Conformidade com a NIS2 na era da inteligência artificial: por que a cibersegurança tradicional não é suficiente

A introdução da Diretiva de Segurança de Redes e Informações 2 (Diretiva NIS2) representa uma das maiores mudanças na legislação europeia sobre cibersegurança nos últimos anos. As organizações não podem mais considerar a segurança cibernética como uma responsabilidade exclusiva do departamento de TI.

As equipes executivas são agora diretamente responsáveis por garantir que controles de segurança adequados estejam em vigor, sendo que incidentes significativos devem ser notificados em até 24 horas.

Ao mesmo tempo, a IA transformou radicalmente a forma como os ataques cibernéticos ocorrem.

Ameaças que antes levavam dias ou semanas para serem desenvolvidas pelos invasores agora podem ser lançadas em questão de minutos. O reconhecimento automatizado, o phishing assistido por IA e as campanhas de ransomware cada vez mais sofisticadas reduziram drasticamente o tempo que as organizações têm para detectar e conter um ataque.

Para as empresas sujeitas à NIS2, isso levanta uma questão desafiadora:

Como você pode demonstrar que sua organização é capaz de conter uma violação antes que ela se transforme em um incidente grave?