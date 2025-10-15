オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、最先端のエージェント型アプリケーション・セキュリティ・プラットフォームを展開する Apiiro とのパートナーシップを拡大することを発表しました。このパートナーシップにより、Akamai のアプリケーション・セキュリティ・プラットフォームと Apiiro のエージェント型アプリケーション・セキュリティ・ポスチャ管理（ASPM）プラットフォームが連携し、ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の全体を通してアプリケーションを保護できるよう支援します。

Akamai と Apiiro は、2024 年に初めて提携し、ソースコードの API が全面的に可視化されました。以来、企業からの要望は API の域を超え、広範に及んでいます。そして今回、このパートナーシップはさらに進化を遂げ、業界で最も包括的な API セキュリティプラットフォームの提供を実現しました。このプラットフォームでは、Akamai API Security や App & API Protector を活用し、API の完全なインベントリ作成と検出、あらゆる環境における可視性、ポスチャ管理、そしてランタイム保護機能が統合されています。同時に、企業は、ソフトウェア・サプライ・チェーンのリスクや断片化されたセキュリティツールなど、より広範な問題への対処も求めています。Apiiro のプラットフォームと Akamai が有する API セキュリティに関連する知見や強みを統合することで、企業はガバナンスを一元化し、修復を迅速化し、開発チームやセキュリティチームにアプリケーションリスクを大規模かつ一元的に管理する場を提供できます。

また、今回のパートナーシップ拡大に伴い、Akamai と Apiiro はカスタマーサポートの統合を図り、製品ロードマップを連携していきます。さらに、API の検出とポスチャ管理から、オープンソースコンポーネント、設定不備、Infrastructure as Code（IaC）、そして Web アプリケーションファイアウォール（WAF）にとどまらない、アプリケーションリスクの完全な見える化にも取り組みます。