Un navegador empresarial seguro es un navegador web especializado o una extensión de navegador gestionada de forma centralizada diseñada para proteger los datos corporativos, gestionar el acceso de los usuarios y mitigar las ciberamenazas en dispositivos gestionados y no gestionados.
A medida que las plantillas internacionales se distribuyen cada vez más y dependen en gran medida de las aplicaciones SaaS, el navegador web ha evolucionado hasta convertirse en el área de trabajo corporativa principal. Un navegador empresarial seguro aplica los principios de Zero Trust directamente en el punto de interacción del usuario, lo que ayuda a las organizaciones a evitar la exfiltración de datos, controlar el uso de la IA generativa y bloquear las amenazas transmitidas por la web. Al desvincular el área de trabajo del hardware de los terminales subyacentes, esta tecnología proporciona a los equipos de TI y de seguridad una visibilidad y un control detallado sin que esto afecte a la productividad de los empleados.
Conclusiones clave
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Un navegador empresarial seguro es un navegador web especializado o una extensión de navegador gestionada de forma centralizada diseñada para proteger los datos corporativos y mitigar las ciberamenazas.
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Un navegador empresarial seguro evalúa la estrategia de dispositivos, la identidad del usuario y las URL de destino para aplicar de forma dinámica las políticas de Zero Trust antes de conceder el acceso.
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Un navegador empresarial seguro supervisa las entradas en plataformas de IA generativa para mitigar el riesgo de inyección de prompts y bloquear los datos corporativos confidenciales.
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Una extensión de navegador sin complicaciones evita la sobrecarga de sustituir una aplicación conocida y familiar mediante la inyección de un motor de políticas ligero directamente en un navegador comercial estándar.
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Un navegador empresarial seguro es un navegador web especializado o una extensión de navegador gestionada de forma centralizada diseñada para proteger los datos corporativos, gestionar el acceso de los usuarios y mitigar las ciberamenazas en dispositivos gestionados y no gestionados.
¿Cómo funciona un navegador empresarial seguro?
Un navegador empresarial seguro funciona mediante la inspección, el filtrado y el control de las interacciones web en tiempo real en la capa de aplicaciones, aislando la sesión de navegación de los riesgos subyacentes del dispositivo y la red.
Cuando un usuario inicia una sesión web, el navegador empresarial seguro actúa como un punto de aplicación localizado. En lugar de enviar todo el tráfico de Internet a través de una red privada virtual tradicional (VPN) o una puerta de enlace web segura centralizada, el navegador evalúa continuamente el contexto de cada interacción. Esta evaluación incluye el análisis de la estrategia de dispositivos, la identidad del usuario, la URL de destino y las acciones específicas que se están intentando realizar, como la introducción de texto, la carga de archivos o las operaciones del portapapeles.
Al integrarse profundamente con los proveedores de identidad para SSO (inicio de sesión único) y MFA (autenticación multifactorial), el navegador empresarial seguro aplica de forma dinámica las directivas Zero Trust antes de conceder acceso a las aplicaciones SaaS corporativas. Si un usuario de un dispositivo personal utilizado en el trabajo (BYOD) intenta descargar una lista de clientes confidencial de una aplicación CRM, el navegador puede bloquear la descarga o forzar una sesión de solo lectura en función del estado no gestionado del dispositivo.
Además, un navegador empresarial seguro supervisa continuamente el modelo de objetos del documento (DOM) de la página web representada. Esto le permite detectar ataques de phishing y ataques basados en navegador que evaden el análisis tradicional a nivel de red. Al operar en el Edge del espacio de trabajo del usuario, el navegador empresarial seguro proporciona telemetría que se puede introducir en una plataforma de EDR (detección y respuesta en los terminales) o en un sistema de SIEM (gestión de eventos e información de seguridad), lo que acelera significativamente los tiempos de respuesta a incidentes.
¿Cuáles son los enfoques de arquitectura de un navegador empresarial seguro?
La arquitectura de un navegador empresarial seguro suele clasificarse en dos categorías: navegadores personalizados dedicados y extensiones de navegador sin complicaciones.
Un navegador empresarial seguro y dedicado es una aplicación independiente, normalmente creada en el motor de código abierto Chromium, que sustituye por completo al navegador de consumo estándar de la organización. Otras soluciones para navegadores empresariales requieren que la organización implemente y aplique el uso de un ejecutable de navegador completamente nuevo. Aunque este enfoque proporciona un control profundo y codificado sobre la funcionalidad del navegador y la pila de red, puede introducir complicaciones en la implementación, requerir una amplia gestión de cambios e interrumpir los flujos de trabajo de usuario establecidos.
Por el contrario, una extensión de navegador empresarial segura transforma un navegador comercial estándar existente, como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox, en un espacio de trabajo muy seguro. Al inyectar un motor de directivas ligero directamente en el explorador como una extensión, este enfoque evita la sobrecarga de reemplazar la aplicación preferida del usuario. La extensión se conecta sin problemas a una consola de gestión centralizada y a bases de datos de inteligencia en la nube para evaluar el riesgo en tiempo real. Esta arquitectura resulta especialmente beneficiosa para proteger los dispositivos no gestionados y a los contratistas externos, ya que no requiere una instalación pesada de agentes ni un perfil de gestión de dispositivos completo. Ambas arquitecturas cumplen el objetivo final de establecer una arquitectura Zero Trust, pero difieren significativamente en su velocidad de implementación y aceptación por parte de los usuarios.
Componentes y capacidades clave de un navegador empresarial seguro
Los componentes principales de un navegador empresarial seguro incluyen motores de políticas avanzados, mecanismos de protección de datos y algoritmos de detección de amenazas en tiempo real diseñados para proteger el área de trabajo web moderna.
Prevención de pérdida de datos (DLP): El navegador empresarial seguro realiza una inspección exhaustiva del contenido para evitar la filtración y la exfiltración de datos. Supervisa continuamente las actividades del portapapeles, como las funciones de copiar y pegar, y controla las cargas y descargas de archivos. Al aplicar reglas estrictas de DLP, las organizaciones pueden evitar que la propiedad intelectual confidencial se transfiera a aplicaciones personales de correo web o TI en la sombra.
GenAI y control de la inyección de prompts: A medida que se acelera la adopción de la GenAI, es fundamental proteger las interacciones con estas herramientas. El navegador empresarial seguro supervisa las entradas en ChatGPT y otras plataformas de IA generativa, advirtiendo a los usuarios o bloqueando el envío de datos corporativos confidenciales. También mitiga el riesgo de una inyección de prompts, en la que los agentes maliciosos intentan manipular los modelos de IA para revelar información confidencial.
Protección frente a extensiones maliciosas: Los complementos de navegador maliciosos de terceros o con un exceso de privilegios representan un vector de ataque importante para el robo de credenciales y el secuestro de sesiones. Un navegador empresarial seguro analiza, deshabilita y analiza automáticamente las extensiones que muestran un comportamiento sospechoso o infringen los umbrales de riesgo de la organización.
Acceso de red Zero Trust (ZTNA): Al funcionar como una puerta de enlace de autenticación y autorización continua, el navegador empresarial seguro aplica políticas Zero Trust para acceder a las aplicaciones web internas y a las plataformas SaaS. Evalúa el riesgo contextual del usuario y el dispositivo, garantizando un acceso con privilegios mínimos.
Integración con el Edge de servicio de seguridad (SSE): Un navegador empresarial seguro suele complementar una arquitectura SASE (Edge de servicio de acceso seguro) o SSE más amplia. Mientras que el Edge de servicio de seguridad gestiona el enrutamiento de la red y un amplio filtrado web, el navegador proporciona el control detallado y de última milla sobre las interacciones de las páginas web.
Marcas de agua dinámicas: Para disuadir las amenazas internas y el uso compartido no autorizado, el navegador empresarial seguro puede superponer marcas de agua digitales dinámicas en páginas web confidenciales y rastrear cualquier captura de pantalla filtrada hasta el usuario y la sesión específicos.
¿Por qué utilizar un navegador empresarial seguro en lugar de una VDI o una VPN?
Las organizaciones utilizan un navegador empresarial seguro en lugar de una infraestructura de escritorios virtuales (VDI) o una VPN, ya que proporciona una seguridad localizada y ligera que elimina los elevados costes de infraestructura y una latencia de red grave.
Durante años, las empresas han confiado en una VPN para conceder a los usuarios remotos acceso a las redes internas. Sin embargo, una VPN garantiza un acceso amplio a nivel de red; si un atacante pone en peligro un dispositivo remoto, el túnel VPN permite que el malware y el ransomware se desplacen lateralmente al centro de datos corporativo. Un navegador empresarial seguro mitiga esto restringiendo el acceso exclusivamente a las aplicaciones web específicas que necesita un usuario, aplicando un acceso de red Zero Trust real sin exponer la arquitectura de red subyacente.
Del mismo modo, la VDI se ha utilizado históricamente para proteger a los trabajadores externos y a los dispositivos no gestionados mediante la transmisión de un escritorio basado en píxeles desde un servidor remoto. Si bien la VDI evita de forma eficaz que los datos descansen en el terminal, su escalabilidad resulta notablemente cara, su capacidad de cálculo es pesada y es muy sensible a la latencia de la red, lo que a menudo da lugar a una experiencia de usuario deficiente.
Un navegador empresarial seguro ejecuta el código web localmente en el dispositivo, mientras que la sesión queda envuelta en estrictos controles de seguridad. Este enfoque ofrece el alto rendimiento de una experiencia de navegación nativa sin los elevados costes de una infraestructura de escritorios virtuales. Además, para las organizaciones que utilizan aplicaciones SaaS en gran medida, enrutar el tráfico de nube de vuelta a través de una VPN centralizada o un centro de datos VDI crea cuellos de botella innecesarios. El navegador empresarial seguro conecta a los usuarios de forma directa y segura a la nube, adaptándose perfectamente a los flujos de trabajo distribuidos modernos.
¿Cuáles son las principales ventajas de un navegador empresarial seguro?
La adopción de un navegador empresarial seguro reduce significativamente la superficie de ataque de la empresa, protege el acceso de terceros y simplifica el cumplimiento sin afectar a la productividad de los empleados.
Protección de entornos BYOD: La gestión de ordenadores portátiles y teléfonos móviles personales supone un gran reto para los equipos de TI. Un navegador empresarial seguro proporciona un enclave seguro para el trabajo corporativo en dispositivos no gestionados. Aplica el acceso de solo lectura, bloquea las descargas locales e impide que los datos se filtren en un disco duro personal, todo ello sin necesidad de pesados perfiles de gestión de dispositivos.
Mitigación de ataques de phishing y malware: Al analizar el comportamiento de las páginas web en tiempo real en lugar de depender únicamente de listas de URL no permitidas estáticas, un navegador empresarial seguro identifica sitios de phishing de día cero y descargas de archivos maliciosos. Esto evita que el malware ponga en peligro el sistema operativo host, lo que reduce de forma eficaz el riesgo de una filtración de datos catastrófica.
Eliminación de SaaS en la sombra: Los empleados suelen eludir los controles de TI para utilizar aplicaciones de nube no autorizadas. Un navegador empresarial seguro proporciona una visibilidad profunda de todas las aplicaciones SaaS a las que acceden los empleados. Esto permite a los equipos de seguridad detectar herramientas no autorizadas, supervisar comportamientos peligrosos y aplicar políticas de uso, minimizando así los riesgos de TI en la sombra.
Complementar el aislamiento remoto del navegador (RBI): Mientras que proveedores como Menlo Security se centran en gran medida en el aislamiento remoto del navegador, que representa las páginas web en un servidor remoto para mantener el contenido activo fuera del terminal, un navegador empresarial seguro puede integrarse con RBI o complementarlo. Aplica controles de políticas detalladas y DLP sobre la capa de aislamiento, lo que proporciona una estrategia de defensa en profundidad contra ataques basados en navegador muy sofisticados.
Cómo puede ayudar Akamai
Akamai ayuda a las organizaciones a proteger el área de trabajo moderna e implementar una arquitectura Zero Trust a través de soluciones completas de seguridad nativas de la nube que protegen los datos sin interrumpir los flujos de trabajo de los usuarios.
Akamai Workforce Protector (anteriormente LayerX) es una extensión de navegador empresarial segura y avanzada que convierte cualquier navegador comercial estándar en un área de trabajo extremadamente segura. Al ofrecer seguridad de interacción a nivel de navegador, Akamai Workforce Protector proporciona control de uso de la GenAI en tiempo real, prevención de pérdida de datos y protección completa contra amenazas transmitidas por la web. Aplique sesiones de solo lectura y marcas de agua a los contratistas para el BYOD y los contratistas externos sin necesidad de complejas implementaciones de VDI. Además, Workforce Protector analiza automáticamente las puntuaciones de riesgo para bloquear al instante las extensiones maliciosas o con privilegios excesivos del navegador, lo que proporciona una visibilidad detallada de la actividad del usuario que se introduce directamente en sus flujos de trabajo de SIEM o respuesta a incidentes.