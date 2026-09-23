[00:00–00:15] Importância do posicionamento da GPU: Explicação do posicionamento da GPU como um componente essencial da inferência em produção, determinando onde as workloads de IA são executadas e controlando a latência, os custos de saída e a confiabilidade da aplicação

[00:15–00:28] Questões em evolução sobre infraestrutura: Visão geral da transição de simplesmente ter acesso a GPUs para alocar o poder de processamento adequado no local certo para workloads específicas

[00:28–00:44] Flexibilidade e hardware de alto desempenho: Introdução à flexibilidade da Akamai Cloud em implantações centrais e regionais, com destaque para as GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, que garantem alto desempenho em inferência e capacidade de processamento complexo em ambientes de alta concorrência.

[00:44–00:58] Execução ideal da workload: Resumo final que destaca a importância de executar a workload adequada no local certo, em vez de investir em modelos maiores ou em alocações de GPU caras