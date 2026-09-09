Conformité à la directive NIS2 à l'ère de l'IA : pourquoi la cybersécurité traditionnelle ne suffit plus

L'introduction de la directive NIS2 (Network and Information Security Directive 2) constitue l'une des évolutions les plus importantes de la législation européenne en matière de cybersécurité de ces dernières années. Les entreprises ne peuvent plus considérer la cybersécurité comme la seule responsabilité du service informatique.

Les équipes dirigeantes sont désormais directement responsables de la mise en œuvre de contrôles de sécurité appropriés, et tout incident significatif doit être signalé dans un délai de seulement 24 heures.

Dans le même temps, l'IA a profondément transformé le déroulement des cyberattaques.

Des menaces qui nécessitaient autrefois plusieurs jours, voire plusieurs semaines de préparation, peuvent désormais être lancées en quelques minutes. La reconnaissance automatisée, les attaques par hameçonnage assistées par l'IA et les campagnes de ransomware toujours plus sophistiquées ont considérablement réduit le temps dont disposent les entreprises pour détecter et contenir une attaque.

Pour les entreprises soumises à la directive NIS2, cela soulève une question délicate :

Comment démontrer que votre entreprise est capable de contenir une violation avant qu'elle ne se transforme en incident majeur ?