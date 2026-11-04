Akamai、AI推論サービスとエージェント実行環境の提供開始

本リリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項における意味での将来予測に関する記述が含まれています。これらは過去の事実に関する記述ではなく、Akamai Inference Cloudの機能、予想される能力、拡張性、パフォーマンス、グローバル展開計画、ならびにAkamai、現在および将来の顧客、エンドユーザーにもたらされると期待される利益などに関する記述を含みますが、これらに限定されません。将来の見通しに関する記述は、さまざまな重要な要因によって変更されることがあります。その要因の多くは、Akamaiの制御範囲を超えたものであり、次の事項を含みますがこれらに限定されません：Akamai Inference Cloudに期待されるパフォーマンスや利益を達成できない可能性。欠陥、セキュリティ侵害、パフォーマンスの遅延、NVIDIAの技術活用における課題、その他同様の問題などにより、Akamaiの機能が期待に応えられない可能性。価格設定圧力やビジネスモデルの変更などの競争の影響。顧客またはユーザーの嗜好や需要の変化。業界の変動性、インフレの影響、金利や外国為替相場の変動、サプライチェーンおよび物流コスト、制約、変化や混乱などを含むマクロ経済の動向と不確実性。サイバー攻撃、データ侵害、マルウェアなどを含むAkamaiまたはNVIDIAの製品やITシステムの欠陥または障害。米国内外における経済、政治、規制環境の変化。さらに、Akamaiの最新の年次報告書（Form 10-K）、その後の四半期報告書（Form 10-Q）、および米国証券取引委員会に提出されたその他の文書に記載されている要因。本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、将来の業績を保証するものではなく、本プレスリリース作成時点のものであり、法律で必要とされる場合を除き、Akamaiは将来の出来事や状況を反映するためにこれらの将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。