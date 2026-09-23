[00:00–00:15] Bedeutung der GPU‑Platzierung: Erläuterung, warum GPU‑Platzierung eine Schlüsselkomponente der Produktionsinferenz ist, indem sie bestimmt, wo KI‑Workloads ausgeführt werden, und so Latenz, Egress-Kosten und Anwendungszuverlässigkeit beeinflusst

[00:15–00:28] Fragen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur: Überblick über den Wechsel von einfachem GPU‑Zugriff zum richtigen Computing an der richtigen Stelle für spezifische Workloads

[00:28–00:44] Flexibilität und High‑Performance-Hardware: Einführung in die Flexibilität der Akamai Cloud bei der Core- und regionalen Bereitstellung, die NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell‑GPUs für Inferenzdurchsatz und komplexe Schlussfolgerung bei hoher Gleichzeitigkeit hervorhebt

[00:44–00:58] Optimale Workload-Ausführung: Abschließende Zusammenfassung, die den Schwerpunkt darauf legt, die richtige Workload an der richtigen Stelle auszuführen, anstatt größere Modelle oder teure GPU‑Zuweisungen zu kaufen