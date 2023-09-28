オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、日本の大阪のほか、オランダのアムステルダム、インドネシアのジャカルタ、カリフォルニア州ロサンゼルス、フロリダ州マイアミ、イタリアのミラノ、およびブラジルのサンパウロに、新たにコア・コンピューティング・リージョンを開設することを発表しました。昨年に Linode を買収して以来、Akamai が新たなコア・コンピューティング・リージョンを展開する第 3 弾となるもので、クラウドの運用方法を再定義する Akamai の積極的な取り組みにおける重要な一歩となります。

サンパウロとマイアミが追加されたことにより、ラテンアメリカ地域に展開する企業はより事業を行いやすくなりました。新たに加わったこれら 2 つのコア・コンピューティング・リージョンにより、長年にわたって大規模なハイパースケールプロバイダーが独占してきた市場において、Akamai は魅力的な競合企業となります。Akamai がサンパウロに参入したことにより、お客様は南半球で最も人口の多い都市や国の 1 つでワークロードを実行できるようになり、これまでワークロードが大陸を越えて移動しなければならなかったという経済的およびパフォーマンス上の大きなハードルが取り除かれることになります。サンパウロとマイアミは、Akamai が世界中のアクセスが困難な市場にコア・コンピューティング・リージョンを開設していくという取り組みを象徴しています。さらにこれらのリージョンは、現在のエッジネットワーク（131 か国に広がる 4,100 以上のエッジ PoP にまたがる超分散型フットプリント）と同じバックボーンに接続されています。

Akamai は、より分散され、低レイテンシー、グローバルにスケーラブルな設計を重視し、組織のクラウドアーキテクチャへのアプローチを変革しようとしています。Akamai のクラウドコンピューティング・サービスは、ストリーミングメディアやゲーム、e コマースアプリケーションでよく見られるような、エンドユーザーに近い場所で実行する必要がある高パフォーマンスのワークロードに最適です。このサービスは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、およびコンテンツデリバリーのための超分散型エッジおよびクラウドプラットフォームである Akamai Connected Cloud の一部であり、アプリケーションと体験より身近なものにし、脅威を遠ざけます。

「より優れたユーザー体験を提供するという企業のニーズにより、従来の集約型クラウドモデルの限界がどんどん露呈してきています」と、Akamai の Cloud Technology Group の Chief Operating Officer and General Manager を務める Adam Karon は述べています。「私たちは、発想を転換することで、顧客のこの課題を解決しています。Akamai Connected Cloud を使用することで、クラウドネイティブテクノロジーと、20 年以上にわたり多くの世界的企業が利用してきたAkamaiのネットワークを土台に、「アウトサイドイン」で、「分散型ファースト」のアプローチを採用しています。これは、データセンターのサイズだけでなく、ネットワークのサイズも、スケール面で重要になる未来に焦点を当てたアプローチです」と、述べています。