Un navigateur d'entreprise sécurisé est un navigateur Web spécialisé ou une extension de navigateur gérée de manière centralisée, conçue pour protéger les données de l'entreprise, gérer l'accès des utilisateurs et atténuer les cybermenaces sur les terminaux gérés et non gérés.
Alors que les effectifs mondiaux sont de plus en plus dispersés et dépendent largement des applications SaaS, le navigateur Web est devenu l'espace de travail principal des entreprises. Un navigateur d'entreprise sécurisé applique les principes de l'approche Zero Trust directement au moment de l'interaction avec l'utilisateur, aidant ainsi les organisations à prévenir l'exfiltration de données, à encadrer l'utilisation de l'IA générative et à bloquer les menaces provenant du Web. En dissociant l'espace de travail du matériel sous-jacent du point de terminaison, cette technologie offre aux équipes informatiques et de sécurité une visibilité et un contrôle granulaires, sans nuire à la productivité des employés.
Points à retenir
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Un navigateur d'entreprise sécurisé est un navigateur Web spécialisé ou une extension de navigateur gérée de manière centralisée, conçue pour protéger les données de l'entreprise et atténuer les cybermenaces.
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Un navigateur d'entreprise sécurisé évalue la posture du terminal, l'identité de l'utilisateur et les URL de destination afin d'appliquer dynamiquement des politiques Zero Trust avant d'accorder l'accès.
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Un navigateur d'entreprise sécurisé surveille les saisies effectuées sur les plateformes d'IA générative afin d'atténuer les risques d'injection de prompts et de bloquer la divulgation de données d'entreprise sensibles.
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Une extension de navigateur sans friction évite les inconvénients liés au remplacement d'une application privilégiée en intégrant directement un moteur de règles léger dans un navigateur commercial standard.
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Un navigateur d'entreprise sécurisé est un navigateur Web spécialisé ou une extension de navigateur gérée de manière centralisée, conçue pour protéger les données de l'entreprise, gérer l'accès des utilisateurs et atténuer les cybermenaces sur les terminaux gérés et non gérés.
Comment fonctionne un navigateur d'entreprise sécurisé ?
Un navigateur d'entreprise sécurisé fonctionne en analysant, en filtrant et en contrôlant les interactions Web en temps réel au niveau de la couche applicative, isolant ainsi la session de navigation des risques inhérents au terminal et au réseau.
Lorsqu'un utilisateur lance une session Web, le navigateur d'entreprise sécurisé agit comme un point d'application localisé. Au lieu de faire transiter l'ensemble du trafic Internet par un réseau privé virtuel (VPN) classique ou par une passerelle Web sécurisée centralisée, le navigateur évalue en permanence le contexte de chaque interaction. Cette évaluation comprend l'analyse de la posture du terminal, de l'identité de l'utilisateur, de l'URL de destination et des actions spécifiques entreprises, telles que la saisie de texte, le téléchargement de fichiers ou les opérations de presse-papiers.
En s'intégrant étroitement aux fournisseurs d'identité pour l' authentification unique (SSO) et l'authentification multifacteurs (MFA), le navigateur d'entreprise sécurisé applique dynamiquement les politiques Zero Trust avant d'autoriser l'accès aux applications SaaS de l'entreprise. Si un utilisateur travaillant dans le cadre d'une politique BYOD (Bring Your Own Device) tente de télécharger une liste de clients confidentielle depuis une application de gestion de la relation client (CRM), le navigateur peut bloquer le téléchargement ou imposer une session en mode lecture seule, en raison du fait que le terminal n'est pas géré par l'entreprise.
De plus, un navigateur d'entreprise sécurisé surveille en permanence le Document Object Model (DOM) de la page Web affichée. Cela lui permet de détecter les attaques par hameçonnage et les attaques basées sur le navigateur qui échappent aux analyses traditionnelles au niveau du réseau. En intervenant à la périphérie de l'espace de travail de l'utilisateur, le navigateur d'entreprise sécurisé fournit des données de télémétrie qui peuvent être intégrées à une plateforme EDR (Endpoint Detection and Response) ou à un système SIEM (Security Information and Event Management), ce qui permet d'accélérer considérablement les délais d'intervention en cas d'incident.
Quelles sont les approches architecturales pour un navigateur d'entreprise sécurisé ?
L'architecture d'un navigateur d'entreprise sécurisé relève généralement de l'une des deux catégories suivantes : les navigateurs personnalisés dédiés et les extensions de navigateur sans friction.
Un navigateur d'entreprise sécurisé dédié est une application autonome, généralement basée sur le moteur open source Chromium, qui remplace intégralement le navigateur grand public standard de l'organisation. D'autres solutions destinées aux navigateurs d'entreprise exigent que l'organisation déploie et impose l'utilisation d'un exécutable de navigateur entièrement nouveau. Bien que cette approche offre un contrôle approfondi et natif sur les fonctionnalités du navigateur et sa pile réseau, elle peut engendrer des difficultés de déploiement, nécessiter une gestion du changement importante et perturber les habitudes de travail établies des utilisateurs.
À l'inverse, une extension de navigateur d'entreprise sécurisée transforme un navigateur commercial standard existant, tel que Google Chrome, Microsoft Edge ou Mozilla Firefox, en un espace de travail hautement sécurisé. En intégrant directement un moteur de règles léger dans le navigateur sous forme d'extension, cette approche évite la surcharge liée au remplacement de l'application préférée de l'utilisateur. L'extension se connecte de manière fluide à une console de gestion centralisée et à des bases de données d'intelligence cloud pour évaluer les risques en temps réel. Cette architecture est particulièrement avantageuse pour sécuriser les terminaux non gérés et les prestataires externes, car elle ne nécessite ni l'installation d'un agent lourd, ni la mise en place d'un profil de gestion complet des terminaux. Ces deux architectures visent toutes deux l'objectif ultime de mettre en place une architecture Zero Trust, mais elles diffèrent considérablement en termes de rapidité de déploiement et d'acceptation par les utilisateurs.
Composants essentiels et fonctionnalités d'un navigateur d'entreprise sécurisé
Les composants essentiels d'un navigateur d'entreprise sécurisé incluent des moteurs de règles avancés, des mécanismes de protection des données et des algorithmes de détection des menaces en temps réel, conçus pour sécuriser l'espace de travail web.
Prévention des pertes de données (DLP) : Le navigateur d'entreprise sécurisé effectue une analyse approfondie du contenu afin de prévenir les fuites de données et l'exfiltration de données. Il surveille en permanence les activités du presse-papiers, telles que les fonctions de copier-coller, et contrôle les téléchargements et les téléversements de fichiers. En appliquant des règles strictes de prévention des pertes de données (DLP), les organisations peuvent empêcher le transfert de propriétés intellectuelles sensibles vers des messageries Web personnelles ou des solutions d'informatique fantôme.
Gouvernance de l'IA générative et des attaques par injection de prompts : Face au fait que l'adoption de l'IA générative s'accélère, il est essentiel de sécuriser les interactions avec ces outils. Le navigateur d'entreprise sécurisé surveille les saisies effectuées dans ChatGPT et d'autres plateformes d'IA générative, en alertant les utilisateurs ou en bloquant l'envoi de données d'entreprise sensibles. Cela atténue également le risque d'injection de prompts, où des acteurs malveillants tentent de manipuler les modèles d'IA pour qu'ils divulguent des informations confidentielles.
Protection contre les extensions malveillantes : Les extensions de navigateur malveillantes ou disposant de privilèges excessifs constituent une voie d'attaque majeure pour le vol d'identifiants et le détournement de session. Un navigateur d'entreprise sécurisé analyse et désactive automatiquement les extensions qui présentent un comportement suspect ou qui enfreignent les seuils de risque définis par l'organisation.
Zero Trust Network Access (ZTNA) : En servant de passerelle d'authentification et d'autorisation continue, le navigateur d'entreprise sécurisé applique les politiques Zero Trust pour l'accès aux applications Web internes et aux plateformes SaaS. Il évalue le risque contextuel lié à l'utilisateur et au terminal, garantissant ainsi l'application du principe du moindre privilège.
Intégration avec le service de sécurité en bordure de l'Internet (SSE) : Un navigateur d'entreprise sécurisé vient souvent compléter une architecture SASE (Secure Access Service Edge) ou SSE plus large. Alors que le service de sécurité en périphérie (Security Service Edge) gère le routage réseau et le filtrage général du Web, le navigateur assure un contrôle granulaire et précis des interactions avec les pages Web.
Filigrane dynamique : Pour prévenir les menaces internes et le partage non autorisé, le navigateur d'entreprise sécurisé peut superposer des filigranes digitaux dynamiques sur les pages Web sensibles, permettant ainsi de remonter à l'utilisateur et à la session spécifiques en cas de fuite de captures d'écran.
Pourquoi utiliser un navigateur d'entreprise sécurisé plutôt qu'une VDI ou un VPN ?
Les organisations utilisent un navigateur d'entreprise sécurisé plutôt qu'une infrastructure de bureaux virtuels (VDI) ou un VPN, car il offre une sécurité locale et légère qui élimine les coûts d'infrastructure élevés et la latence réseau importante.
Pendant des années, les entreprises ont eu recours à un VPN pour permettre aux utilisateurs distants d'accéder aux réseaux internes. Cependant, un VPN offre un accès étendu au niveau du réseau ; si un attaquant compromet un terminal distant, le tunnel VPN permet aux logiciels malveillants et aux ransomwares de se propager latéralement jusqu'au centre de données de l'entreprise. Un navigateur d'entreprise sécurisé atténue ce risque en restreignant l'accès exclusivement aux applications Web spécifiques dont l'utilisateur a besoin, imposant ainsi un véritable modèle Zero Trust Network Access sans exposer l'architecture réseau sous-jacente.
De même, la VDI était utilisée jusqu'à présent pour sécuriser les terminaux non gérés et les postes de prestataires externes en diffusant un environnement de bureau basé sur des pixels depuis un serveur distant. Bien que la VDI empêche efficacement les données de résider sur le point de terminaison, elle est notoirement coûteuse à déployer à grande échelle, exigeante en ressources de calcul et très sensible à la latence du réseau, ce qui se traduit souvent par une dégradation de l'expérience utilisateur.
Un navigateur d'entreprise sécurisé exécute le code Web localement sur le terminal tout en entourant la session de contrôles de sécurité stricts. Cette approche offre les performances élevées d'une expérience de navigation native, sans les coûts élevés liés à une infrastructure de bureaux virtuels. De plus, pour les organisations qui utilisent massivement des applications SaaS, le fait de faire transiter le trafic cloud par un centre de données centralisé via un VPN ou une infrastructure VDI crée des goulets d'étranglement inutiles. Le navigateur d'entreprise sécurisé connecte les utilisateurs directement et en toute sécurité au cloud, s'adaptant parfaitement aux flux de travail distribués.
Quels sont les principaux avantages d'un navigateur d'entreprise sécurisé ?
L'adoption d'un navigateur d'entreprise sécurisé réduit considérablement la surface d'attaque de l'organisation, sécurise l'accès des tiers et simplifie la conformité, sans nuire à la productivité des employés.
Sécurisation des environnements BYOD : Pour les équipes informatiques, la gestion des ordinateurs portables et des téléphones mobiles personnels représente un défi majeur. Un navigateur d'entreprise sécurisé offre un environnement protégé pour le travail professionnel sur des terminaux non gérés. Il impose un accès en lecture seule, bloque les téléchargements locaux et empêche toute fuite de données vers un disque dur personnel, le tout sans nécessiter de profils de gestion de terminaux complexes.
Atténuation des attaques de hameçonnage et des logiciels malveillants : En analysant le comportement des pages Web en temps réel plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des listes de blocage d'URL statiques, un navigateur d'entreprise sécurisé identifie les sites de hameçonnage « zero-day » et les téléchargements de fichiers malveillants. Cela empêche les logiciels malveillants de compromettre le système d'exploitation hôte, réduisant ainsi efficacement le risque d'une violation de données catastrophique.
Éliminer le SaaS fantôme : Il n'est pas rare que les employés contournent les contrôles informatiques pour utiliser des applications cloud non autorisées. Un navigateur d'entreprise sécurisé offre une visibilité approfondie sur l'ensemble des applications SaaS utilisées par le personnel. Cela permet aux équipes de sécurité de détecter les outils non autorisés, de surveiller les comportements à risque et de faire respecter les politiques d'utilisation, réduisant ainsi les risques liés à l'informatique fantôme.
En complément de l'isolation du navigateur à distance (RBI) : Alors que des fournisseurs comme Menlo Security mettent fortement l'accent sur l'isolation du navigateur à distance (RBI), qui génère les pages Web sur un serveur distant afin d'empêcher l'exécution de contenus actifs sur l'équipement utilisateur, un navigateur d'entreprise sécurisé peut s'intégrer à la RBI ou la compléter. Il applique des contrôles de stratégie granulaires et des fonctionnalités de prévention des pertes de données (DLP) au-dessus de la couche d'isolation, offrant ainsi une stratégie de défense en profondeur contre des attaques extrêmement sophistiquées basées sur le navigateur.
Comment Akamai peut vous aider
Akamai aide les organisations à sécuriser l'espace de travail et à mettre en œuvre une architecture Zero Trust grâce à des solutions de sécurité complètes et natives du cloud, qui protègent les données sans perturber les flux de travail des utilisateurs.
Akamai Workforce Protector (anciennement LayerX) est une extension de navigateur d'entreprise sécurisée et avancée qui transforme n'importe quel navigateur commercial standard en un espace de travail hautement sécurisé. En garantissant la sécurité des interactions au niveau du navigateur, Akamai Workforce Protector offre un contrôle en temps réel de l'utilisation de l'IA générative, une prévention des pertes de données et une protection complète contre les menaces provenant du Web. Il applique en toute simplicité des sessions en lecture seule ainsi qu'un filigrane dynamique aux environnements BYOD et aux sous-traitants tiers, supprimant le besoin de déploiements complexes de VID. De plus, Workforce Protector analyse automatiquement les scores de risque afin de bloquer instantanément les extensions de navigateur malveillantes ou disposant de privilèges excessifs, tout en offrant une visibilité granulaire sur l'activité des utilisateurs qui est directement intégrée à vos outils SIEM ou à vos processus de réponse aux incidents.