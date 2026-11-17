セキュア・エンタープライズ・ブラウザーのアーキテクチャは通常、専用のカスタムブラウザーとフリクションレスのブラウザー拡張機能という2つのカテゴリーのいずれかに分類されます。

専用のセキュア・エンタープライズ・ブラウザーはスタンドアロンアプリケーションであり、通常はオープンソースのChromiumエンジンをベースに構築されており、組織の標準的な消費者向けブラウザーに完全に取って代わるものです。エンタープライズブラウザー向けの他のソリューションでは、組織は完全に新しいブラウザー実行ファイルを展開し、その使用を強制する必要があります。このアプローチは、ブラウザーの機能とネットワークスタックに対するハードコードされた詳細な制御を提供しますが、展開のフリクションが生じ、大規模な変更管理が必要になり、確立されたユーザワークフローが阻害される可能性があります。

反対に、セキュア・エンタープライズ・ブラウザー拡張機能は、Google Chrome、Microsoft Edge、Mozilla Firefoxなどの既存の標準的な商用ブラウザーを安全性の高いワークスペースに変えます。このアプローチでは、軽量ポリシーエンジンを拡張機能としてブラウザーに直接投入することで、ユーザーの好みのアプリケーションを置き換えるオーバーヘッドを回避します。この拡張機能は、一元的な管理コンソールとクラウド・インテリジェンス・データベースにシームレスに接続して、リスクをリアルタイムで評価します。このアーキテクチャは、大掛かりなエージェントのインストールやデバイス管理プロファイル一式を必要としないため、管理対象外デバイスやサードパーティである業務委託先のセキュリティを確保する場合に特に好都合です。どちらのアーキテクチャもゼロトラスト・アーキテクチャの確立という最終的な目的に適いますが、展開速度とユーザーによる受け入れが大きく異なります。