速率限制是一种机制，用于控制在指定时间段内可以在两个系统之间传输的数据量或请求数。它可帮助防止滥用、保护系统资源，并确保所有用户都能公平使用资源。通过实施速率限制，企业可以降低服务器过载的风险，提高网络性能，并增强整体安全性。

应用程序编程接口 (API) 等数字资源在本质上是有限的。如果它部署在固定数量的基础架构（例如，一个虚拟服务器）上，那么它每分钟或每小时仅能处理有限数量的请求。为了防止此类资源发生过载，资源所有者通常会应用“速率限制”，这种做法能够限制指定时间段内为每个用户处理的请求数量。速率限制有时也称为“限流”，因为该过程就如同在数字世界中通过收窄管道来限制气流一样。

速率限制具有多种用途。它可确保用户能够可靠地访问数字资源，以满足服务质量预期。借助速率限制，系统所有者无需在不必要的基础架构上进行投资。速率限制也是保护数字资产免受恶意或未授权使用的重要工具，同时它能够帮助企业更好地了解自己的流量需求，以确定如何实现环境扩容。