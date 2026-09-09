Conformité à la directive NIS2 à l'ère de l'IA : pourquoi la cybersécurité traditionnelle ne suffit plus

Face à un écosystème des menaces en perpétuelle mutation, répondre aux exigences de la directive NIS2 représente aujourd'hui un défi bien plus important.
L'IA rebat les cartes aussi bien pour les équipes de sécurité que pour les cybercriminels.
Elle aide les équipes de sécurité à analyser les menaces plus rapidement grâce à des capacités telles que l'analyse de l'exposition aux risques et l'investigation des incidents en langage naturel. Ces fonctionnalités permettent de cartographier les chemins d'attaque et d'évaluer l'étendue d'une compromission aussi vite que les attaques avancées peuvent se propager.
Dans le même temps, les attaquants utilisent l'IA pour automatiser les activités de reconnaissance, identifier des vulnérabilités et accélérer les mouvements latéraux une fois l'accès obtenu.
Bien que la directive NIS2 ne réglemente pas explicitement l'IA, les entreprises doivent prendre en compte l'impact de l'IA sur leur exposition aux cyberrisques, leurs obligations de gouvernance et leur capacité à satisfaire aux exigences de la directive.
De nombreuses architectures de sécurité traditionnelles reposent encore largement sur des défenses périmétriques, des enquêtes manuelles et des contrôles réseau statiques. Malheureusement, ces approches peinent à suivre le rythme des attaques modernes, en particulier au sein des environnements cloud hybrides, des équipes à distance et des chaînes d'approvisionnement de plus en plus complexes.
L'enjeu n'est pas tant d'empêcher toutes les attaques que de limiter la marge de manœuvre d'un attaquant dans votre environnement une fois celui-ci compromis.