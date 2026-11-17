安全企业浏览器是一种专用 Web 浏览器或集中管理的浏览器扩展程序，旨在保护企业数据、管理用户访问权限并抵御网络威胁，覆盖托管和非托管设备。
随着全球员工分布日益分散且高度依赖 SaaS 应用，Web 浏览器已演变为主要的企业工作空间。安全企业浏览器直接在用户交互环节应用 Zero Trust 原则，帮助企业防止数据外泄、管控生成式 AI 使用，并拦截基于 Web 的威胁。通过将工作空间与底层端点硬件解耦，该技术在不影响员工工作效率的前提下，为 IT 与安全团队提供了细粒度的监测能力与控制能力。
核心要点
-
安全企业浏览器是一种专用 Web 浏览器或集中管理的浏览器扩展程序，旨在保护企业数据并抵御网络威胁。
-
-
安全企业浏览器会在授予访问权限前，评估设备态势、用户身份及目标 URL，从而动态执行 Zero Trust 策略。
-
-
安全企业浏览器可监控向生成式 AI 平台输入的内容，以降低提示注入风险并拦截企业敏感数据。
-
-
无感浏览器扩展程序可将轻量级策略引擎直接注入标准商用浏览器，从而避免替换常用应用所带来的额外开销。
-
安全企业浏览器是一种专用 Web 浏览器或集中管理的浏览器扩展程序，旨在保护企业数据、管理用户访问权限并抵御网络威胁，覆盖托管和非托管设备。
安全企业浏览器是如何运作的？
安全企业浏览器能够在应用层实时检测、过滤并管控 Web 交互，从而将浏览会话与设备及网络的底层风险隔离开来。
当用户发起 Web 会话时，安全企业浏览器会充当本地策略执行点。它无需将所有互联网流量回传至传统的虚拟专用网络 (VPN) 或集中式安全 Web 网关，而是持续评估每次交互的上下文。评估内容包括分析设备态势、用户身份、目标 URL，以及用户尝试执行的具体操作（例如文本输入、文件上传或剪贴板操作）。
通过与身份提供商深度集成以实现单点登录 (SSO) 和多重身份验证 (MFA)，安全企业浏览器能够在授予企业 SaaS 应用访问权限前，动态执行 Zero Trust 策略。如果使用自带设备 (BYOD) 的用户尝试从 CRM 应用中下载敏感客户名单，浏览器可基于该设备的非托管状态阻止下载，或强制开启只读会话。
此外，安全企业浏览器还会持续监控已渲染网页的文档对象模型 (DOM)，从而检测出可规避传统网络层扫描的网络钓鱼攻击和基于浏览器的攻击。由于运行在用户工作空间的边缘，安全企业浏览器能够提供遥测数据，并将其传输至端点检测和响应 (EDR) 平台或安全信息和事件管理 (SIEM) 系统，从而大幅缩短事件响应时间。
安全企业浏览器有哪些架构方案？
安全企业浏览器的架构通常分为两类：专用定制浏览器和无感浏览器扩展程序。
专用安全企业浏览器是一款通常基于开源 Chromium 引擎构建的独立应用，可完全替代企业的标准消费级浏览器。其他企业浏览器解决方案则会要求企业部署并强制使用全新的浏览器可执行文件。尽管这种方式能够对浏览器功能和网络栈提供深度的硬编码控制，但也可能带来部署阻力，需要开展大规模变更管理，并打乱用户原有的工作流程。
相比之下，安全企业浏览器扩展程序可将 Google Chrome、Microsoft Edge 或 Mozilla Firefox 等现有的标准商用浏览器转化为高度安全的工作空间。这种方案以扩展程序的形式将轻量级策略引擎直接注入浏览器，从而避免了替换用户常用应用所带来的额外开销。该扩展程序可无缝连接至集中管理控制台和云端情报数据库，以实时评估风险。由于无需安装重量级代理程序，也无需部署完整的设备管理配置文件，这种架构在保护非托管设备和第三方承包商方面尤其具有优势。这两种架构的最终目标都是构建 Zero Trust 架构，但在部署速度和用户接受度方面存在显著差异。
安全企业浏览器的核心组件与能力
安全企业浏览器的核心组件包括高级策略引擎、数据保护机制和实时威胁检测算法，旨在保障现代 Web 工作空间的安全。
数据泄漏防护 (DLP)：安全企业浏览器执行深度内容检测，以防止数据泄漏和数据外泄。它会持续监控复制、粘贴等剪贴板操作，并管控文件上传与下载。通过执行严格的 DLP 规则，企业能够防止将敏感知识产权传输至个人网页邮箱或影子 IT 应用。
生成式 AI 与提示注入治理：随着生成式 AI 的加速普及，保障与这类工具交互的安全性至关重要。安全企业浏览器可监控向 ChatGPT 及其他生成式 AI 平台输入的内容，向用户发出警告或阻止提交企业敏感数据。同时，它还能降低提示注入风险，防止攻击者企图操纵 AI 模型来泄露机密信息。
恶意扩展程序防护：恶意或权限过高的第三方浏览器插件是引发凭据窃取和会话劫持的重要攻击途径。安全企业浏览器会自动扫描、分析并禁用存在可疑行为或超出企业风险阈值的扩展程序。
Zero Trust 网络访问 (ZTNA)：安全企业浏览器通过充当持续身份验证与授权网关，在访问内部 Web 应用和 SaaS 平台时执行 Zero Trust 策略。它会评估用户和设备的上下文风险，从而确保最小权限访问。
与安全服务边缘 (SSE) 集成：安全企业浏览器通常会作为更广泛的安全访问服务边缘 (SASE) 或 SSE 架构的补充。安全服务边缘负责网络路由与广泛的 Web 过滤，而浏览器则提供针对网页交互的细粒度“最后一英里”控制。
动态水印：为威慑内部威胁与未授权共享行为，安全企业浏览器可在敏感网页上叠加动态数字水印，从而将任何外泄的屏幕截图追溯至具体的用户和会话。
为什么使用安全企业浏览器而非 VDI 或 VPN？
企业之所以使用安全企业浏览器而非虚拟桌面基础架构 (VDI) 或 VPN，是因为它能提供本地、轻量级的安全防护，从而消除高昂的基础架构成本和严重的网络延迟。
多年来，企业一直依赖 VPN 为远程用户提供内部网络访问权限。然而，VPN 授予的是宽泛的网络级访问权限；一旦攻击者入侵远程设备，恶意软件和勒索软件就能借由 VPN 隧道横向移动至企业数据中心。安全企业浏览器将访问权限严格限制在用户所需的特定 Web 应用范围内，无需暴露底层网络架构即可真正落实 Zero Trust 网络访问，从而有效缓解这一风险。
同样，过去 VDI 常通过远程服务器流式传输基于像素的桌面，以此保护非托管设备和承包商。尽管 VDI 能有效防止数据留存在端点上，但众所周知，其扩展成本高昂、计算负载重，且对网络延迟高度敏感，往往会导致用户体验下降。
安全企业浏览器能够在设备本地执行 Web 代码的同时，对会话施加严格的安全控制。这种方式既能带来原生浏览体验的高性能，又无需承担虚拟桌面基础架构的高昂成本开销。此外，对于大量使用 SaaS 应用的企业而言，将云流量回传至集中式 VPN 或 VDI 数据中心会造成不必要的瓶颈。安全企业浏览器能够让用户直接、安全地连接至云端，完美契合现代分布式工作流程。
安全企业浏览器有哪些主要优势？
采用安全企业浏览器可在不影响员工工作效率的前提下，大幅缩小企业攻击面、保障第三方访问安全并简化合规管理。
保障 BYOD 环境安全：管理个人笔记本电脑和手机给企业 IT 团队带来了严峻挑战。安全企业浏览器可在非托管设备上为企业办公提供一个安全隔离区。它无需部署繁重的设备管理配置文件，即可强制执行只读访问、阻止本地下载，并防止数据泄漏至个人硬盘。
抵御网络钓鱼攻击与恶意软件：安全企业浏览器并不单纯依赖静态 URL 黑名单，而是通过实时分析网页行为，识别零日钓鱼网站和恶意文件投递。由此可防止恶意软件入侵主机操作系统，有效降低灾难性数据泄露的风险。
消除影子 SaaS：员工经常会绕过 IT 管控，使用未经授权的云应用。安全企业浏览器能够对员工访问的所有 SaaS 应用提供深度监测能力。借此，安全团队能够发现未授权工具、监控风险行为并执行使用策略，从而最大限度降低影子 IT 风险。
与远程浏览器隔离 (RBI) 形成互补：Menlo Security 等供应商高度专注于远程浏览器隔离，即在远程服务器上渲染网页，将活动内容隔离在端点之外；而安全企业浏览器可与 RBI 集成，或与其形成互补。它在隔离层之上应用细粒度策略控制与 DLP，从而构建纵深防御策略，以抵御高度复杂的基于浏览器的攻击。
Akamai 如何为您提供帮助
Akamai 借助全面的云原生安全解决方案，帮助企业保障现代工作空间的安全并实施 Zero Trust 架构，从而在不中断用户工作流程的前提下保护数据。
Akamai Workforce Protector（原 LayerX）是一款先进的安全企业浏览器扩展程序，可将任何标准商用浏览器转化为高度安全的工作空间。Akamai Workforce Protector 在浏览器层面提供交互安全防护，能够实现实时的生成式 AI 使用管控和数据泄漏防护，并全面抵御基于 Web 的威胁。它能够针对 BYOD 和第三方承包商无缝实施只读会话与动态水印，从而省去复杂的 VDI 部署。此外，Workforce Protector 还能自动分析风险评分，即时拦截恶意或权限过高的浏览器扩展程序，并对用户活动提供细粒度监测能力，相关数据可直接接入您的 SIEM 或事件响应工作流程。