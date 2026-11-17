安全企业浏览器能够在应用层实时检测、过滤并管控 Web 交互，从而将浏览会话与设备及网络的底层风险隔离开来。

当用户发起 Web 会话时，安全企业浏览器会充当本地策略执行点。它无需将所有互联网流量回传至传统的虚拟专用网络 (VPN) 或集中式安全 Web 网关，而是持续评估每次交互的上下文。评估内容包括分析设备态势、用户身份、目标 URL，以及用户尝试执行的具体操作（例如文本输入、文件上传或剪贴板操作）。

通过与身份提供商深度集成以实现单点登录 (SSO) 和多重身份验证 (MFA)，安全企业浏览器能够在授予企业 SaaS 应用访问权限前，动态执行 Zero Trust 策略。如果使用自带设备 (BYOD) 的用户尝试从 CRM 应用中下载敏感客户名单，浏览器可基于该设备的非托管状态阻止下载，或强制开启只读会话。

此外，安全企业浏览器还会持续监控已渲染网页的文档对象模型 (DOM)，从而检测出可规避传统网络层扫描的网络钓鱼攻击和基于浏览器的攻击。由于运行在用户工作空间的边缘，安全企业浏览器能够提供遥测数据，并将其传输至端点检测和响应 (EDR) 平台或安全信息和事件管理 (SIEM) 系统，从而大幅缩短事件响应时间。