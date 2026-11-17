Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) è costituita da un browser web specializzato o da un'estensione del browser gestita a livello centralizzato, che è stata progettata per proteggere i dati aziendali, gestire gli accessi degli utenti e mitigare le minacce informatiche su dispositivi gestiti e non gestiti.
Poiché le forze di lavoro globali diventano sempre più distribuite e dipendono notevolmente dalle applicazioni SaaS, il browser web si è evoluto fino a diventare il principale spazio di lavoro di un'azienda. Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) applica i principi Zero Trust direttamente nel punto di interazione dell'utente, aiutando le organizzazioni a prevenire l'esfiltrazione dei dati, a gestire l'utilizzo dell'AI generativa e a bloccare le minacce provenienti dal web. Separando l'ambiente di lavoro dall'hardware dell'endpoint sottostante, questa tecnologia offre ai team addetti all'IT e alla sicurezza una visibilità e un controllo granulari senza compromettere la produttività dei dipendenti.
Concetti chiave
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Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) è costituita da un browser web specializzato o da un'estensione del browser gestita a livello centralizzato, che è stata progettata per proteggere i dati aziendali e mitigare le minacce informatiche.
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Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) valuta il livello di sicurezza dei dispositivi, le identità degli utenti e gli URL di destinazione per applicare dinamicamente le policy Zero Trust prima di concedere gli accessi.
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Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) monitora gli input nelle piattaforme basate sull'AI generativa per mitigare il rischio di attacchi di prompt injection e bloccare i dati aziendali sensibili.
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Un'agevole estensione del browser evita di dover sostituire un'applicazione privilegiata dall'utente inserendo un motore di policy agile direttamente in un browser commerciale standard.
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Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) è costituita da un browser web specializzato o da un'estensione del browser gestita a livello centralizzato, che è stata progettata per proteggere i dati aziendali, gestire gli accessi degli utenti e mitigare le minacce informatiche su dispositivi gestiti e non gestiti.
Come funziona una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser)?
Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) è progettata per esaminare, filtrare e controllare le interazioni web in tempo reale a livello di applicazione, isolando la sessione di navigazione dai rischi sottostanti del dispositivo e della rete.
Quando un utente avvia una sessione web, la soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) funge da punto di applicazione delle policy localizzato. Invece di instradare tutto il traffico Internet attraverso una tradizionale VPN (Virtual Private Network) o un SWG (Secure Web Gateway) centralizzato, il browser valuta continuamente il contesto di ogni interazione. Questa valutazione include l'analisi dello stato del dispositivo, dell'identità dell'utente, dell'URL di destinazione e delle azioni specifiche che si stanno tentando di eseguire, come l'inserimento di testo, il caricamento di file o l'esecuzione di operazioni negli Appunti.
Grazie all'integrazione completa con i provider di identità per l'SSO (Single Sign-On) e l'MFA (autenticazione multifattore), la soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) applica dinamicamente le policy Zero Trust prima di concedere l'accesso alle applicazioni SaaS aziendali. Se un utente con un dispositivo BYOD (Bring Your Own Device) tenta di scaricare un elenco di clienti sensibili da un'applicazione CRM, il browser può bloccare il download o forzare l'avvio di una sessione di sola lettura se il dispositivo non è gestito.
Inoltre, una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) monitora continuamente il DOM (Document Object Model) della pagina web sottoposta a rendering per rilevare attacchi di phishing e attacchi basati su browser in grado di eludere la tradizionale scansione a livello di rete. Operando sull'edge dello spazio di lavoro dell'utente, la soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) fornisce i dati telemetrici che possono essere inseriti in una piattaforma EDR (Endpoint Detection and Response) o in un sistema SIEM (Security Information and Event Management), velocizzando in modo significativo la risposta agli incidenti.
Quali sono gli approcci richiesti per l'architettura di una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser)?
L'architettura di una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) rientra, in genere, in una di queste due categorie: browser personalizzati dedicati ed agevoli estensioni del browser.
Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) dedicata è un'applicazione indipendente, in genere basata sul motore Chromium open source, che sostituisce completamente il browser consumer standard dell'organizzazione. Altre soluzioni per i browser aziendali richiedono all'organizzazione di implementare e utilizzare un file eseguibile del browser completamente nuovo. Anche se questo approccio offre un controllo approfondito e codificato delle funzionalità e dello stack di rete del browser, può introdurre un problema di installazione, richiedere una gestione estesa delle modifiche e interrompere i workflow degli utenti già esistenti.
Al contrario, un'estensione della soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) trasforma un browser commerciale standard esistente come Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox in uno spazio di lavoro altamente sicuro. Inserendo un motore di policy agile direttamente nel browser come estensione, questo approccio evita di dover sostituire l'applicazione privilegiata dall'utente. L'estensione si connette perfettamente ad una console di gestione centralizzata e ai database di intelligence nel cloud per valutare i rischi in tempo reale. Questa architettura è particolarmente vantaggiosa per la protezione dei dispositivi non gestiti e dei collaboratori di terze parti, in quanto non richiede un'installazione di agenti complessa o una gestione completa dei dispositivi. Entrambe le architetture hanno l'obiettivo finale di instaurare un'architettura Zero Trust, ma si differenziano in modo significativo per la velocità di implementazione e l'accettazione da parte degli utenti.
I componenti e le funzionalità principali di una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser)
I componenti principali di una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) includono avanzati motori di policy, meccanismi di protezione dei dati e algoritmi di rilevamento delle minacce in tempo reale, che sono stati progettati per proteggere lo spazio di lavoro moderno nel web.
Prevenzione della perdita di dati (DLP): una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) esamina i contenuti in modo approfondito per evitare fughe ed esfiltrazione dei dati. Inoltre, la soluzione monitora costantemente le attività effettuate negli Appunti, come le operazioni di copia e incolla, e gestisce il caricamento e il download dei file. Applicando rigide regole DLP, le organizzazioni possono impedire di trasferire la proprietà intellettuale sensibile ad una rete web personale o ad applicazioni IT nascoste.
Governance della GenAI e degli attacchi di prompt injection: Man mano che l'adozione della GenAI si diffonde velocemente, proteggere le interazioni con questi strumenti è fondamentale. La soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) monitora l'inserimento di testo in ChatGPT e in altre piattaforme basata sull'AI generativa, avvisando gli utenti o bloccando l'invio di dati aziendali sensibili. Inoltre, la soluzione riduce il rischio di attacchi di prompt injection, in cui i criminali tentano di manipolare i modelli di AI per esfiltrare informazioni riservate.
Protezione dalle estensioni dannose: i plug-in del browser di terze parti, dannosi o con privilegi eccessivi, rappresentano un vettore di attacco significativo per il furto di credenziali e l'hijacking delle sessioni. Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) esegue automaticamente la scansione, l'analisi e la disattivazione delle estensioni che mostrano comportamenti sospetti o violano le soglie di rischio dell'organizzazione.
ZTNA (Zero Trust Network Access): operando continuamente come gateway di autenticazione e autorizzazione, la soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) applica le policy Zero Trust per consentire l'accesso alle applicazioni web e alle piattaforme SaaS interne. La soluzione valuta il rischio contestuale dell'utente e del dispositivo, garantendo l'accesso basato sul privilegio minimo.
Integrazione con SSE (Security Service Edge): una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) spesso viene utilizzata insieme ad una più ampia architettura SASE (Secure Access Service Edge) o SSE. Mentre l'edge del servizio di sicurezza gestisce il routing della rete e un ampio filtraggio delle pagine web, il browser fornisce il controllo granulare dell'ultimo miglio sulle interazioni con le pagine web.
Watermarking dinamico: per scoraggiare le minacce interne e la condivisione non autorizzata, la soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) può sovrapporre watermark digitali dinamici sulle pagine web che contengono dati sensibili, consentendo di ricondurre eventuali screenshot esfiltrati a specifici utenti e sessioni.
Perché utilizzare una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) anziché una VDI o una VPN?
Le organizzazioni utilizzano una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) invece di una VDI (Virtual Desktop Infrastructure) o una VPN perché fornisce una sicurezza localizzata e agile, che elimina i costi elevati dell'infrastruttura e la notevole latenza della rete.
Per anni, le aziende si sono affidate ad una VPN per concedere agli utenti remoti l'accesso alle reti interne. Tuttavia, una VPN garantisce un ampio accesso a livello di rete; pertanto, se un criminale viola un dispositivo remoto, il tunnel della VPN consente a malware e ransomware di spostarsi lateralmente nel data center aziendale. Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) riduce questo problema limitando l'accesso esclusivamente alle specifiche applicazioni web di cui l'utente ha bisogno mediante l'adozione del modello ZTNA (Zero Trust Network Access) senza esporre l'architettura di rete sottostante.
Analogamente, la VDI è stato utilizzata in passato per proteggere i dispositivi e i collaboratori non gestiti tramite lo streaming di un desktop basato su pixel da un server remoto. Anche se impedisce di conservare i dati sull'endpoint, la VDI è notoriamente costosa da scalare, complessa dal punto di vista computazionale ed estremamente sensibile alla latenza di rete, quindi spesso peggiora le user experience.
Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) esegue il codice web localmente sul dispositivo, mentre la sessione viene sottoposta a rigorosi controlli di sicurezza. Questo approccio offre le elevate performance di un'experience di navigazione nativa senza i costi elevati di una VDI. Inoltre, per le organizzazioni che utilizzano notevolmente le applicazioni SaaS, il routing del traffico nel cloud tramite un data center centralizzato in una VPN o una VDI crea inutili colli di bottiglia. La soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) connette gli utenti direttamente e in modo sicuro al cloud, allineandosi perfettamente ai moderni workflow distribuiti.
Quali sono i principali vantaggi apportati da una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser)?
L'adozione di una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) riduce in modo significativo la superficie di attacco aziendale, protegge l'accesso di terze parti e semplifica la conformità senza interrompere la produttività dei dipendenti.
Protezione degli ambienti BYOD: la gestione di PC portatili e telefoni cellulari rappresenta una grave sfida per i team IT. Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) fornisce un enclave sicuro per il lavoro aziendale effettuato su dispositivi non gestiti perché consente l'accesso in sola lettura, blocca i download locali e impedisce le fughe di dati su un disco rigido personale, il tutto senza richiedere complessi profili di gestione dei dispositivi.
Mitigazione degli attacchi di phishing e malware: analizzando il comportamento delle pagine web in tempo reale invece di affidarsi esclusivamente a blacklist di URL statici, una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) identifica i siti di phishing zero-day e i file dannosi. In tal modo, la soluzione impedisce al malware di compromettere il sistema operativo del computer host, riducendo in modo efficace il rischio di una violazione catastrofica dei dati.
Eliminazione delle applicazioni SaaS nascoste: i dipendenti spesso ignorano i controlli IT per utilizzare applicazioni cloud non autorizzate. Una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) offre una visibilità completa su tutte le applicazioni SaaS a cui accede la forza lavoro. In questo modo, i team addetti alla sicurezza possono individuare strumenti non autorizzati, monitorare i comportamenti rischiosi e applicare policy di utilizzo, riducendo al minimo i rischi IT nascosti.
Integrazione dell'isolamento remoto del browser (RBI): anche se fornitori come Menlo Security si concentrano in modo significativo sull'isolamento remoto del browser, con cui viene eseguito il rendering delle pagine web su un server remoto per mantenere i contenuti attivi al di fuori dall'endpoint, una soluzione SEB (Secure Enterprise Browser) può integrarsi nella tecnologia RBI o fungere da suo complemento. La soluzione applica controlli granulari delle policy e le regole DLP al livello dell'isolamento, fornendo una strategia di difesa approfondita contro gli attacchi altamente sofisticati basati su browser.
Il contributo di Akamai
Akamai aiuta le organizzazioni a proteggere lo spazio di lavoro moderno e a implementare un'architettura Zero Trust attraverso soluzioni per la sicurezza complete e cloud-native che proteggono i dati senza interrompere i workflow degli utenti.
Akamai Workforce Protector (in precedenza LayerX) è un'estensione avanzata e sicura del browser aziendale che trasforma qualsiasi browser commerciale standard in uno spazio di lavoro altamente sicuro. Grazie alla sicurezza delle interazioni a livello di browser, Akamai Workforce Protector fornisce in tempo reale il controllo dell'utilizzo della GenAI, la prevenzione della perdita di dati e una protezione completa dalle minacce provenienti dal web. La soluzione applica facilmente sessioni di sola lettura e watermarking dinamico per dispositivi BYOD e collaboratori di terze parti, senza dover implementare VDI complesse. Inoltre, Workforce Protector analizza automaticamente i punteggi di rischio per bloccare istantaneamente le estensioni del browser dannose o con privilegi eccessivi, fornendo una visibilità granulare delle attività degli utenti che vengono inserite direttamente nei workflow dei sistemi SIEM o di risposta agli incidenti.