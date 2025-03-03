Akamai、エンタープライズ向けマネージド・コンテナ・サービスでスケーラブルかつ低レイテンシーのアプリケーション開発とデプロイの高速化を支援

※本リリースは2025年2月25日 (現地時間) マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングの企業、Akamai Technologies（NASDAQ：AKAM）は、エンタープライズ向けマネージド・コンテナ・サービスを発表しました。本サービスは、ユーザー、デバイス、データソースに近い場所でワークロードを実行することで、より良い体験を提供したいという企業のニーズに応えることを目的としています。Akamai のクラウドコンピューティング戦略の大幅な進化を実現した新しいコンテナサービスは、Akamai サーバーが配置されている 700 を超える都市の4,300 以上の接続拠点で提供されます。Akamai は現在、100 以上の都市で、マネージド・コンテナ・サービスと顧客のアプリケーションとのテストを実施しています。

Akamaiの COO 兼 Cloud Technology Group の GM を務める Adam Karon は、「当社の新しいマネージド・コンテナ・サービスは、グローバルに展開する Akamai のプレゼンスを活かしたサービスです。お客様は、700 以上の都市にサーバーを配置している Akamai の強みを利用して、世界各地でワークロードの実行とスケーリングを行っていただけます。また、Akamai クラウドで提供される他のサービスと同様に、企業はアプリケーションの規模に応じて予測可能なコストを維持したまま利用可能です。企業のマルチクラウド環境で Akamai が主要プラットフォームとしての地位を確保するうえで、これは非常に重要な機能です」と述べています。

Akamai のマネージド・コンテナ・サービスを使用すれば、企業はエンドユーザーの近くでデータ集約型のワークロードを実行できます。本ソリューションでは、GPU や VPU、オブジェクトストレージ、マネージド・データベース・サービス、ネットワークサービス一式など、Akamai のクラウドコンピューティングのインフラ全体を活用することが可能です。これにより、ビジネスクリティカルなワークロードが大量の同時接続ユーザーにサービスを提供しながら予測可能なパフォーマンスを実現するうえで、重要な役割を果たします。マネージド・コンテナ・サービスは、顧客のアプリケーションコードと関連する設定ファイルやライブラリ、およびアプリケーションの実行に必要なその他の依存関係をバンドルします。

IDC の Research VP、Dave McCarthy 氏は、「今日の最新アプリケーションには、高いパフォーマンス、低レイテンシー、スケーラビリティが求められます。Akamai クラウドの一部である Akamai マネージド・コンテナ・サービスは、一貫したユーザー体験を実現するために応答性に優れたインフラを企業に提供するという Akamai の取り組みを強調するものです。企業のアプリケーションが、クラウドの中心エリアで実行されていても、Akamai のグローバルに分散したクラウドおよびエッジの 4,300 の拠点で実行されていても、その姿勢に変わりはありません」と述べています。