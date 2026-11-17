브라우저 확장 프로그램 보안이란 웹 브라우저에 설치된 추가 기능 및 플러그인으로 인해 발생하는 사이버 위협을 식별, 모니터링, 방어하는 것을 말합니다. 이러한 소프트웨어 구성요소가 브라우저 데이터와 시스템 리소스에 접속하는 방식을 제어함으로써 기업은 데이터 유출, 무단 접속, 멀웨어 감염을 방지할 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램은 기업이 광고 차단기나 비밀번호 관리자 같은 툴을 통해 사용자 생산성을 높이고, 작업을 자동화하며, 브라우징 경험을 개선하는 데 널리 사용됩니다. 하지만 이러한 툴은 대개 브라우징 기록을 읽거나 웹사이트 콘텐츠를 수정하기 위한 광범위한 권한을 필요로 하므로, 상당한 공격 표면을 생성합니다. 철저한 감시가 이루어지지 않으면 악성 또는 취약한 확장 프로그램이 기업 기밀 정보, 신원, 핵심 기업 시스템을 위협할 수 있습니다.
핵심 내용
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브라우저 확장 프로그램 보안이란 웹 브라우저에 설치된 추가 기능 및 플러그인으로 인해 발생하는 사이버 위협을 식별, 모니터링, 방어하는 것을 말합니다.
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브라우저 확장 프로그램은 HTML, CSS, JavaScript를 사용해 브라우저 인터페이스를 수정하고 웹 콘텐츠와 동적으로 상호작용하는 경량 소프트웨어 프로그램으로 작동합니다.
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브라우저 확장 프로그램의 보안 리스크에는 과도한 권한 부여, 데이터 유출, 악성 코드 인젝션, 공급망 공격이 있으며, 이로 인해 기업의 기밀 데이터가 무단 접속에 노출될 수 있습니다.
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보안팀은 엄격한 접속 제어 기능을 적용하고 확장 프로그램의 동작을 지속적으로 모니터링하며 중앙 집중식 거버넌스 프레임워크를 유지해 무단 접속 시도를 탐지하고 데이터 유출을 방지할 수 있습니다.
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브라우저 확장 프로그램 보안이란 웹 브라우저에 설치된 추가 기능 및 플러그인으로 인해 발생하는 사이버 위협을 식별, 모니터링, 방어하는 것을 말합니다. 이러한 소프트웨어 구성요소가 브라우저 데이터와 시스템 리소스에 접속하는 방식을 제어함으로써 기업은 데이터 유출, 무단 접속, 멀웨어 감염을 방지할 수 있습니다.
브라우저 확장 프로그램은 어떻게 작동하며 데이터에 어떻게 접근하나요?
브라우저 확장 프로그램은 HTML, CSS, JavaScript를 사용해 브라우저 인터페이스를 수정하고 웹 콘텐츠와 동적으로 상호작용하는 경량 소프트웨어 프로그램으로 작동합니다. 브라우저 확장 프로그램의 보안은 이러한 구성요소가 표준 웹 아키텍처를 조작하는 방식에 좌우됩니다.
표준 브라우저 확장 프로그램 아키텍처는 백그라운드 스크립트, 콘텐츠 스크립트 및 사용자 인터페이스 요소로 구성됩니다. 콘텐츠 스크립트는 웹 페이지의 맥락에서 직접 실행되므로, 확장 프로그램이 문서 오브젝트 모델(DOM)을 읽고 조작할 수 있습니다. 이 아키텍처는 확장 프로그램이 인증 토큰, 세션 토큰 및 로컬 스토리지와 상호작용할 수 있는 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 비밀번호 관리 프로그램이 인증정보를 자동 입력하는 것과 같은 기능을 지원하지만, 이와 동시에 확장 프로그램이 클립보드 내용과 API 키에 접속할 수 있음을 의미하기도 합니다.
확장 프로그램은 표준 웹 기술을 사용해 Google Chrome, Microsoft Edge, Safari와 같은 다양한 플랫폼에서 기본적으로 작동하므로, 브라우저는 태생적으로 해당 확장 프로그램의 동작을 신뢰합니다. 확장 프로그램이 외부 서버와 통신할 때는 표준 API 호출을 사용합니다. 확장 프로그램에 보안 취약점이 있거나 이것이 의도적인 악성 프로그램인 경우, 이 신뢰 상태로 인해 권한이 없는 사용자가 기업 기밀 데이터에 무단으로 접속할 수 있게 되더라도 이를 감지하지 못한 채 방치하게 됩니다.
브라우저 확장 프로그램의 주요 보안 리스크는 무엇인가요?
브라우저 확장 프로그램의 주요 보안 리스크로는 과도한 권한 부여, 데이터 유출, 악성 코드 인젝션, 공급망 공격이 있습니다. 브라우저 확장 프로그램의 보안을 소홀히 하면 기업의 공격 표면이 확대되어 기업 및 고객 데이터가 모두 위험에 처하게 됩니다.
주요 보안 취약점 및 리스크는 다음과 같습니다.
과도한 권한: 많은 추가 기능이 기능적 필요 범위를 넘어 과도한 권한을 요청합니다. 확장 프로그램에 모든 브라우징 데이터 또는 클립보드 내용을 읽을 수 있는 권한을 부여하면 사용자의 사적 활동을 모니터링할 수 있게 되어 인증정보 도용이나 데이터 유출을 조장할 수 있습니다.
악성 코드 인젝션: 취약하거나 악의적인 브라우저 확장 프로그램은 웹 페이지에 유해한 스크립트를 삽입할 수 있습니다. 공격자들은 이러한 악성 콘텐츠를 이용해 크로스 사이트 스크립팅(XSS) 공격을 수행하고, 엔드포인트 보안 시스템을 우회하며, 사용자 인증정보를 도용하거나 사용자를 피싱 사이트로 유도합니다.
데이터 유출 및 개인정보 침해: 악성 브라우저 확장 프로그램은 브라우징 기록, 로그인 인증정보, 세션 정보를 몰래 수집해 써드파티 서버로 전송하는 경우가 많습니다. 이러한 무단 데이터 유출은 GDPR을 포함한 데이터 보호 프레임워크를 직접적으로 위반해 막대한 과징금이 부과될 수 있습니다.
공급망 공격: Chrome 웹 스토어에서 다운로드해 이전에는 믿을 수 있었던 확장 프로그램이 악의적인 공격자의 손에 넘어가 악성 업데이트가 배포될 수 있습니다. 이러한 공급망 공격은 신뢰할 수 있는 툴을 무기화하며 이를 통해 공격자는 일반적인 검증 프로세스를 우회해 기업 환경에 멀웨어를 심을 수 있습니다.
세션 하이재킹 및 키로깅: 악성 브라우저 확장 프로그램은 세션 토큰, 인증 토큰, 쿠키를 가로채 공격자는 비밀번호를 자체를 입수할 필요 없이 SaaS 보안 환경, 이메일, 내부 네트워크에 무단으로 접속할 수 있습니다. 일부 확장 프로그램은 키 입력까지 기록해 신용카드 번호와 통신 내용을 탈취하기도 합니다.
리소스 하이재킹: 확장 프로그램은 암호화폐 채굴이나 봇넷 활동 참여와 같이 인가되지 않은 용도로 시스템 리소스를 소모할 수 있으며, 이는 하드웨어 성능을 저하시키고 비즈니스 운영에 차질을 초래합니다.
브라우저 확장 프로그램 보안 테스트는 어떻게 진행되나요?
브라우저 확장 프로그램 보안 테스트는 배포 전 및 배포 과정에서 추가 기능의 취약점, 과도한 권한 요청, 악성 동작 여부를 체계적으로 평가하는 방식으로 수행됩니다. 적절한 브라우저 확장 프로그램 보안 테스트가 이루어지지 않으면 기업은 검증되지 않은 플러그인으로 인해 발생하는 심각한 리스크를 인지하지 못하게 됩니다.
보안 테스트는 확장 프로그램의 소스 코드, 요청 권한 및 런타임 동작을 분석해 악성 스크립트가 실행되거나 민감한 정보가 노출되지 않도록 합니다. 보안팀은 해당 확장 프로그램이 신뢰할 수 있는 소스와만 통신하는지 확인하고, 알려진 보안 취약점이 있는지 점검합니다. 관리자는 확장 프로그램이 브라우저 및 로컬 스토리지와 상호작용하는 방식을 지속적으로 모니터링함으로써 무단 접속 시도를 탐지하고 데이터 유출을 방지할 수 있습니다. 이 테스트 프로세스는 숨겨진 데이터 유출 메커니즘이나 확장 프로그램이 브라우징 데이터를 무분별하게 추적할 수 있도록 허용하는 권한과 같은 리스크를 찾아내 기업 사용자를 위한 안전한 환경을 유지합니다.
브라우저 확장 프로그램 보안을 위한 모범 사례에는 무엇이 있나요?
브라우저 확장 프로그램 보안의 모범 사례에는 엄격한 접속 제어 구현, 확장 프로그램 동작에 대한 지속적인 모니터링, 중앙 집중식 거버넌스 프레임워크 유지가 포함됩니다. 기업은 이러한 선제적 조치를 마련함으로써 브라우저 확장 프로그램의 생산성 이점과 강력한 보안의 균형을 맞출 수 있습니다.
공식 승인 프로세스 구축: 모든 브라우저 확장 프로그램이 설치되기 전에 알려진 취약점 및 비즈니스 타당성에 대한 검토를 받도록 규정합니다. 승인 파이프라인을 자동화하면 관리 오버헤드를 줄이고 엔터프라이즈 규모를 뒷받침할 수 있습니다.
과도한 권한 감사: 각 확장 프로그램이 요청하는 권한 수준을 평가합니다. 클립보드 내용, 이메일 또는 전체 브라우징 기록에 대한 불필요한 접속 권한 등, 핵심 기능과 무관한 권한을 요구하는 추가 기능을 거부합니다.
비정상 행동 모니터링: 설치된 확장 프로그램의 네트워크 활동을 추적해 비정상적인 패턴을 감지합니다. 대용량 데이터 전송, 예상치 못한 서버 통신 또는 브라우저 설정의 무단 변경 등 악의적인 활동의 징후가 있는지 확인합니다.
기업 정책 적용: 엔터프라이즈 브라우저에서 중앙 집중식 관리 툴을 활용해 위험한 확장 프로그램을 자동으로 차단하고, 사용자가 승인된 애플리케이션만 사용하도록 엄격히 제한합니다.
수명 주기 관리 상태 유지: 확장 프로그램의 업데이트 내용을 추적하고, 악성 업데이트가 몰래 시스템에 환경에 설치되지 않도록 새 버전이 출시될 때마다 이를 재평가합니다.
Akamai가 브라우저 확장 프로그램 보안을 지원하는 방법
Akamai는 고급 가시성, 세분화된 접속 제어, 포괄적인 웹 보안 솔루션을 통해 브라우저 기반 위협으로부터 기업을 보호합니다. Akamai는 브라우저 자체 보호 기능과 보안 웹 게이트웨이를 구축함으로써 기업 데이터를 악성 확장 프로그램으로부터 보호합니다.
Akamai Workforce Protector(기존의 LayerX): 이 솔루션은 기업의 브라우저 확장 프로그램 활동에 대한 심층적인 가시성을 제공합니다. 설치된 모든 확장 프로그램을 검색하고, 요청된 권한과 개발자 평판을 바탕으로 리스크 프로필을 평가하며, 위험하다고 판단되는 확장 프로그램은 동적으로 차단하거나 비활성화합니다. 브라우저에서 기본적으로 실행되는 Akamai Workforce Protector는 복잡한 프록시 설정 없이 하이브리드 업무 환경을 보호해 데이터 유출을 방지하고 SaaS 환경을 보호합니다.
Akamai Secure Internet Access Enterprise: 이 보안 웹 게이트웨이는 악성 브라우저 확장 프로그램이 수행하는 명령 및 제어 통신과 데이터 유출 시도를 선제적으로 차단합니다. DNS, HTTP, HTTPS 트래픽을 검사해 감염된 확장 프로그램이 악성 페이로드를 다운로드하거나 탈취한 인증정보 및 세션 토큰을 신뢰할 수 없는 곳으로 전송하는 것을 방지합니다.