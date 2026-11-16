브라우저 악용은 패치가 적용되지 않은 브라우저 취약점이나 웹 클라이언트 코드 내의 구조적 약점을 활용해 애플리케이션이 의도치 않은 동작을 수행하도록 강제하는 방식으로 이루어집니다. 사용자가 감염된 웹사이트에 접속하거나 악성 링크를 클릭하거나, 특수하게 조작된 광고를 볼 때, 브라우저 악용은 사용자의 동의 없이 백그라운드에서 은밀하게 악성 코드를 배포합니다.

악성 코드의 실행이 가능한 이유는 Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Apple Safari를 포함한 최신 웹 클라이언트에서는 안전하게 HTML을 파싱하고, CSS를 렌더링하며, JavaScript를 실행하기 위해 매우 복잡한 하위 시스템을 활용하기 때문입니다. 공격자가 브라우저의 메모리 할당 방식, 데이터 타입 처리 방식 또는 스크립트 해석 방식에서 보안 취약점을 발견하면 일반적인 샌드박스 제한을 우회하는 페이로드를 만들 수 있습니다. 브라우저 악용이 성공적으로 실행되면 보통 스파이웨어, 랜섬웨어 또는 명령 및 제어 비콘과 같은 추가 페이로드를 호스트 머신에 유포합니다. 많은 기업 시나리오에서 공격자는 초기 감염을 통해 활성 세션 토큰을 가로채고, 로컬 권한을 상승시키며, 내부 네트워크 내에서 측면 이동을 수행하는 데 필요한 권한을 확보합니다. 이 모든 과정은 일반적으로 사용자가 일반적인 웹 페이지를 방문하는 것 외에는 별도의 상호작용이 필요하지 않으므로, 브라우저 악용은 특히 위험하며 기존의 네트워크 방어 체계로는 이를 탐지하기 어렵습니다.