レート制限は、所定の期間内に 2 つのシステム間で送信できるデータまたはリクエストの量を制御するのに使用するメカニズムです。不正利用を防止し、システムリソースを保護し、すべてのユーザーが公正利用できるようにします。レート制限を実装することで、組織はサーバーの過負荷リスクを緩和し、ネットワークパフォーマンスを向上させ、全体的なセキュリティを強化できます。

アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）などのデジタルリソースは、本質的に有限です。仮想サーバーが 1 台というように、インフラのリソースが固定されていると考えると、1 分または 1 時間あたりに処理できるリクエストの数には限界があります。このようなリソースの過負荷を防ぐために、リソースの所有者は多くの場合「レート制限」を適用します。これは、所定の期間、ユーザーごとに処理するリクエストの数を制限する方法です。レート制限は、「スロットリング」とも呼ばれます。これは、このプロセスが、空気の流れを制限するためにパイプを狭くする動作のデジタル版だからです。

レート制限には複数の目的があります。レート制限により、デジタルリソースに信頼してアクセスできるため、サービス品質への期待に応えます。レート制限を用いることで、システム所有者はインフラへの不要な投資をしなくて済みます。レート制限は、悪性または不正な使用からデジタル資産を保護するための重要なツールでもあります。また、トラフィックのニーズをより深く理解して、どのように環境を拡張するかを決定できます。