfassender Workloads als Ursachen von Latenzlücken

[00:30–00:44] Aufaddierung von Verzögerungen in Workflows: Wie sich kleine Netzwerkverzögerungen in agentischen Workflows über Datenbanken, APIs und Modelle hinweg aufaddieren und so das Nutzererlebnis beeinträchtigen

[00:44–00:56] Geschwindigkeit als zentrales Merkmal: Erläuterung, warum Geschwindigkeit ein wichtiges Merkmal von KI‑Produkten in Live-Erlebnissen ist

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