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L'importance du placement des GPU

Découvrez pourquoi l'emplacement des GPU influe sur la latence de l'IA, les coûts de trafic sortant, la fiabilité et les performances des charges de travail.

Résumé de la vidéo

Résumé de la vidéo

[00:00 - 00:15] Importance de l'emplacement des GPU : l'emplacement des GPU est un élément essentiel de l'inférence en production, car il détermine l'endroit où les charges de travail d'IA sont exécutées et influence directement la latence, les coûts de trafic sortant ainsi que la fiabilité des applications

[00:15 - 00:28] Évolution des enjeux liés à l'infrastructure : les priorités ne consistent plus seulement à disposer d'un accès aux GPU, mais à associer les ressources de calcul appropriées au bon emplacement en fonction de chaque charge de travail

[00:28 - 00:44] Flexibilité et matériel haute performance : présentation de la flexibilité offerte par Akamai Cloud pour les déploiements centraux et régionaux, avec mise en avant des GPU NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell, conçus pour offrir un débit d'inférence élevé et prendre en charge des raisonnements complexes dans des environnements à forte simultanéité

[00:44 - 00:58] Exécution optimale des charges de travail : conclusion soulignant l'importance d'exécuter la bonne charge de travail au bon endroit, plutôt que de se contenter d'acquérir des modèles plus volumineux ou d'investir dans des ressources GPU coûteuses

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