Warum KI‑Latenz wichtiger ist, als Sie denken

[00:00–00:09] Definition von Latenz: Erläuterung von Latenz als Zeitverzögerung zwischen der Anfrage eines Nutzers und der Antwort des Systems, wobei die Bedeutung in KI‑Anwendungen hervorgehoben wird

[00:09–00:18] Auswirkung von Latenz: Wie Latenz die Kundenzufriedenheit, die betriebliche Effizienz und die Konversionsraten beeinflusst

[00:18–00:30] Ursachen für Latenzlücken: Die Rolle von Architekturentscheidungen, Modellplatzierung und der Verarbeitung umfassender Workloads als Ursachen von Latenzlücken

[00:30–00:44] Aufaddierung von Verzögerungen in Workflows: Wie sich kleine Netzwerkverzögerungen in agentischen Workflows über Datenbanken, APIs und Modelle hinweg aufaddieren und so das Nutzererlebnis beeinträchtigen

[00:44–00:56] Geschwindigkeit als zentrales Merkmal: Erläuterung, warum Geschwindigkeit ein wichtiges Merkmal von KI‑Produkten in Live-Erlebnissen ist