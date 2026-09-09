NIS2‑Compliance im KI‑Zeitalter: Warum herkömmliche Cybersicherheit nicht mehr ausreicht

Die Einführung der zweiten Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit (Network and Information Security Directive 2, NIS2) ist eine der größten Änderungen der europäischen Cybersicherheitsvorschriften der letzten Jahre. Unternehmen können Cybersicherheit heute nicht mehr nur als die alleinige Verantwortung der IT‑Abteilung betrachten.

Führungsteams sind jetzt direkt dafür verantwortlich, dass angemessene Sicherheitskontrollen vorhanden sind, wobei erhebliche Vorfälle innerhalb von nur 24 Stunden gemeldet werden müssen.

Gleichzeitig hat KI die Art und Weise, wie sich Cyberangriffe abspielen, grundlegend verändert.

Angriffe, deren Entwicklung früher Tage oder Wochen gebraucht haben, können heute innerhalb von Minuten gestartet werden. Automatisierte Ausspähung, KI‑gestütztes Phishing und immer ausgefeiltere Ransomware-Kampagnen haben die Zeit, die Unternehmen zur Erkennung und Eindämmung eines Angriffs zur Verfügung steht, drastisch verkürzt.

Für Unternehmen, die der NIS2‑Richtlinie unterliegen, wirft das alles eine schwierige Frage auf:

Wie können Sie nachweisen, dass Ihr Unternehmen einen Angriff eindämmen kann, bevor er sich zu einem schwerwiegenden Vorfall entwickelt?