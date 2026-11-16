크립토재킹은 표적 디바이스나 네트워크에 침투해 백그라운드에서 은밀하게 실행되는 암호화폐 채굴 스크립트를 통해 블록체인 장부의 복잡한 암호 퍼즐을 푸는 식으로 작동합니다. 사이버 범죄자들은 일반적으로 이러한 공격을 수행하기 위해 호스트 기반 크립토재킹과 브라우저 기반 크립토재킹이라는 두 가지 주요 기법을 활용합니다.

호스트 기반 크립토재킹은 공격자가 표적 디바이스에 악성 코드를 직접 설치해야 합니다. 공격자들은 주로 피싱 이메일과 같은 소셜 엔지니어링을 사용해 최종 사용자가 감염된 소프트웨어나 트로이 목마를 다운로드하도록 속입니다. 설치되면 크립토재킹 멀웨어는 감염된 엔드포인트나 서버의 CPU 및 GPU 리소스를 지속적으로 소모합니다. 이 멀웨어는 운영 체제 수준에서 실행되기 때문에 호스트 기반의 크립토재킹은 매우 지속적인 특성을 띠며, 장기간에 걸쳐 심각한 과열 및 높은 CPU 사용량을 유발할 수 있습니다.

브라우저 기반 크립토재킹은 피해자가 로컬 소프트웨어를 설치하지 않아도 됩니다. 그 대신, 사이버 범죄자들은 감염된 웹사이트에 악성 JavaScript 코드를 심거나 악성 광고를 통해 페이로드를 유포합니다. 사용자가 감염된 사이트를 방문하면 브라우저가 스크립트를 실행해 브라우저 탭이 열려 있는 동안 피해자의 처리 성능을 활용해 암호화폐를 채굴합니다.