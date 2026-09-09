NIS2‑Compliance im KI‑Zeitalter: Warum herkömmliche Cybersicherheit nicht mehr ausreicht

Die Erfüllung der NIS2‑Anforderungen ist angesichts der neuen Cyberbedrohungslandschaft deutlich schwieriger geworden.
Doch KI kommt nicht nur Angreifern, sondern auch Verteidigern zugute:
Sie unterstützt Sicherheitsteams dabei, Bedrohungen schneller zu analysieren, indem sie Funktionen wie Risikoanalysen oder die Abfrage von Vorfällen in natürlicher Sprache bereitstellt. So können Teams Angriffspfade zuordnen und die Auswirkungen eines Sicherheitsvorfalls erfassen – alles in einer Geschwindigkeit, die mit dem Tempo moderner Angriffe Schritt halten kann.
Gleichzeitig nutzen Angreifer KI, um die Ausspähung zu automatisieren, Schwachstellen aufzudecken und die laterale Netzwerkbewegung zu beschleunigen, sobald sie sich Zugang verschafft haben.
Auch wenn NIS2 das Thema KI nicht ausdrücklich regelt, müssen Unternehmen berücksichtigen, wie KI ihr Cyberrisiko verändert und welchen Einfluss sie auf ihre Governance-Verpflichtungen und ihre Fähigkeit hat, die Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen.
Viele klassische Sicherheitsarchitekturen verlassen sich nach wie vor stark auf herkömmliche Netzwerkverteidigung, manuelle Untersuchungen und statische Netzwerkkontrollen. Leider können diese Ansätze mit modernen Angriffen kaum Schritt halten, insbesondere in Hybrid‑Cloud-Umgebungen, bei Remote-Mitarbeitern und in immer komplexeren Lieferketten.
Die Herausforderung besteht nicht darin, jeden Angriff zu verhindern, sondern einzuschränken, wie weit sich ein Angreifer bewegen kann, sobald er sich in Ihrer Umgebung befindet.