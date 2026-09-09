Conformidade com a NIS2 na era da inteligência artificial: por que a cibersegurança tradicional não é suficiente

Atender aos requisitos da NIS2 tornou-se significativamente mais desafiador à medida que o cenário de ameaças cibernéticas evolui.
A IA traz benefícios tanto para os defensores quanto para os atacantes.
Ela ajuda as equipes de segurança a analisar ameaças mais rapidamente, introduzindo recursos como análise de exposição e consulta de incidentes em linguagem natural. Isso ajuda a mapear as rotas de ataque e avaliar a extensão do impacto de uma violação a uma velocidade que acompanha o ritmo dos ataques modernos.
Ao mesmo tempo, os invasores estão usando IA para automatizar o reconhecimento, descobrir vulnerabilidades e acelerar o movimento lateral assim que obtêm acesso.
Embora a NIS2 não regule explicitamente a IA, as organizações devem levar em consideração como a IA altera seus riscos cibernéticos, suas obrigações de governança e sua capacidade de cumprir os requisitos da diretiva.
Muitas arquiteturas tradicionais de segurança ainda dependem fortemente de defesas de perímetro, investigações manuais e controles estáticos de rede. Infelizmente, essas abordagens têm dificuldade em acompanhar o ritmo dos ataques modernos, especialmente em ambientes de nuvem híbrida, equipes de trabalho remotas e cadeias de suprimentos cada vez mais complexas.
O desafio não é simplesmente impedir todos os ataques; é limitar o alcance de um invasor uma vez que ele tenha entrado no seu ambiente.