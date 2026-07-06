¿Qué es la limitación de frecuencia?

La limitación de frecuencia es importante porque proporciona un elemento operativo clave para la calidad del servicio, la ciberseguridad,y las finanzas. En lo que respecta a la calidad del servicio, la limitación de frecuencia evita que los recursos se saturen debido al exceso de solicitudes, una situación que puede provocar ralentizaciones o interrupciones del servicio. Con unas políticas de limitación de frecuencia bien diseñadas, todos los usuarios elegibles pueden disfrutar de una calidad de servicio (QoS) similar. En un frente relacionado, la limitación de frecuencia ayuda a garantizar la equidad al impedir que un usuario monopolice un recurso digital.

Para la ciberseguridad, la limitación de frecuencia sirve como contramedida frente una serie de distintas amenazas. Un ataque de denegación de servicio (DoS), por ejemplo, intenta inundar un recurso con peticiones para que quede fuera de servicio. La limitación de frecuencia puede impedir que el atacante de la DoS logre este objetivo. La limitación de frecuencia también puede mitigar los ataques de fuerza bruta, que implican adivinar rápidamente las contraseñas. La limitación de frecuencia también funciona contra el Credential Stuffing, una variante de la fuerza bruta en la que el atacante prueba rápidamente diferentes pares de nombre de usuario y contraseña robados para obtener acceso no autorizado a un recurso, p. ej., un sitio web bancario.

La limitación de frecuencia también puede ayudar a una empresa a gestionar mejor sus finanzas. Un activo digital cuesta dinero, por lo que cuanto más eficiente sea su uso, mejor será su resultado financiero. Los límites de frecuencia mantienen el uso de los activos digitales dentro de unos límites predecibles. Para entender por qué esto es importante, imagínese un escenario en el que una empresa tenga que adquirir servidores adicionales para mantenerse al día con un alto volumen de tráfico causado por usuarios con acceso ilimitado. No es una inversión que valga la pena.

Si observamos este problema desde una perspectiva diferente, cada solicitud de servicio conlleva un coste. Puede ser pequeño (una fracción de un céntimo) cuando se tienen en cuenta el ancho de banda, los gastos del centro de datos y la depreciación del software/hardware. Sin embargo, si millones de solicitudes de servicio no deseadas están atascando el sistema, se producirá una pérdida significativa de dinero.

La limitación de frecuencia también puede formar parte de la monetización de un activo digital. Por ejemplo, una empresa podría permitir a un usuario realizar 5000 llamadas de API por semana por 100 $. El propietario de la API necesita una limitación de frecuencia para aplicar este número máximo de llamadas de API.