O que é limitação de taxa?

A limitação de taxa é importante porque fornece um elemento operacional essencial de qualidade do serviço, cibersegurança e finanças. Em relação à qualidade do serviço, a limitação de taxa impede que os recursos sejam sobrecarregados por muitas solicitações, uma situação que pode levar à lentidão ou a interrupções do serviço. Com políticas de limitação de taxa bem projetadas, todos os usuários qualificados podem desfrutar de uma qualidade de serviço (QoS) semelhante. Em uma frente relacionada, a limitação de taxa ajuda a garantir a equidade impedindo que um usuário monopolize um recurso digital.

Para a cibersegurança, a limitação de taxa serve como uma contramedida contra várias ameaças diferentes. Um ataque de negação de serviço (DoS), por exemplo, tenta inundar um recurso com solicitações para que ele seja desligado. A limitação de taxa pode impedir que o invasor de DoS alcance esse objetivo. A limitação de taxa pode igualmente mitigar ataques de força bruta, o que envolve a adivinhação rápida de senhas. A limitação de taxa também funciona contra o preenchimento de credenciais, uma variante da força bruta em que o invasor tenta rapidamente diferentes pares de nome de usuário/senha roubados para obter acesso não autorizado a um recurso, por exemplo, um site bancário.

A limitação de taxa também pode ajudar uma empresa com suas finanças. Um ativo digital custa dinheiro, portanto, quanto mais eficiente for seu uso, melhor será o resultado financeiro. Os limites de taxa mantêm o uso de ativos digitais dentro dos limites previsíveis. Para entender por que isso é importante, considere um cenário em que uma empresa precisa comprar servidores adicionais para acompanhar um alto volume de tráfego causado por usuários com acesso ilimitado. Esse não é um investimento que vale a pena.

Analisando esse problema de uma perspectiva diferente, cada solicitação de serviço carrega um custo. Pode ser pequeno, uma fração de centavo, quando a largura de banda, as despesas do data center e a depreciação de software/hardware são consideradas. No entanto, se milhões de solicitações de serviço indesejadas estiverem sufocando o sistema, isso levará a um desperdício significativo de dinheiro.

A limitação de taxa também pode fazer parte da monetização de um ativo digital. Por exemplo, uma empresa pode permitir a um usuário 5.000 chamadas de API por semana por USD 100. O proprietário da API precisa de limitação de taxa para aplicar esse número máximo de chamadas de API.