「悪性」ボットまたは「未検証」ボットは、高度なボット検知方法によってフラグが付けられます。このカテゴリーは、インターネット上で最もボット活動が多いです。

このような「悪性／未検証」ボットは主にWebスクレイパーですが、このカテゴリーには、Credential Stuffing、アカウントの不正作成、その他の自動化された詐欺シナリオなど、さまざまなタイプの攻撃を実行することを目的として構築されたボットも含まれます。このブログ記事で後述するような適切な認証メカニズムがないと、新しい（「良性」）AIエージェント／ボットトラフィックの一部もこのカテゴリーに分類されてしまう可能性があります。

しかし、単にボットを「良性／検証済み」または「悪性／未検証」として検知、分類、ラベル付けするだけでは、もはや十分ではありません。エージェント型インタラクションがより主流になるにつれて、ボット管理製品は進化する必要があります。

また、製品が効果的であるためには、ボットの意図を検知する必要があります。エージェントを使用してWebサイトとインタラクションを行うことに移行すると、現在「悪性／検証済み」として識別されている活動の一部の分類を微調整する必要が生じます。

これまでずっと、良性ボットの検知はかなりのメンテナンスを必要とする推測作業でした。このようなボットは親切なことにHTTPヘッダーで自己識別を行います。また、ほとんどの場合、予測可能なIPアドレスやネットワークから発信されるトラフィックです。

しかし、インターネット上での正当な自動化の増加に伴い、このような既知のボットに対するより効果的な識別方法が必要になります。正確な検知を実現し、偽装者を食い止めるためには、少なくとも2つの要素を使用してこのトラフィックを識別することが重要です。