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Conformidade com a NIS2 na era da inteligência artificial: por que a cibersegurança tradicional não é suficiente

September 09, 2026 by David Elmaleh

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Principais conclusões

A NIS2 altera a responsabilização dos executivos ao tornar os líderes diretamente responsáveis pela resiliência cibernética, com o apoio de prazos rigorosos de notificação de 24 horas.

A IA acelera as ameaças à velocidade das máquinas, tornando insuficientes a segurança perimetral tradicional e a resposta manual a incidentes.

Para garantir a conformidade, é necessário comprovar a contenção rápida de violações, proteger cadeias de fornecimento complexas e manter a continuidade das operações comerciais.

A microssegmentação baseada em IA ajuda a impedir o movimento lateral, isola workloads comprometidas e oferece visibilidade em tempo real para atender às exigências dos reguladores.

A introdução da Diretiva de Segurança de Redes e Informações 2 (Diretiva NIS2) representa uma das maiores mudanças na legislação europeia sobre cibersegurança nos últimos anos. As organizações não podem mais considerar a segurança cibernética como uma responsabilidade exclusiva do departamento de TI. 

As equipes executivas são agora diretamente responsáveis por garantir que controles de segurança adequados estejam em vigor, sendo que incidentes significativos devem ser notificados em até 24 horas.

Ao mesmo tempo, a IA transformou radicalmente a forma como os ataques cibernéticos ocorrem.

Ameaças que antes levavam dias ou semanas para serem desenvolvidas pelos invasores agora podem ser lançadas em questão de minutos. O reconhecimento automatizado, o phishing assistido por IA e as campanhas de ransomware cada vez mais sofisticadas reduziram drasticamente o tempo que as organizações têm para detectar e conter um ataque.

Para as empresas sujeitas à NIS2, isso levanta uma questão desafiadora:

Como você pode demonstrar que sua organização é capaz de conter uma violação antes que ela se transforme em um incidente grave?

O que é a NIS2?

NIS2 muda radicalmente a forma como as organizações abordam a cibersegurança. 

Em vez de tratar a cibersegurança como uma questão de TI, a diretiva a torna uma responsabilidade do conselho administrativo, introduzindo requisitos mais rigorosos em relação à governança, gestão de riscos e notificação de incidentes.

A NIS2 atualiza e amplia a Diretiva NIS original, fortalecendo a resiliência cibernética em uma gama mais ampla de organizações e setores críticos.

Resiliência, não apenas conformidade

Muitas organizações encaram inicialmente a NIS2 como mais um exercício de conformidade.

No entanto, a diretriz tem como objetivo melhorar a resiliência operacional, e não apenas aumentar a quantidade de documentação.

O foco agora não é mais apenas prevenir ataques. Os órgãos de gestão das organizações que prestam serviços essenciais devem ser capazes de demonstrar (e não apenas afirmar) que são capazes de:

  • Minimizar o impacto de um incidente cibernético

  • Proteger os serviços essenciais

  • Gerenciar o risco da cadeia de fornecimento

  • Manter a continuidade dos negócios

  • Compreender rapidamente o que foi afetado quando ocorre um incidente

E, de acordo com a NIS2, os órgãos de gestão podem ser responsabilizados por não cumprirem as normas. Em um ambiente em que as ameaças cibernéticas avançam cada vez mais na velocidade das máquinas, esses requisitos exercem uma pressão significativa sobre os modelos tradicionais de segurança. 

Akamai Guardicore Segmentation foi desenvolvido exatamente para este cenário. Ele proporciona às equipes de segurança e de direção uma visibilidade comprovável sobre até que ponto um incidente está realmente sob controle.

Cumprimento dos requisitos da NIS2 na era da IA

Atender aos requisitos da NIS2 tornou-se significativamente mais desafiador à medida que o cenário de ameaças cibernéticas evolui.

A IA traz benefícios tanto para os defensores quanto para os atacantes.

Ela ajuda as equipes de segurança a analisar ameaças mais rapidamente, introduzindo recursos como análise de exposição e consulta de incidentes em linguagem natural. Isso ajuda a mapear as rotas de ataque e avaliar a extensão do impacto de uma violação a uma velocidade que acompanha o ritmo dos ataques modernos.

Ao mesmo tempo, os invasores estão usando IA para automatizar o reconhecimento, descobrir vulnerabilidades e acelerar o movimento lateral assim que obtêm acesso.

Embora a NIS2 não regule explicitamente a IA, as organizações devem levar em consideração como a IA altera seus riscos cibernéticos, suas obrigações de governança e sua capacidade de cumprir os requisitos da diretiva. 

Muitas arquiteturas tradicionais de segurança ainda dependem fortemente de defesas de perímetro, investigações manuais e controles estáticos de rede. Infelizmente, essas abordagens têm dificuldade em acompanhar o ritmo dos ataques modernos, especialmente em ambientes de nuvem híbrida, equipes de trabalho remotas e cadeias de suprimentos cada vez mais complexas.

O desafio não é simplesmente impedir todos os ataques; é limitar o alcance de um invasor uma vez que ele tenha entrado no seu ambiente.

Os quatro principais desafios que os líderes enfrentam com a NIS2

À medida que as organizações se empenham em alcançar a conformidade com a NIS2, o cumprimento dos requisitos da diretiva revela-se, de forma consistente, um desafio em quatro áreas principais:

  1. Demonstração da contenção rápida de uma violação

  2. Gerenciamento do risco da cadeia de fornecimento

  3. Manutenção da continuidade dos negócios

  4. Cumprimento dos requisitos dos relatórios da NIS2

Demonstração da contenção rápida de uma violação

As organizações precisam comprovar que os controles de segurança são capazes de conter ativamente um incidente antes que ele se espalhe pelos sistemas críticos (Artigos 21(1) e 21(2)(f)).

Gerenciamento do risco da cadeia de fornecimento

A NIS2 amplia a responsabilidade para além da infraestrutura própria de uma organização (Artigo 21(2)(d)). Os fornecedores e parceiros terceirizados também devem ser gerenciados como parte da postura geral de segurança, o que inclui garantir que uma credencial comprometida de um fornecedor, por si só, não seja suficiente para acessar sistemas críticos. Recursos como a autenticação multifator, que exige verificação de identidade no momento da conexão e não apenas no perímetro da rede, foram desenvolvidos exatamente para esse tipo de situação.

Manutenção da continuidade dos negócios

Os controles de segurança devem aumentar a resiliência sem causar interrupções operacionais ou complexidade desnecessárias (Artigo 21(2)(c)).

Cumprimento dos requisitos dos relatórios da NIS2

A responsabilidade pessoal, aliada a um prazo rigoroso para prestação de contas (Artigo 23), que inclui um alerta antecipado de 24 horas, uma notificação de incidente em 72 horas e um relatório completo em até 1 mês, exige que as organizações tenham visibilidade imediata sobre a extensão do incidente e seu impacto nos negócios.

Esses desafios exigem mais do que a segurança tradicional de perímetro ou exercícios periódicos de conformidade.

Eles exigem visibilidade constante e contenção rápida.

Por que a segmentação baseada em IA é a solução

O fio condutor que une esses desafios é a visibilidade e a contenção. A microssegmentação moderna garante a contenção ao restringir a comunicação desnecessária entre workloads, aplicações e ambientes. 

Em vez de partir do princípio de que as violações sempre podem ser evitadas, a segmentação se concentra em garantir que os invasores não possam se movimentar livremente assim que ocorrer um comprometimento inicial.

Quando combinada com automação e visibilidade contínua, a segmentação pode ajudar as organizações da seguinte forma:

  • Reduzir o movimento lateral

  • Isolar workloads comprometidas

  • Minimizar as interrupções operacionais

  • Aumentar a visibilidade em ambientes híbridos

  • Simplificar a coleta de evidências para relatórios regulatórios

À medida que a IA continua a acelerar o ritmo dos ataques cibernéticos, esses recursos estão se tornando cada vez mais importantes para as organizações que se empenham em cumprir os requisitos da NIS2.

Nossa plataforma de microssegmentação

A Akamai Guardicore Segmentation é uma plataforma definida por software, centrada em ativos e projetada especificamente para a era da IA:

  • A análise de exposição e resposta (ExAR) mapeia continuamente as rotas de ataque antes que os invasores as explorem. 

  • Os recursos de consulta do Insight permitem que as equipes utilizem a pesquisa em linguagem natural para avaliar instantaneamente o alcance de uma violação. 

  • O Generative Policy Engine reduz o movimento lateral ao automatizar a geração de políticas, limitando drasticamente o alcance de uma credencial ou workload comprometida. 

Isso ajuda as organizações a entender o que está conectado, limita o alcance dos invasores e demonstra rapidamente o impacto de um incidente.

Dê o próximo passo

Entender os requisitos da NIS2 é apenas o primeiro passo.

O verdadeiro desafio é implementar controles de segurança que atendam às exigências dos reguladores e, ao mesmo tempo, protejam as operações da empresa. Nosso white paper explora como a segmentação moderna pode ajudar as organizações a fazer exatamente isso.

Você aprenderá a:

  • Conter violações de forma mais rápida utilizando mapeamento de exposição e geração de políticas baseados em IA

  • Reduzir os riscos na cadeia de fornecimento limitando o acesso dos fornecedores apenas ao que é exigido contratualmente

  • Garantir a continuidade dos negócios adotando uma abordagem baseada em simulações, que testa as políticas antes de implementá-las

  • Simplificar a geração de relatórios regulatórios com visibilidade em tempo real e em linguagem natural sobre o escopo de uma violação 

Baixe o guia Conformidade com a NIS2 na era da inteligência artificial e descubra como a segmentação pode ajudar você a cumprir os requisitos da NIS2 com confiança.

Baixe o white paper

Perguntas frequentes

A Diretiva NIS2 é uma lei de cibersegurança da União Europeia criada para aumentar a resiliência das organizações que atuam em setores críticos. A lei estabelece padrões mais rigorosos para a gestão de riscos, notificação de incidentes, segurança da cadeia de fornecimento e prestação de contas por parte do conselho administrativo, ao mesmo tempo em que amplia o escopo das organizações obrigadas a cumprir essas exigências.

Embora a NIS2 forneça um quadro comum, sua implementação é feita por meio da legislação nacional de cada Estado-membro da UE.

NIS2 é a sigla para a segunda Diretiva de Segurança de Redes e Informações 2 (outubro de 2024). Trata-se da legislação atualizada da União Europeia em matéria de segurança cibernética, que substitui a Diretiva NIS original, introduzida em 2016. A diretiva amplia o número de organizações abrangidas e introduz requisitos mais rigorosos em matéria de segurança cibernética, governança, gestão de riscos e notificação de incidentes.

 

A NIS2 se aplica à segurança e à resiliência das redes, dos sistemas de informação e dos serviços digitais de uma organização. Isso inclui governança de cibersegurança, gestão de riscos, resposta a incidentes, continuidade dos negócios, segurança da cadeia de fornecimento, ambientes em nuvem e tecnologia operacional.

Embora a IA não seja regulamentada especificamente pela NIS2, as organizações devem avaliar como os sistemas de IA e os serviços de IA de terceiros afetam seu risco cibernético geral e sua resiliência.

A NIS2 se aplica a organizações classificadas como entidades essenciais ou importantes que atuam em setores como energia, saúde, serviços financeiros, transporte, indústria, infraestrutura digital, serviços de TIC e administração pública.

Muitas organizações de médio e grande porte, com mais de 50 funcionários ou faturamento anual superior a €10 milhões, podem estar incluídas no escopo, embora a elegibilidade dependa do setor e da implementação nacional.

A conformidade com a NIS2 significa atender aos requisitos da diretiva em matéria de cibersegurança, governança e resiliência. Em vez de ser uma certificação pontual, ela exige que as organizações identifiquem, gerenciem e reduzam continuamente os riscos cibernéticos.

Isso inclui implementar controles de segurança adequados, gerenciar os riscos da cadeia de fornecimento, manter capacidades de resposta a incidentes, apoiar a continuidade dos negócios e demonstrar uma governança eficaz. À medida que a adoção da IA aumenta, as organizações também devem garantir que os riscos relacionados à IA sejam incorporados à sua estratégia mais ampla de cibersegurança.

Perguntas frequentes

Sobre o autor

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David Elmaleh

David Elmaleh is Director of Product Management at Akamai, where he leads Product Portfolio Management for Zero Trust security solutions with a focus on go-to-market strategy. He brings more than 20 years of comprehensive expertise spanning networking, application security, and network security. Throughout his career, he has successfully driven product innovation, defined vision, and accelerated growth across both the enterprise security and carrier networking sectors. David holds an M.Sc. in Electrical and Electronics Engineering from Université Paris-Est and is a frequent speaker at industry events.

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