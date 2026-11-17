브라우저 확장 프로그램은 HTML, CSS, JavaScript를 사용해 브라우저 인터페이스를 수정하고 웹 콘텐츠와 동적으로 상호작용하는 경량 소프트웨어 프로그램으로 작동합니다. 브라우저 확장 프로그램의 보안은 이러한 구성요소가 표준 웹 아키텍처를 조작하는 방식에 좌우됩니다.

표준 브라우저 확장 프로그램 아키텍처는 백그라운드 스크립트, 콘텐츠 스크립트 및 사용자 인터페이스 요소로 구성됩니다. 콘텐츠 스크립트는 웹 페이지의 맥락에서 직접 실행되므로, 확장 프로그램이 문서 오브젝트 모델(DOM)을 읽고 조작할 수 있습니다. 이 아키텍처는 확장 프로그램이 인증 토큰, 세션 토큰 및 로컬 스토리지와 상호작용할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 비밀번호 관리 프로그램이 인증정보를 자동 입력하는 것과 같은 기능을 지원하지만, 이와 동시에 확장 프로그램이 클립보드 내용과 API 키에 접속할 수 있음을 의미하기도 합니다.

확장 프로그램은 표준 웹 기술을 사용해 Google Chrome, Microsoft Edge, Safari와 같은 다양한 플랫폼에서 기본적으로 작동하므로, 브라우저는 태생적으로 해당 확장 프로그램의 동작을 신뢰합니다. 확장 프로그램이 외부 서버와 통신할 때는 표준 API 호출을 사용합니다. 확장 프로그램에 보안 취약점이 있거나 이것이 의도적인 악성 프로그램인 경우, 이 신뢰 상태로 인해 권한이 없는 사용자가 기업 기밀 데이터에 무단으로 접속할 수 있게 되더라도 이를 감지하지 못한 채 방치하게 됩니다.