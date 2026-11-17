Un navigateur d'entreprise sécurisé fonctionne en analysant, en filtrant et en contrôlant les interactions Web en temps réel au niveau de la couche applicative, isolant ainsi la session de navigation des risques inhérents au terminal et au réseau.

Lorsqu'un utilisateur lance une session Web, le navigateur d'entreprise sécurisé agit comme un point d'application localisé. Au lieu de faire transiter l'ensemble du trafic Internet par un réseau privé virtuel (VPN) classique ou par une passerelle Web sécurisée centralisée, le navigateur évalue en permanence le contexte de chaque interaction. Cette évaluation comprend l'analyse de la posture du terminal, de l'identité de l'utilisateur, de l'URL de destination et des actions spécifiques entreprises, telles que la saisie de texte, le téléchargement de fichiers ou les opérations de presse-papiers.

En s'intégrant étroitement aux fournisseurs d'identité pour l' authentification unique (SSO) et l'authentification multifacteurs (MFA), le navigateur d'entreprise sécurisé applique dynamiquement les politiques Zero Trust avant d'autoriser l'accès aux applications SaaS de l'entreprise. Si un utilisateur travaillant dans le cadre d'une politique BYOD (Bring Your Own Device) tente de télécharger une liste de clients confidentielle depuis une application de gestion de la relation client (CRM), le navigateur peut bloquer le téléchargement ou imposer une session en mode lecture seule, en raison du fait que le terminal n'est pas géré par l'entreprise.

De plus, un navigateur d'entreprise sécurisé surveille en permanence le Document Object Model (DOM) de la page Web affichée. Cela lui permet de détecter les attaques par hameçonnage et les attaques basées sur le navigateur qui échappent aux analyses traditionnelles au niveau du réseau. En intervenant à la périphérie de l'espace de travail de l'utilisateur, le navigateur d'entreprise sécurisé fournit des données de télémétrie qui peuvent être intégrées à une plateforme EDR (Endpoint Detection and Response) ou à un système SIEM (Security Information and Event Management), ce qui permet d'accélérer considérablement les délais d'intervention en cas d'incident.