보안 엔터프라이즈 브라우저는 관리되는 디바이스와 관리되지 않는 디바이스에서 기업 데이터를 보호하고 사용자 접속을 관리하며 사이버 위협을 방어하기 위해 설계된 전용 웹 브라우저 또는 중앙 집중식으로 관리되는 브라우저 확장 프로그램입니다.
전 세계 인력이 점점 더 분산되고 SaaS 애플리케이션에 크게 의존하게 됨에 따라, 웹 브라우저는 기업의 핵심 업무 환경으로 발전했습니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 사용자 상호작용 지점에서 제로 트러스트 원칙을 바로 적용해 기업이 데이터 유출을 방지하고 생성형 AI 사용을 관리하며 웹 기반 위협을 차단할 수 있도록 지원합니다. 이 기술은 업무 공간을 그 기반이 되는 엔드포인트 하드웨어로부터 분리해 직원들의 생산성을 저해하지 않으면서 IT 및 보안팀에 세분화된 가시성과 통제권을 제공합니다.
핵심 내용
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보안 엔터프라이즈 브라우저는 기업 데이터를 보호하고 사이버 위협을 방어하기 위해 설계된 전용 웹 브라우저 또는 중앙 집중식으로 관리되는 브라우저 확장 프로그램입니다.
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보안 엔터프라이즈 브라우저는 접속 권한을 부여하기 전에 디바이스 상태, 사용자 신원, 대상 URL을 평가해 제로 트러스트 정책을 동적으로 적용합니다.
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보안 엔터프라이즈 브라우저는 생성형 AI 플랫폼에 입력되는 내용을 모니터링해 프롬프트 인젝션 리스크를 방어하고 기업 기밀 데이터의 유출을 차단합니다.
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간편한 브라우저 확장 프로그램은 표준 상용 브라우저에 가벼운 정책 엔진을 바로 통합함으로써 선호하는 애플리케이션을 바꾸어야 하는 번거로움을 없애줍니다.
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보안 엔터프라이즈 브라우저는 관리되는 디바이스와 관리되지 않는 디바이스에서 기업 데이터를 보호하고 사용자 접속을 관리하며 사이버 위협을 방어하기 위해 설계된 전용 웹 브라우저 또는 중앙 집중식으로 관리되는 브라우저 확장 프로그램입니다.
보안 엔터프라이즈 브라우저는 어떻게 작동하나요?
보안 엔터프라이즈 브라우저는 애플리케이션 레이어에서 웹 상호작용을 실시간으로 검사, 필터링, 제어함으로써, 브라우징 세션을 디바이스와 네트워크의 잠재적 위협으로부터 격리합니다.
사용자가 웹 세션을 시작하면, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 로컬 적용 지점 역할을 합니다. 이 브라우저는 모든 인터넷 트래픽을 기존의 프라이빗 네트워크(VPN)나 중앙 집중식 보안 웹 게이트웨이를 통해 우회시키지 않고 모든 상호작용의 맥락을 지속적으로 평가합니다. 이 평가에는 디바이스 체계, 사용자 신원, 대상 URL, 수행하려는 특정 작업(텍스트 인풋, 파일 업로드, 클립보드 작업 등)에 대한 분석이 포함됩니다.
이 보안 엔터프라이즈 브라우저는 SSO(Single Sign-on) 및 MFA(멀티팩터 인증)를 지원하는 ID 공급업체와 긴밀하게 통합됨으로써 기업 SaaS 애플리케이션에 대한 접속 권한을 부여하기 전에 제로 트러스트 정책을 동적으로 적용합니다. BYOD(Bring Your Own Device) 환경에서 사용자가 CRM 애플리케이션으로부터 민감한 고객 명단을 다운로드하려고 시도할 경우, 브라우저는 해당 디바이스가 관리되지 않는 디바이스라는 점을 근거로 다운로드를 차단하거나 읽기 전용 세션으로 강제 전환할 수 있습니다.
또한, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 렌더링된 웹 페이지의 문서 오브젝트 모델(DOM)을 지속적으로 모니터링합니다. 그러면 기존의 네트워크 수준 스캔을 우회하는 피싱 공격과 브라우저 기반 공격을 탐지할 수 있습니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 사용자 업무 공간의 엣지에서 작동해 EDR(엔드포인트 탐지 및 대응) 플랫폼이나 SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리) 시스템으로 전송 가능한 텔레메트리를 제공해 인시던트 대응 시간을 대폭 단축합니다.
보안 엔터프라이즈 브라우저에 대한 아키텍처 접근 방식은 무엇인가요?
보안 엔터프라이즈 브라우저의 아키텍처는 일반적으로 전용 맞춤 브라우저와 간편한 브라우저 확장 프로그램이라는 두 가지 유형 중 하나로 분류됩니다.
전용 보안 엔터프라이즈 브라우저는 독립형 애플리케이션으로, 대개 오픈 소스 Chromium 엔진을 활용해 해당 기업에서 사용하는 일반 소비자용 브라우저를 완전히 대체합니다. 다른 엔터프라이즈 브라우저 솔루션을 사용하면 기업은 완전히 새로운 브라우저 실행 파일을 배포하고 그 사용을 강제해야 합니다. 이러한 방식으로 브라우저의 기능과 네트워킹 스택을 깊이 있게 하드 코딩해 제어할 수 있지만, 배포 과정에서 어려움을 초래하고 광범위한 변경 관리 프로세스를 필요로 하며, 기존의 사용자 워크플로를 방해할 수 있습니다.
반대로, 보안 엔터프라이즈 브라우저 확장 프로그램은 Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox와 같은 기존의 일반 상용 브라우저를 매우 안전한 업무 환경으로 바꿉니다. 이 방식은 가벼운 정책 엔진을 브라우저 확장 프로그램에 바로 통합하므로 사용자가 선호하는 애플리케이션을 교체해야 하는 부담이 없습니다. 이 확장 프로그램은 중앙 집중식 관리 콘솔 및 클라우드 인텔리전스 데이터베이스와 원활하게 연결되어 실시간으로 리스크를 평가합니다. 이 아키텍처는 무거운 에이전트 설치나 전체 디바이스 관리 프로필이 필요하지 않기 때문에 관리되지 않는 디바이스와 써드파티 협력업체의 보안을 강화하는 데 특히 유리합니다. 두 아키텍처 모두 제로 트러스트 아키텍처 구축이라는 궁극적인 목표를 지향하지만, 배포 속도와 사용자 수용도 면에서는 상당한 차이가 있습니다.
보안 엔터프라이즈 브라우저의 핵심 구성요소 및 기능
보안 엔터프라이즈 브라우저의 핵심 구성요소에는 오늘날의 웹 업무 환경을 보호하기 위해 설계된 고급 정책 엔진, 데이터 보호 메커니즘, 실시간 위협 탐지 알고리즘이 포함됩니다.
데이터 손실 차단(DLP): 보안 엔터프라이즈 브라우저는 데이터 유출 및 데이터 탈취를 방지하기 위한 심층 콘텐츠 검사를 수행합니다. 복사 및 붙여넣기 기능과 같은 클립보드 활동을 지속적으로 모니터링하며, 파일 업로드 및 다운로드를 관리합니다. 엄격한 DLP 룰을 적용함으로써 민감한 지적 재산이 개인 웹메일이나 섀도 IT 애플리케이션으로 유출되는 경우를 방지할 수 있습니다.
생성형 AI 및 프롬프트 인젝션 거버넌스: 생성형 AI 도입이 가속화됨에 따라, 관련 툴과의 상호작용을 보호하는 것이 매우 중요합니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 ChatGPT 및 기타 생성형 AI 플랫폼으로 입력되는 내용을 모니터링해 기업 기밀 데이터의 전송 시 사용자에게 경고하거나 전송을 차단합니다. 또한 악의적인 공격자가 AI 모델을 조작해 기밀 정보를 유출하도록 유도하는 프롬프트 인젝션 리스크를 줄여줍니다.
악성 확장 프로그램으로부터의 보호: 악성 또는 과도한 권한을 가진 써드파티 브라우저 플러그인은 인증정보 도용 및 세션 하이재킹의 주요 공격 경로가 됩니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 의심스러운 동작을 보이거나 기업의 리스크 허용 임계값을 위반하는 확장 프로그램을 자동으로 스캔, 분석, 비활성화합니다.
제로 트러스트 네트워크 접속(ZTNA): 지속적인 인증 및 권한 확인 게이트웨이 역할을 함으로써, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 내부 웹 애플리케이션 및 SaaS 플랫폼 접속에 대한 제로 트러스트 정책을 적용합니다. 사용자 및 디바이스의 맥락 리스크를 평가해 최소 권한 원칙에 따른 접속을 보장합니다.
보안 서비스 엣지(SSE)와의 통합: 보안 엔터프라이즈 브라우저는 더 광범위한 SASE(보안 접속 서비스 엣지) 또는 SSE 아키텍처를 보완하는 경우가 많습니다. 보안 서비스 엣지는 네트워크 라우팅과 광범위한 웹 필터링을 처리하는 반면, 이 브라우저는 웹 페이지 상호작용에 대해 세분화된 라스트 마일 제어 기능을 제공합니다.
동적 워터마킹: 내부자 위협과 무단 공유를 방지하기 위해, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 민감한 웹페이지에 동적 디지털 워터마크를 덧씌워 스크린샷을 유출시킨 특정 사용자와 세션까지 추적할 수 있습니다.
VDI 또는 VPN 대신 보안 엔터프라이즈 브라우저를 사용해야 하는 이유는 무엇인가요?
기업들은 가상 데스크톱 인프라(VDI)나 VPN 대신 보안 엔터프라이즈 브라우저를 사용하는데, 이는 인프라 구축 비용이 많이 들고 네트워크 지연 시간이 심각하다는 문제를 해결해 주는 로컬 기반의 경량 보안 기능을 제공하기 때문입니다.
수년 동안 기업들은 VPN을 활용해 원격 사용자에게 내부 네트워크 접속 권한을 부여했습니다. 하지만 VPN은 광범위한 네트워크 수준의 접속 권한을 부여하므로, 공격자가 원격 디바이스를 탈취할 경우 VPN 터널을 통해 멀웨어와 랜섬웨어가 기업 데이터 센터 내부로 측면 이동할 수 있습니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 사용자가 필요로 하는 특정 웹 애플리케이션으로만 접속을 제한함으로써 이러한 문제를 해결하며, 기본 네트워크 아키텍처를 노출하지 않고 진정한 제로 트러스트 네트워크 접속을 구현합니다.
마찬가지로, VDI는 과거에 원격 서버에서 픽셀 기반의 데스크톱 화면을 스트리밍해 관리되지 않는 디바이스와 협력업체의 보안을 유지하는 데 사용되었습니다. VDI는 엔드포인트에 데이터가 저장되는 것을 효과적으로 방지하지만, 확장 비용이 매우 비싸고 컴퓨팅 부하가 크며 네트워크 지연 시간에 매우 민감해 결과적으로 사용자 경험이 저하되는 경우가 많습니다.
보안 엔터프라이즈 브라우저는 세션을 엄격한 보안 제어 체계로 보호하는 동시에 웹 코드를 디바이스 내에서 로컬로 실행합니다. 이 접근 방식은 가상 데스크톱 인프라의 막대한 비용 부담 없이 네이티브 브라우징 환경과 동일한 고성능을 제공합니다. 또한, SaaS 애플리케이션을 많이 사용하는 기업의 경우, 클라우드 트래픽을 중앙 집중식 VPN 또는 VDI 데이터 센터로 다시 라우팅하면 불필요한 병목 현상이 발생합니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 사용자를 클라우드에 직접적이고 안전하게 연결하므로 오늘날의 분산형 워크플로에 완벽하게 부합합니다.
보안 엔터프라이즈 브라우저의 주요 장점은 무엇인가요?
보안 엔터프라이즈 브라우저를 도입하면 직원들의 업무 생산성을 저해하지 않으면서도 기업 공격 표면이 크게 줄어들고, 써드파티 접속이 보호되며, 컴플라이언스가 간소화됩니다.
BYOD(Bring Your Own Device) 환경 보호: 개인 노트북과 휴대전화를 관리하는 것은 IT팀에 큰 문제입니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 관리되지 않는 디바이스에서도 기업 업무 수행을 위한 안전한 격리 환경을 제공합니다. 이는 읽기 전용 접속 권한을 적용하고, 로컬 다운로드를 차단하며, 개인 하드 드라이브로 데이터가 유출되는 것을 방지하는데, 이 모든 과정에서 복잡한 디바이스 관리 프로필을 요구하지 않습니다.
피싱 공격 및 멀웨어 방어: 보안 엔터프라이즈 브라우저는 정적인 URL 차단 목록에만 의존하는 대신 웹 페이지의 동작을 실시간으로 분석해 제로데이 피싱 사이트와 악성 파일 유포 사이트를 식별합니다. 이를 통해 멀웨어가 호스트 운영 체제를 손상시키는 것을 방지해 치명적인 데이터 유출 리스크를 효과적으로 줄일 수 있습니다.
섀도 SaaS 제거: 직원들이 비인가 클라우드 애플리케이션을 사용하기 위해 IT 통제 수단을 우회하는 사례가 빈번합니다. 보안 엔터프라이즈 브라우저는 임직원이 사용하는 모든 SaaS 애플리케이션에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 이를 통해 보안팀은 비인가 툴을 탐지하고 위험 행위를 모니터링하며 사용 정책을 적용함으로써 섀도 IT 리스크를 최소화할 수 있습니다.
원격 브라우저 격리(RBI) 보완: Menlo Security와 같은 벤더사는 웹 페이지를 원격 서버에서 렌더링해 활성 콘텐츠를 엔드포인트에서 격리하는 원격 브라우저 격리(RBI) 기술에 집중하는 반면, 보안 엔터프라이즈 브라우저는 RBI와 통합되거나 이를 보완하는 역할을 할 수 있습니다. 격리 계층 위에 세분화된 정책 제어 및 DLP를 적용해 고도로 정교한 브라우저 기반 공격에 대비한 심층 방어 전략을 제공합니다.
Akamai의 지원 방식
Akamai는 사용자 워크플로를 방해하지 않으면서 데이터를 보호하는 포괄적인 클라우드 네이티브 보안 솔루션을 통해 기업이 오늘날의 업무 환경을 보호하고 제로 트러스트 아키텍처를 구현할 수 있도록 지원합니다.
Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX)는 모든 일반 상용 브라우저를 매우 안전한 업무 환경으로 전환해 주는 고급 보안 엔터프라이즈 브라우저 확장 프로그램입니다. 브라우저 수준에서 상호작용 보안을 제공함으로써, Akamai Workforce Protector는 생성형 AI 사용에 대한 실시간 제어, 데이터 유출 방지, 웹 기반 위협에 대한 포괄적인 보호 기능을 제공합니다. BYOD(Bring Your Own Device) 및 써드파티 협력업체를 대상으로 복잡한 VDI 배포 없이도 읽기 전용 세션과 동적 워터마킹을 원활하게 적용합니다. 또한, Workforce Protector는 리스크 점수를 자동으로 분석해 악성 또는 과도한 권한을 가진 브라우저 확장 프로그램을 즉시 차단하며, 사용자 활동에 대한 세분화된 가시성을 제공해 이를 SIEM 또는 인시던트 대응 워크플로에 바로 반영합니다.