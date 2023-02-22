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Oryan De Paz

Publications de Oryan de Paz

Interfaces RPC exceptionnelles et comment les trouver

February 22, 2023Oryan De Paz

Vous êtes à la recherche de votre prochain projet de recherche sur la sécurité ? Notre outil RPC Interface Analyzer peut vous aider à le trouver.

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dhpcd : Le mineur de cryptomonnaie qui s'est caché pendant 4 ans

October 26, 2022Oryan De Paz

Les chercheurs d'Akamai ont identifié une campagne d'attaques au long cours ciblant les serveurs Linux SSH qui exécutent un mineur de cryptomonnaie Monero.

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