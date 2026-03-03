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Dan Sheppard

Senior Product Marketing Manager

Dan Sheppardは、AkamaiのSenior Product Marketing Managerです。

Dan Sheppardによる記事 

実際のAIワークロードにGPUのカード数が重要な理由

March 03, 2026Dan Sheppard

Akamai Inference CloudでNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUを活用することで、常に優位に立つことができます。貴社のAI要件に適したGPUシェイプをお選びください。

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