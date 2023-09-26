Akamai Technologies, Inc (NASDAQ: AKAM), l'azienda cloud che potenzia e protegge la vita online, ha pubblicato oggi un nuovo rapporto sullo stato di Internet che esamina gli attacchi informatici esistenti ed emergenti contro il settore dei servizi finanziari. In base al nuovo rapporto, The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services, i servizi finanziari sono il terzo settore più colpito dagli attacchi nell'area EMEA, con circa un miliardo di attacchi alle applicazioni web e alle API, valore che rappresenta un aumento significativo del 119% su base annua se si confronta il secondo trimestre del 2022 con lo stesso periodo del 2023.

Nell'area EMEA, quello delle le assicurazioni è di gran lunga il segmento secondario dei servizi finanziari maggiormente attaccato, registrando il 54,5% di tutti gli attacchi web, con aumento del 68% su base annua. A differenza di altre organizzazioni di servizi finanziari che detengono per lo più dati finanziari, le compagnie assicurative possiedono una quantità enorme di informazioni di identificazione personale, il che le rende un bersaglio allettante per i criminali informatici.

Il rapporto rileva inoltre che, tra le varie aree geografiche, l'EMEA è stata quella in cui si è registrata la maggior parte degli eventi di attacco DDoS (63,5% degli attacchi di tutto il mondo), quasi il doppio del numero registrato nella successiva area di punta, il Nord America (32,6%). Il Regno Unito è in cima all'elenco con il 29,2% degli eventi di attacco DDoS, seguito dalla Germania con il 15,1%. Akamai ipotizza che gli attacchi alle banche europee sferrati agli alleati dell'Ucraina siano dovuti per motivi finanziari e politici alla perdurante guerra della Russia in Ucraina e che siano la ragione principale dell'aumento degli eventi di attacco nell'area EMEA.



Gli altri dati di rilievo presenti nel rapporto includono:

Tra gennaio 2022 e giugno 2023, gli attacchi DDoS al settore dei servizi finanziari nell'area EMEA sono stati 1.466 dei 2.590 eventi di attacco registrati in tutti i segmenti verticali dell'area EMEA, con un aumento del 40% su base annua degli attacchi DDoS tra il secondo trimestre del 2022 e lo stesso periodo del 2023.

Anche gli eventi di attacco DDoS contro i segmenti verticali del gioco d'azzardo, del commercio e della produzione nell'area EMEA superano tutte le altre aree geografiche messe insieme.

Il 24% degli script utilizzati dalle organizzazioni di servizi finanziari nell'area EMEA proviene da terze parti, una percentuale notevolmente inferiore rispetto ad altri segmenti verticali (36%).

"Poiché i criminali informatici sono sempre presenti lì dove sentono odore di denaro, il settore dei servizi finanziari rimane un bersaglio estremamente interessante. Allo stesso tempo, trattandosi di uno dei settori maggiormente regolamentati, è essenziale per le aziende allineare la propria strategia di sicurezza con le leggi e i regolamenti emergenti", ha dichiarato Richard Meeus, Director of Security Technology and Strategy per l'area EMEA di Akamai. Il rapporto The High Stakes of Innovation: Attack Trends in Financial Services punta a fornire informazioni dettagliate che assicureranno al settore gli strumenti necessari per migliorare la sicurezza per i loro clienti".

