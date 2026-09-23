Akamai
Zum Hauptinhalt springen
Akamai
Anmelden
Anmelden Close
Cloud Manager
Verwalten Sie Ihre Cloud-Computing-Dienste
Anmelden Close
Control Center
Verwalten Sie Ihre Sicherheits- und Bereitstellungsdienste
Background

Warum GPU‑Platzierung entscheidend ist

Erfahren Sie, warum die GPU‑Platzierung die KI‑Latenz, die Egress-Kosten, die Zuverlässigkeit und die Workload-Performance beeinflusst.

Videozusammenfassung

Videozusammenfassung

[00:00–00:15] Bedeutung der GPU‑Platzierung: Erläuterung, warum GPU‑Platzierung eine Schlüsselkomponente der Produktionsinferenz ist, indem sie bestimmt, wo KI‑Workloads ausgeführt werden, und so Latenz, Egress-Kosten und Anwendungszuverlässigkeit beeinflusst

[00:15–00:28] Fragen zur Weiterentwicklung der Infrastruktur: Überblick über den Wechsel von einfachem GPU‑Zugriff zum richtigen Computing an der richtigen Stelle für spezifische Workloads

[00:28–00:44] Flexibilität und High‑Performance-Hardware: Einführung in die Flexibilität der Akamai Cloud bei der Core- und regionalen Bereitstellung, die NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell‑GPUs für Inferenzdurchsatz und komplexe Schlussfolgerung bei hoher Gleichzeitigkeit hervorhebt

[00:44–00:58] Optimale Workload-Ausführung: Abschließende Zusammenfassung, die den Schwerpunkt darauf legt, die richtige Workload an der richtigen Stelle auszuführen, anstatt größere Modelle oder teure GPU‑Zuweisungen zu kaufen

Teilen

Zusätzliche Ressourcen

Benchmarking von NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell in der Akamai Cloud

Benchmarks zeigen, dass NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell bei Ausführung in der Akamai Cloud im Vergleich zum H100 einen 1,63-mal höheren Inferenzdurchsatz liefert.

Mehr erfahren

GPU in der Akamai Cloud

Akamai Cloud bietet mehrere GPU-Optionen mit NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition® und der Quadro® RTX-Serie.

Mehr erfahren

KI‑Inferenz-Cloudplattform für Echtzeit‑KI

Führen Sie KI-Inferenzprozesse näher am Nutzer durch – mit verteilter Cloud, GPU-Computing und integrierten Sicherheitsfunktionen für Echtzeit-KI-Anwendungen und -Agenten.

Details anzeigen