L'architettura di una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) rientra, in genere, in una di queste due categorie: browser personalizzati dedicati ed agevoli estensioni del browser.

Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) dedicata è un'applicazione indipendente, in genere basata sul motore Chromium open source, che sostituisce completamente il browser consumer standard dell'organizzazione. Altre soluzioni per i browser aziendali richiedono all'organizzazione di implementare e utilizzare un file eseguibile del browser completamente nuovo. Anche se questo approccio offre un controllo approfondito e codificato delle funzionalità e dello stack di rete del browser, può introdurre un problema di installazione, richiedere una gestione estesa delle modifiche e interrompere i workflow degli utenti già esistenti.

Al contrario, un'estensione della soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) trasforma un browser commerciale standard esistente come Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox in uno spazio di lavoro altamente sicuro. Inserendo un motore di policy agile direttamente nel browser come estensione, questo approccio evita di dover sostituire l'applicazione privilegiata dall'utente. L'estensione si connette perfettamente ad una console di gestione centralizzata e ai database di intelligence nel cloud per valutare i rischi in tempo reale. Questa architettura è particolarmente vantaggiosa per la protezione dei dispositivi non gestiti e dei collaboratori di terze parti, in quanto non richiede un'installazione di agenti complessa o una gestione completa dei dispositivi. Entrambe le architetture hanno l'obiettivo finale di instaurare un'architettura Zero Trust, ma si differenziano in modo significativo per la velocità di implementazione e l'accettazione da parte degli utenti.