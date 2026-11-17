보안 엔터프라이즈 브라우저는 애플리케이션 레이어에서 웹 상호작용을 실시간으로 검사, 필터링, 제어함으로써, 브라우징 세션을 디바이스와 네트워크의 잠재적 위협으로부터 격리합니다.

사용자가 웹 세션을 시작하면, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 로컬 적용 지점 역할을 합니다. 이 브라우저는 모든 인터넷 트래픽을 기존의 프라이빗 네트워크(VPN)나 중앙 집중식 보안 웹 게이트웨이를 통해 우회시키지 않고 모든 상호작용의 맥락을 지속적으로 평가합니다. 이 평가에는 디바이스 체계, 사용자 신원, 대상 URL, 수행하려는 특정 작업(텍스트 인풋, 파일 업로드, 클립보드 작업 등)에 대한 분석이 포함됩니다.

이 보안 엔터프라이즈 브라우저는 SSO(Single Sign-on) 및 MFA(멀티팩터 인증)를 지원하는 ID 공급업체와 긴밀하게 통합됨으로써 기업 SaaS 애플리케이션에 대한 접속 권한을 부여하기 전에 제로 트러스트 정책을 동적으로 적용합니다. BYOD(Bring Your Own Device) 환경에서 사용자가 CRM 애플리케이션으로부터 민감한 고객 명단을 다운로드하려고 시도할 경우, 브라우저는 해당 디바이스가 관리되지 않는 디바이스라는 점을 근거로 다운로드를 차단하거나 읽기 전용 세션으로 강제 전환할 수 있습니다.

또한, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 렌더링된 웹 페이지의 문서 오브젝트 모델(DOM)을 지속적으로 모니터링합니다. 그러면 기존의 네트워크 수준 스캔을 우회하는 피싱 공격과 브라우저 기반 공격을 탐지할 수 있습니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 사용자 업무 공간의 엣지에서 작동해 EDR(엔드포인트 탐지 및 대응) 플랫폼이나 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 시스템으로 전송 가능한 텔레메트리를 제공해 인시던트 대응 시간을 대폭 단축합니다.