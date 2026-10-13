Alex Leung é arquiteto corporativo sênior na Akamai, onde atua como consultor confiável para as principais emissoras, ajudando-as a transformar seus serviços em adaptação à tendência de entrega OTT (Over-the-top) e a navegar pela complexa variedade de tecnologias nela contidas. Nos últimos anos na Akamai, ele liderou projetos de consultoria de mídia que ajudaram as emissoras regionais a otimizar suas operações de streaming de mídia em preparação para grandes eventos, incluindo Jogos Olímpicos de Inverno e a IPL 2018.