DNB は「クラウド時代の申し子」ですが、オンラインライフの安全を確保することは依然として課題となっています。クラウド、データ、AI の分野では新たなテクノロジーが台頭しており、その可能性を最大限に活用しようと格闘しているからです。DNB は、API とクラウドベースのインフラを広範囲で使用しているためサイバー攻撃の主要な標的となり、従来型の企業と比較してフィッシング、アカウント侵害、ランサムウェアのリスクが高まっています。



本調査によると、DNB がクラウドセキュリティの問題に対処するための優先事項としてアクションリストのトップにあげているのは API のセキュリティです。9 割が、クラウドプロバイダーやセキュリティプロバイダーを評価する際に API のセキュリティがきわめて重要、または重要な製品機能であると回答しています。DNB の 87% が、クラウドプロバイダーの選定において、パフォーマンス、評判、スケーラビリティ、コストよりもセキュリティ機能を重視すると述べています。増加するサイバー脅威に対抗するために、DNB はテクノロジーパートナーからサポートを受けながらサイバー攻撃者が悪用する可能性のある「部品を繋ぐ鎖(API)の脆弱な箇所」を特定する必要があります。



「API は、最新のクラウドネイティブインフラのいわば結合組織です。アジャイルで柔軟な、セキュリティが確保された運用を実現するためには、最新のセキュリティフレームワークで高度な API セキュリティ対策、定期的な API セキュリティ監査、API アクティビティに対する高い可視性を提供する必要があります」と Jenkins は述べています。



APIセキュリティの観点で最もリスクが高いセクターとしてあげられるのは、ゲーム、ハイテク、動画メディア、コマースです。イノベーションと市場投入までのスピードを追求する中で DNB は、セキュリティチームが適切に評価できるようになる前に API を使用したアプリケーションやプロセスを開始する可能性があり、その結果、サイバー脅威にさらされるリスクが高まるかもしれません。ASEAN ではフィッシングが DNB にとって大きな懸念事項になっていることから、APJ 地域の同等の企業に比べてフィッシング対策テクノロジーへの投資の優先度が高くなっています。フィッシングの手口は、電子メールベースの攻撃から進化しており、現在ではモバイルデバイスやソーシャル・メディア・プラットフォームまで拡大しています。その結果、ASEAN は APJ 地域の同等の企業と比較して、フィッシング対策テクノロジーへの投資額が大きくなっているのです。ASEAN はフィッシングが特に多発しており、2023 年だけでも 50 万件ものケースが報告されているので、こうした関心の高まりも当然と言えます。



アジアの DNB は、クラウドの導入過程においてこのような複雑化とセキュリティの課題に対処しているため、その知見は、様々な背景やクラウドの成熟度を持った企業の行く末を見通すうえで参考になります。現代のデジタルビジネスでは導入と実装をスムーズに成功させるために新しいツール、スキル、パートナーが必要であり、クラウドテクノロジーと API 対応サービスは、目的の実現のために欠かせない要素になっています。



調査レポートについて



『持続可能な成長に向けてセキュリティを優先するアジアのデジタルネイティブ企業』は、Akamai の委託を受け、Technology Advice が調査を実施しました。オーストラリア、ニュージーランド、東南アジア、インド、および中国のテクノロジーリーダー 200 人以上を対象とした今回の調査によって、アジアの DNB のビジネス上の優先事項と技術的な懸念が明らかになりました。