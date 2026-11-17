セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、管理対象デバイスと管理対象外デバイス全体で企業データを保護し、ユーザーアクセスを管理し、サイバー脅威を緩和するために設計された専用のWebブラウザー、または一元管理されたブラウザー拡張機能です。
世界中の従業員がますます分散化し、SaaSアプリケーションに強く依存するようになったため、Webブラウザーは企業の主要なワークスペースへと進化しました。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、ゼロトラストの原則をユーザーインタラクションが発生するポイントで直接適用することにより、組織がデータ窃取を防止し、生成AIの使用を管理し、Web由来の脅威を阻止できるよう支援します。このテクノロジーは、ワークスペースを基盤となるエンドポイントハードウェアから切り離すことで、従業員の生産性を低下させることなく、ITチームとセキュリティチームにきめ細かい可視性と制御を提供します。
重要ポイント
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セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、企業データを保護し、サイバー脅威を緩和するために設計された専用のWebブラウザー、または一元管理されたブラウザー拡張機能です。
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セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、デバイスポスチャ、ユーザーアイデンティティ、および遷移先URLを評価し、アクセスを許可する前にゼロトラスト・ポリシーを動的に適用します。
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セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、生成AIプラットフォームへの入力を監視して、プロンプトインジェクションのリスクを緩和し、企業の機微な情報の流出を阻止します。
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フリクションレスのブラウザー拡張機能では、軽量のポリシーエンジンを標準的な商用ブラウザーに直接挿入することで、好みのアプリケーションを置き換えるオーバーヘッドを回避します。
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セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、管理対象デバイスと管理対象外デバイス全体で企業データを保護し、ユーザーアクセスを管理し、サイバー脅威を緩和するために設計された専用のWebブラウザー、または一元管理されたブラウザー拡張機能です。
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーの仕組み
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、アプリケーションレイヤーでWebインタラクションをリアルタイムで検査、フィルタリング、管理し、デバイスとネットワークの基本的なリスクからブラウジングセッションを分離することで機能します。
ユーザーがWebセッションを開始すると、セキュア・エンタープライズ・ブラウザーがローカライズされた適用ポイントとして機能します。すべてのインターネットトラフィックを従来の仮想プライベートネットワーク（VPN）または集約型のセキュアWebゲートウェイを経由してルーティングするのではなく、ブラウザーがすべてのインタラクションのコンテキストを継続的に評価します。この評価には、デバイスポスチャ、ユーザーアイデンティティ、遷移先URL、試行されている特定のアクション（テキスト入力、ファイルのアップロード、クリップボード操作など）の分析が含まれます。
SSO（シングルサインオン）やMFA（多要素認証）のアイデンティティプロバイダーと緊密に統合することで、セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは企業のSaaSアプリケーションへのアクセスを許可する前にゼロトラスト・ポリシーを動的に適用します。個人デバイスの持ち込み（BYOD）を行っているユーザーがCRMアプリケーションから機密性の高い顧客リストをダウンロードしようとすると、ブラウザーはダウンロードをブロックしたり、管理対象外であるというデバイスのステータスに基づいて読み取り専用セッションを強制したりすることができます。
さらに、セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、レンダリングされたWebページのドキュメント・オブジェクト・モデル（DOM）を継続的に監視します。これにより、従来のネットワークレベルのスキャンを回避するフィッシング攻撃やブラウザーベースの攻撃を検知できます。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、ユーザーのワークスペースのエッジで動作することにより、EDR（エンドポイント検知応答）プラットフォームまたはSIEM（セキュリティ情報およびイベント管理）システムに供給できるテレメトリを提供し、インシデント対応時間を大幅に短縮します。
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーはどのようなアーキテクチャアプローチをとっているのか
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーのアーキテクチャは通常、専用のカスタムブラウザーとフリクションレスのブラウザー拡張機能という2つのカテゴリーのいずれかに分類されます。
専用のセキュア・エンタープライズ・ブラウザーはスタンドアロンアプリケーションであり、通常はオープンソースのChromiumエンジンをベースに構築されており、組織の標準的な消費者向けブラウザーに完全に取って代わるものです。エンタープライズブラウザー向けの他のソリューションでは、組織は完全に新しいブラウザー実行ファイルを展開し、その使用を強制する必要があります。このアプローチは、ブラウザーの機能とネットワークスタックに対するハードコードされた詳細な制御を提供しますが、展開のフリクションが生じ、大規模な変更管理が必要になり、確立されたユーザワークフローが阻害される可能性があります。
反対に、セキュア・エンタープライズ・ブラウザー拡張機能は、Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefoxなどの既存の標準的な商用ブラウザーを安全性の高いワークスペースに変えます。このアプローチでは、軽量ポリシーエンジンを拡張機能としてブラウザーに直接投入することで、ユーザーの好みのアプリケーションを置き換えるオーバーヘッドを回避します。この拡張機能は、一元的な管理コンソールとクラウド・インテリジェンス・データベースにシームレスに接続して、リスクをリアルタイムで評価します。このアーキテクチャは、大掛かりなエージェントのインストールやデバイス管理プロファイル一式を必要としないため、管理対象外デバイスやサードパーティである業務委託先のセキュリティを確保する場合に特に好都合です。どちらのアーキテクチャもゼロトラスト・アーキテクチャの確立という最終的な目的に適いますが、展開速度とユーザーによる受け入れが大きく異なります。
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーの主要なコンポーネントと機能
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーのコアコンポーネントには、現代のWebワークスペースのセキュリティを確保するように設計された高度なポリシーエンジン、データ保護メカニズム、およびリアルタイム脅威検知アルゴリズムが含まれます。
データ損失防止（DLP）：セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、深いコンテンツ検査を実行し、データ漏えいやデータ窃取を防止します。コピー&ペースト機能などのクリップボードアクティビティを継続的に監視し、ファイルのアップロードとダウンロードを管理します。厳格なDLPルールを適用することで、機密性の高い知的財産が個人のWebメールやシャドーITアプリケーションに転送されないようにすることができます。
生成AIおよびプロンプトインジェクションのガバナンス：生成AIの採用が加速しているため、そのようなツールとのインタラクションのセキュリティを確保することが極めて重要です。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、ChatGPTやその他の生成AIプラットフォームへの入力を監視し、ユーザーに警告したり、機密性の高い企業データの送信をブロックしたりします。また、攻撃者がAIモデルを操作して機密情報を開示させようとするプロンプトインジェクションのリスクを緩和します。
悪性の拡張機能からの保護：悪性の、または過剰な権限を持つサードパーティ製ブラウザープラグインは、認証情報の窃取やセッションの乗っ取りのための重要な攻撃ベクトルとなります。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、不審なふるまいを示す拡張機能や組織のリスクしきい値に違反する拡張機能を自動的にスキャン、分析、無効化します。
ゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）：セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、継続的な認証および認可ゲートウェイとして機能することで、内部のWebアプリケーションやSaaSプラットフォームへのアクセスに対してゼロトラスト・ポリシーを適用します。ユーザーとデバイスのコンテキストに応じたリスクを評価し、最小権限アクセスを実現します。
セキュリティ・サービス・エッジ（SSE）との統合：セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは多くの場合、幅広いSASE（セキュア・アクセス・サービス・エッジ）またはSSEアーキテクチャを補完します。セキュリティ・サービス・エッジがネットワークルーティングと広範なWebフィルタリングを処理し、ブラウザーがWebページのインタラクションに対するきめ細かいラストマイル制御を行います。
動的なウォーターマーク：インサイダーの脅威や不正な共有を防止するために、セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは機密性の高いWebページに動的なデジタルウォーターマークをかぶせて、漏えいしたスクリーンショットを特定のユーザーやセッションにさかのぼって調べることができます。
なぜVDIやVPNの代わりにセキュア・エンタープライズ・ブラウザーを使用するのか
組織は仮想デスクトップインフラ（VDI）やVPNの代わりにセキュア・エンタープライズ・ブラウザーを使用しています。これは、ローカライズされた軽量のセキュリティによって、高いインフラコストや深刻なネットワークレイテンシーを排除できるからです。
長い間、企業はVPNを使用して、リモートユーザーに内部ネットワークへのアクセスを許可してきました。しかし、VPNは広範なネットワークレベルのアクセスを許可します。そのため、攻撃者がリモートデバイスを侵害すると、VPNトンネルによってマルウェアやランサムウェアが企業のデータセンターへ横方向に移動することが可能になります。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、ユーザーが必要とする特定のWebアプリケーションのみにアクセスを制限することによってそれを緩和し、基盤となるネットワークアーキテクチャを公開することなく真のゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）を実現します。
同様に、VDIは従来、ピクセルベースのデスクトップをリモートサーバーからストリーミングすることで、管理対象外のデバイスや業務委託先のセキュリティを確保するために使用されてきました。VDIはデータがエンドポイントに置かれることを効果的に防止しますが、スケーリングにコストがかかり、計算負荷が高く、ネットワークのレイテンシーの影響を受けやすいことで知られており、多くの場合ユーザー体験が低下することになります。
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、厳密なセキュリティ制御でセッションを覆い、デバイス上でローカルにWebコードを実行します。このアプローチは、仮想デスクトップインフラの厄介なコストオーバーヘッドを発生させることなく、ネイティブブラウジング体験の優れたパフォーマンスを実現します。さらに、SaaSアプリケーションを多用している組織では、クラウドトラフィックを一元的なVPNまたはVDIデータセンターにルーティングすることで、不要なボトルネックが発生します。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーはユーザーを直接かつ安全にクラウドに接続するため、現代の分散ワークフローと完全に合致しています。
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーの主な利点
セキュア・エンタープライズ・ブラウザーを採用することで、企業のアタックサーフェスを大幅に減らし、サードパーティアクセスのセキュリティを確保し、従業員の生産性を損なうことなくコンプライアンスをシンプル化できます。
BYOD環境のセキュリティ確保：個人のラップトップや携帯電話の管理は、ITチームにとって深刻な課題となっています。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、管理対象外のデバイス上で会社の業務を行うためのセキュアエンクレーブを提供します。読み取り専用アクセスを強制し、ローカルダウンロードをブロックし、データが個人のハードドライブに漏えいすることを防ぎます。これらすべてを、重いデバイス管理プロファイルを必要とすることなく実現します。
フィッシング攻撃とマルウェアの緩和：セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、静的なURLブロックリストだけに頼るのではなく、Webページのふるまいをリアルタイムで分析することで、ゼロデイ・フィッシング・サイトや悪性ファイルのドロップを特定します。これにより、マルウェアがホスト・オペレーティング・システムを侵害するのを防ぎ、致命的なデータ漏えいのリスクを効果的に軽減します。
シャドーSaaSの排除：従業員はIT制御を回避して不正なクラウドアプリケーションを使用することがよくあります。セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、従業員がアクセスするすべてのSaaSアプリケーションを詳細に可視化します。これにより、セキュリティチームは不正なツールを探索し、危険なふるまいを監視し、使用ポリシーを適用して、シャドーITのリスクを最小限に抑えることができます。
リモートブラウザー分離（RBI）の補完：Menlo Securityなどのベンダーは、リモートブラウザー分離によってリモートサーバー上でWebページをレンダリングし、アクティブなコンテンツをエンドポイントから離しておくことに重点を置いています。それに対し、セキュア・エンタープライズ・ブラウザーは、RBIと統合したり、RBIを補完したりできます。分離レイヤーに加えてきめ細かいポリシー制御やDLPを適用し、高度なブラウザーベースの攻撃に対する多層防御戦略を提供します。
Akamaiの役割
Akamaiは、ユーザーのワークフローを損なうことなくデータを保護する包括的なクラウド・ネイティブ・セキュリティ・ソリューションを通じて、組織が現代的なワークスペースのセキュリティを確保し、ゼロトラスト・アーキテクチャを実装できるよう支援します。
Akamai Workforce Protectorは、あらゆる標準的な商用ブラウザーを安全性の高いワークスペースに変える高度なセキュア・エンタープライズ・ブラウザー拡張機能です。ブラウザーレベルのインタラクションセキュリティを実現することで、Akamai Workforce Protectorは生成AIの使用制御、データ損失防止、Web由来の脅威に対する包括的な保護をリアルタイムで提供します。BYODおよびサードパーティである業務委託先に読み取り専用セッションや動的なウォーターマークをシームレスに適用することで、複雑なVDIの展開の必要性を排除します。さらに、Workforce Protectorは自動的にリスクスコアを分析して、悪性のブラウザー拡張機能や過剰な権限を持つブラウザー拡張機能を即座にブロックし、SIEMやインシデント対応ワークフローに直接フィードするユーザーアクティビティを詳細に可視化します。