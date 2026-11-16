크립토재킹은 공격자가 피해자의 컴퓨팅 리소스를 몰래 악용해 무단으로 암호화폐를 채굴하는 사이버 공격입니다. 사이버 범죄자들은 웹 브라우저의 JavaScript나 호스트 기반 멀웨어와 같은 악성 코드를 배포해 엔드포인트, 서버 또는 클라우드 인프라의 처리 능력을 탈취합니다. 이러한 불법 행위는 공격자에게 디지털 화폐를 생성해 주는 반면, 피해자는 시스템 성능 저하, 하드웨어 마모, 에너지 비용 증가 문제를 떠안아야 합니다.
핵심 내용
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크립토재킹은 공격자가 피해자의 컴퓨팅 리소스를 몰래 악용해 무단으로 암호화폐를 채굴하는 사이버 공격입니다.
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사이버 범죄자들은 웹 브라우저의 JavaScript나 호스트 기반 멀웨어와 같은 악성 코드를 배포해 엔드포인트, 서버 또는 클라우드 인프라의 처리 능력을 탈취합니다.
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크립토재킹은 컴퓨팅 리소스를 고갈시키고 운영 비용을 급격히 증가시키며 기업 네트워크 내의 광범위한 보안 취약점을 노출시킴으로써 기업에 위협이 됩니다.
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기업은 강력한 엔드포인트 보호 솔루션을 도입하고, 웹 트래픽을 필터링하며, 악성 스크립트를 차단하고, 클라우드 인프라에 엄격한 접속 제어 기능을 적용함으로써 크립토재킹을 방지할 수 있습니다.
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크립토재킹은 어떻게 작동하나요?
크립토재킹은 표적 디바이스나 네트워크에 침투해 백그라운드에서 은밀하게 실행되는 암호화폐 채굴 스크립트를 통해 블록체인 장부의 복잡한 암호 퍼즐을 푸는 식으로 작동합니다. 사이버 범죄자들은 일반적으로 이러한 공격을 수행하기 위해 호스트 기반 크립토재킹과 브라우저 기반 크립토재킹이라는 두 가지 주요 기법을 활용합니다.
호스트 기반 크립토재킹은 공격자가 표적 디바이스에 악성 코드를 직접 설치해야 합니다. 공격자들은 주로 피싱 이메일과 같은 소셜 엔지니어링을 사용해 최종 사용자가 감염된 소프트웨어나 트로이 목마를 다운로드하도록 속입니다. 설치되면 크립토재킹 멀웨어는 감염된 엔드포인트나 서버의 CPU 및 GPU 리소스를 지속적으로 소모합니다. 이 멀웨어는 운영 체제 수준에서 실행되기 때문에 호스트 기반의 크립토재킹은 매우 지속적인 특성을 띠며, 장기간에 걸쳐 심각한 과열 및 높은 CPU 사용량을 유발할 수 있습니다.
브라우저 기반 크립토재킹은 피해자가 로컬 소프트웨어를 설치하지 않아도 됩니다. 그 대신, 사이버 범죄자들은 감염된 웹사이트에 악성 JavaScript 코드를 심거나 악성 광고를 통해 페이로드를 유포합니다. 사용자가 감염된 사이트를 방문하면 브라우저가 스크립트를 실행해 브라우저 탭이 열려 있는 동안 피해자의 처리 성능을 활용해 암호화폐를 채굴합니다.
크립토재킹 사이버 공격 주요 구성요소는 무엇인가요?
크립토재킹 공격의 핵심 구성요소로는 전송 메커니즘, 전용 암호화폐 채굴 코드, 채굴된 암호화폐를 수집하기 위한 외부 디지털 지갑이 있습니다. 금전을 요구하기 위해 자신의 존재를 알리는 랜섬웨어와 달리, 크립토재킹은 기업 컴퓨팅 리소스에 장기간 접속하기 위해 완전히 은밀하게 활동하는 방식을 취합니다.
전송 기법: 공격자는 피싱 공격, 악성 브라우저 확장 프로그램 또는 취약한 공개 클라우드 서비스를 사용해 표적 환경에 초기 페이로드를 배포합니다.
암호화폐 채굴 스크립트: XMRig와 같은 프로그램은 악성 암호화폐 채굴을 위해 특별히 설계되었습니다. 초기 공격자들은 Bitcoin 채굴을 시도했지만, 오늘날의 사이버 범죄자들은 이러한 스크립트를 활용해 Monero와 같이 개인정보 보호에 특화된 암호화폐를 채굴합니다. 이러한 암호화폐는 전용 GPU 장비보다는 일반적인 CPU 처리 성능에 최적화되어 있습니다.
마이닝 풀 연결: 이 악성 코드는 아웃바운드 네트워크 트래픽을 통해 중앙 집중식 마이닝 풀과 통신하며, 감염된 여러 디바이스의 컴퓨팅 리소스를 함께 사용해 블록체인 보상을 획득할 확률을 높입니다.
공격자 지갑: 감염된 디바이스가 블록체인에서 블록을 성공적으로 검증하면 생성된 디지털 화폐는 공격자가 관리하는 디지털 지갑으로 자동 입금됩니다.
크립토재킹의 주요 리스크와 기업에 미치는 영향은 무엇인가요?
크립토재킹은 컴퓨팅 리소스를 고갈시키고 운영 비용을 급격히 증가시키며 기업 네트워크 내의 광범위한 보안 취약점을 노출시킴으로써 기업에 위협이 됩니다. 크립토재킹은 은밀하게 작동하도록 설계되었기 때문에 기업은 침입 사실을 인지하기 전까지 장기간 재정적 및 운영상 피해를 입는 경우가 많습니다.
리소스 고갈: 악성 암호화폐 채굴은 방대한 양의 처리 성능을 소모해 직원용 워크스테이션과 가상 머신의 심각한 성능 저하를 초래합니다. 이러한 리소스 소모는 핵심 비즈니스 애플리케이션의 작동을 방해하고 전반적인 생산성을 저하시킵니다.
운영 및 에너지 비용 상승: 지속적인 높은 CPU 사용량은 과도한 전력을 소모해 과열을 유발하고 기업의 전기 요금을 상승시킵니다. 클라우드 환경에서는 무단 암호화폐 채굴로 인해 자동 확장 기능이 작동해 예상치 못한 막대한 클라우드 서비스 요금이 발생할 수 있습니다.
하드웨어 성능 저하: 하드웨어를 열적 한계치까지 밀어붙이면 마모가 가속화됩니다. 시간이 지남에 따라 이는 기업용 디바이스의 수명을 단축시키고 하드웨어의 조기 교체를 강요하게 됩니다.
심각한 사이버 위협의 통로: 크립토재킹은 경계 및 엔드포인트 보안의 근본적인 결함을 나타냅니다. 사이버 범죄자가 방어 체계를 우회해 크립토재킹 멀웨어를 설치할 수 있다면 공격자들은 동일한 접속 권한을 활용해 랜섬웨어나 데이터 유출 트로이 목마와 같이 훨씬 더 파괴적인 악성 페이로드를 배포할 수 있습니다.
기업은 크립토재킹 활동을 어떻게 탐지할 수 있나요?
기업은 지속적인 CPU 사용량 급증 여부를 모니터링하고, 디바이스 과열 보고 사례를 조사하며, 알려진 마이닝 풀과의 연결 여부를 확인하기 위해 아웃바운드 네트워크 트래픽을 분석함으로써 크립토재킹을 탐지할 수 있습니다. 최신 암호화폐 채굴 코드는 탐지를 피하기 위해 리소스 사용량을 조절하도록 설계되었기 때문에, 이러한 공격을 탐지하려면 엔드포인트와 네트워크에 대한 포괄적인 가시성이 확보되어야 합니다.
엔드포인트 성능 모니터링: IT 및 보안팀은 작업 관리자 또는 활동 모니터에서 설명되지 않는 CPU 사용량 급증이 나타나는 엔드포인트를 조사해야 하며, 해당 디바이스에 리소스를 많이 소모하는 애플리케이션이 실행 중이지 않은 경우 더욱 주의 깊게 살펴야 합니다.
네트워크 트래픽 분석: 크립토재킹은 외부 마이닝 서버와의 지속적인 통신을 필요로 합니다. 보안팀은 DNS 요청, 비정상적인 포트 활동 또는 알려진 암호화폐 채굴 도메인으로 연결되는 TCP 연결을 탐지함으로써 감염된 자산을 식별할 수 있습니다.
물리적 하드웨어 증상: 최종 사용자가 특정 부위의 과열, 노트북 냉각 팬의 지속적인 작동, 또는 배터리 소모 문제를 보고하는 경우가 있습니다. 이러한 물리적 이상 징후는 비인가 처리 활동의 초기 지표가 됩니다.
클라우드 비용 청구 알림: 클라우드 인프라 비용이 갑작스럽고 설명되지 않는 수준으로 급증하는 현상은 대개 공격자가 시스템에 침입해 암호화폐 채굴용으로 악성 가상 머신을 생성했음을 나타냅니다.
기업은 크립토재킹으로부터 어떻게 보호할 수 있나요?
기업은 강력한 엔드포인트 보호 솔루션을 도입하고, 웹 트래픽을 필터링하며, 악성 스크립트를 차단하고, 클라우드 인프라에 엄격한 접속 제어 기능을 적용함으로써 크립토재킹을 방지할 수 있습니다. 은밀한 사이버 위협을 방어하려면 호스트 기반 및 브라우저 기반 공격 기법 모두를 포괄하는 심층 방어 전략이 필요합니다.
스크립트 차단 및 광고 차단기: 기업에서 관리하는 브라우저 정책이나 무단 JavaScript 코드를 차단하는 확장 프로그램을 배포하면 브라우저 기반의 드라이브바이 크립토재킹 및 멀버타이징 캠페인을 방지할 수 있습니다.
웹 필터링: 보안 웹 게이트웨이를 활용하면 사용자가 감염된 사이트에 접속하거나, 알려진 마이닝 풀과 통신하거나, 악성 브라우저 확장 프로그램을 다운로드하는 것을 방지할 수 있습니다.
엔드포인트 위협 탐지: 최신 안티 멀웨어 및 엔드포인트 탐지 툴은 XMRig과 같은 일반적인 채굴 소프트웨어의 시그니처와 행동 패턴을 탐지해 해당 프로세스를 자동으로 종료할 수 있습니다.
클라우드 체계 관리: 엄격한 ID 및 접속 관리 정책을 적용하면 사이버 범죄자가 클라우드 서비스를 탈취하거나 설정 오류를 악용해 가상 머신 인스턴스를 생성해 암호화폐 채굴에 이용하는 것을 방지할 수 있습니다.
보안 인식 교육: 직원들이 피싱 이메일, 악성 광고, 소셜 엔지니어링 기법을 탐지할 수 있도록 교육하면 멀웨어에 감염될 가능성을 애초에 낮출 수 있습니다.
기업은 크립토재킹으로부터 어떻게 보호할 수 있나요?
기업은 강력한 엔드포인트 보호 솔루션을 도입하고, 웹 트래픽을 필터링하며, 악성 스크립트를 차단하고, 클라우드 인프라에 엄격한 접속 제어 기능을 적용함으로써 크립토재킹을 방지할 수 있습니다. 은밀한 사이버 위협을 방어하려면 호스트 기반 및 브라우저 기반 공격 기법 모두를 포괄하는 심층 방어 전략이 필요합니다.
스크립트 차단 및 광고 차단기: 기업에서 관리하는 브라우저 정책이나 무단 JavaScript 코드를 차단하는 확장 프로그램을 배포하면 브라우저 기반의 드라이브바이 크립토재킹 및 멀버타이징 캠페인을 방지할 수 있습니다.
웹 필터링: 보안 웹 게이트웨이를 활용하면 사용자가 감염된 사이트에 접속하거나, 알려진 마이닝 풀과 통신하거나, 악성 브라우저 확장 프로그램을 다운로드하는 것을 방지할 수 있습니다.
엔드포인트 위협 탐지: 최신 안티 멀웨어 및 엔드포인트 탐지 툴은 XMRig과 같은 일반적인 채굴 소프트웨어의 시그니처와 행동 패턴을 탐지해 해당 프로세스를 자동으로 종료할 수 있습니다.
클라우드 체계 관리: 엄격한 ID 및 접속 관리 정책을 적용하면 사이버 범죄자가 클라우드 서비스를 탈취하거나 설정 오류를 악용해 가상 머신 인스턴스를 생성해 암호화폐 채굴에 이용하는 것을 방지할 수 있습니다.
보안 인식 교육: 직원들이 피싱 이메일, 악성 광고, 소셜 엔지니어링 기법을 탐지할 수 있도록 교육하면 멀웨어에 감염될 가능성을 애초에 낮출 수 있습니다.
Akamai의 지원 방식
Akamai는 심층적인 네트워크 가시성을 제공하고, 악성 도메인에 대한 접근을 차단하며, 워크로드를 세분화해 멀웨어의 측면 이동을 방지함으로써 기업이 크립토재킹을 차단할 수 있도록 지원합니다. 엣지 및 내부 네트워크를 보호함으로써 Akamai는 기업 컴퓨팅 리소스가 무단으로 악용되는 일 없이 안전하게 유지되도록 보장합니다.
Akamai Secure Internet Access Enterprise는 악성 웹사이트에 대한 접속을 선제적으로 차단해 기업 사용자를 보호합니다. 이는 브라우저 기반의 암호화폐 채굴 스크립트 실행을 차단하며, 피싱 공격을 통해 호스트 기반의 페이로드가 다운로드되는 것을 방지합니다.
Akamai Guardicore Segmentation은 모든 네트워크 트래픽에 대한 세분화된 가시성을 제공해 크립토재킹의 특징인 마이닝 풀로의 무단 아웃바운드 연결을 즉시 탐지합니다. Akamai Guardicore Segmentation은 엄격한 소프트웨어 정의 마이크로세그멘테이션을 적용해 공격자가 온프레미스 및 클라우드 인프라에서 측면 이동하는 것을 차단하며, 감염된 디바이스가 네트워크 전체로 확산되기 전에 해당 디바이스를 격리합니다.
또한 Akamai App & API Protector는 악성 코드 인젝션으로부터 웹 자산을 보호합니다. 이를 통해 기업의 공개 자산이 감염되어 브라우저 기반의 크립토재킹 멀웨어를 의도치 않게 유포하는 경로로 악용되는 것을 방지할 수 있습니다.