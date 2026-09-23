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[00:28–00:44] Flexibilidad y hardware de alto rendimiento: introducción a la flexibilidad de Akamai Cloud en la implementación central y regional, destacando las GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell para un rendimiento de inferencia y un razonamiento complejo con alta concurrencia.

[00:44–00:58] Ejecución óptima de la carga de trabajo: resumen final haciendo hincapié en la ejecución de la carga de trabajo adecuada en el lugar adecuado, en lugar de comprar modelos más grandes o costosas asignaciones de GPU