※本リリースは、2024年9月12日にシンガポールで発表されたプレスリリースの抄訳版です。
オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc.（NASDAQ：AKAM）はアジアのデジタルネイティブ企業（DNB）を対象とした調査結果を発表し、これらの企業がクラウドの導入を加速する際にセキュリティとテクノロジーの複雑化という課題に直面するようになっており、ビジネスの継続的な成長にリスクをもたらしている状況を明らかにしました。
本調査『持続可能な成長に向けてセキュリティを優先するアジアのデジタルネイティブ企業』で、DNB は、テクノロジー導入を積極的に推進する企業として定義されています。これらの企業は、テクノロジーの進展に合わせたスピードで変化し、オンラインでの業務、生活、娯楽に関する顧客のニーズへの対応を図っています。Akamai の調査によると、DNB の 9 割が今後 12 か月間に効率と生産性を優先し、クラウドコンピューティングやAPIに対応したマイクロサービスなどのテクノロジーに投資していることが明らかになりました。IDC によると、2026 年までに DNB のテクノロジーに対する投資額は最大で 1,289 億ドルに達し、最も支出が増加するクラウドベースのテクノロジーの増加率は 37.3% になると予測しています。
「最先端テクノロジーはデジタルネイティブ企業の DNA の中核ですが、これはチャンスであると同時に課題でもあります。テクノロジー導入の加速は、DNB の弱点となる可能性もあります。IT の複雑化によって、クラウドの実装を脅かし、ひいては業績にまで影響を及ぼしかねない重大なサイバーリスクにさらされるからです」と、Akamai で Cloud Computing を担当する Chief Technology Officer の Jay Jenkins は述べています。「『クラウド時代の申し子』 であるDNB が潜在能力を最大限に発揮するためには、クラウドの性能を最大化し、マルチクラウドアプローチを採用してベンダーロックインの回避、柔軟性の向上、クラウドサービスの利用とコストの最大化を図る必要があり、そのための新しい手法を見つけなくてはなりません」