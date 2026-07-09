※本リリースは2026年7月8日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

企業のAIイノベーションとセキュリティのギャップ解消を支援するAkamai（NASDAQ：AKAM）は、World Wide Technology（WWT）のAI Readiness Model for Operational Resilience（ARMOR）の戦略的パートナーに選ばれたことを発表しました。この連携により、Akamaiは、WWTが構築し、NVIDIAが推進する「AIファクトリー」の基礎となる、セキュリティアーキテクチャとしての役割を担うことになります。

多くの企業がAIの導入を急速に進めるなかで、従来のセキュリティエージェントとAIワークロードが重要なコンピューティングリソースを奪い合う「セキュリティ税（パフォーマンス低下の代償）」の課題に直面しています。ARMORを通じて、AkamaiとWWTは、AkamaiのソフトウェアインテリジェンスとNVIDIA BlueField Data Processing Units（DPU）を直接統合することでこの課題を解決します。

イノベーションとセキュリティのギャップを解消

WWTのARMORは、ベンダーに依存しない業界初の包括的なAIセキュリティフレームワークです。他のアーキテクチャが特定のクラウドプラットフォームに限定されることが多いなか、ARMORは、ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）、モデルセキュリティ、セキュアなAI運用、インフラセキュリティ、データ保護、およびセキュアな開発ライフサイクル（SDLC）という6つの重要な領域にわたって、体系的なブループリントを提供します。

AkamaiのGlobal Sales and Services部門Executive Vice PresidentのPJ Josephは「ARMORが構築される以前は、組織は断片的なセキュリティ戦略を継ぎはぎのようにつなぎ合わせて対応することを余儀なくされていました」「当社のポートフォリオをこのフレームワークに適合させることで、AIの学習と推論に必要なパフォーマンスを犠牲にすることなく、大規模なAIクラスターを分離し、脅威のラテラルムーブメント（横展開）を防ぐプロアクティブな手法を提供します。」と述べています。

WWTのARMORは、ベンダーに依存しない業界初の包括的なAIセキュリティフレームワークです。他のアーキテクチャが特定のクラウドプラットフォームに限定されることが多いなか、ARMORは、ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）、モデルセキュリティ、セキュアなAI運用、インフラセキュリティ、データ保護、およびセキュアな開発ライフサイクル（SDLC）という6つの重要な領域にわたって、体系的なブループリントを提供します。

AkamaiのGlobal Sales and Services部門Executive Vice PresidentのPJ Josephは「ARMORが構築される以前は、組織は断片的なセキュリティ戦略を継ぎはぎのようにつなぎ合わせて対応することを余儀なくされていました」「当社のポートフォリオをこのフレームワークに適合させることで、AIの学習と推論に必要なパフォーマンスを犠牲にすることなく、大規模なAIクラスターを分離し、脅威のラテラルムーブメント（横展開）を防ぐプロアクティブな手法を提供します。」と述べています。

ARMORフレームワークにおけるAkamaiの役割は、以下の3つの戦略的な柱に集約されます。

「セキュリティ税」の排除 ：Akamai Guardicore SegmentationをNVIDIA BlueFieldにオフロードすることで、AI環境はピーク効率で実行可能となります。これにより、ホストOSが侵害されても機能する分離された防御レイヤーが構築され、ランサムウェアの封じ込めを平均21.4%、大規模なエンタープライズでは32.6%迅速化することが可能になります。

：Akamai Guardicore SegmentationをNVIDIA BlueFieldにオフロードすることで、AI環境はピーク効率で実行可能となります。これにより、ホストOSが侵害されても機能する分離された防御レイヤーが構築され、ランサムウェアの封じ込めを平均21.4%、大規模なエンタープライズでは32.6%迅速化することが可能になります。 エージェント型AIとデータレイクのセキュリティ確保 ：Akamai API SecurityがAIの「結合組織 (connective tissue) 」を監視し、大規模言語モデル（LLM）に供給している機微な情報のデータレイクへの不正アクセスを防ぎます。

：Akamai API SecurityがAIの「結合組織 (connective tissue) 」を監視し、大規模言語モデル（LLM）に供給している機微な情報のデータレイクへの不正アクセスを防ぎます。 エンドツーエンドの防御：Akamaiは、ProlexicのDDoS緩和と組み合わせることで、ミッションクリティカルなAIアーキテクチャを過負荷な状態に陥れようとするボリューム型攻撃に対する多層防御を提供します。

グローバルなAIエコシステムの強化

WWTのAdvanced Technology Center（ATC）は、AIアーキテクチャのグローバルな実験の場としての役割を果たしています。WWTは、AkamaiをARMORリファレンスモデルに組み込むことで、企業が単にコンプライアンスの遵守にとどまらず、真のサイバーレジリエンスを実現することを可能にします。

WWTのCybersecurity部門Global VPのChris Konrad氏は「単独でAIの最前線を守れるベンダーは存在しません」「Akamaiとの緊密なパートナーシップにより、セキュアなエンタープライズAIという期待を、お客様にとって具体的でスケーラブルな現実へと変えていきます。」と述べています。