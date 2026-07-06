Che cos'è la limitazione della velocità?

La limitazione della velocità è un meccanismo utilizzato per controllare la quantità di dati o richieste che può essere trasmessa tra due sistemi in un determinato periodo di tempo; aiuta a prevenire gli abusi, protegge le risorse di sistema e garantisce un utilizzo corretto per tutti gli utenti. Implementando la limitazione della velocità, le organizzazioni possono ridurre il rischio di sovraccarico dei server, migliorare le performance della rete e potenziare la sicurezza generale.

Una risorsa digitale, come un'API (Application Programming Interface), è per sua natura finita, quindi sarà in grado di gestire un numero così elevato di richieste al minuto o all'ora, supponendo che venga implementata su un numero fisso di infrastrutture, ad esempio un server virtuale. Per evitare il sovraccarico di tale risorsa, i suoi proprietari applicano spesso una "limitazione di velocità", una pratica che limita il numero di richieste gestite per ciascun utente in un determinato periodo di tempo. La limitazione della velocità è anche chiamata "throttling" (letteralmente, "strozzamento") perché questo processo digitale equivale all'operazione di restringere un tubo per limitare il flusso d'aria.

La limitazione della velocità ha più scopi: garantisce un accesso affidabile alle risorse digitali che soddisfano le aspettative di qualità del servizio. Con la limitazione della velocità, i proprietari dei sistemi non devono investire nell'infrastruttura di cui non hanno bisogno. La limitazione della velocità è anche uno strumento importante per proteggere le risorse digitali dall'uso dannoso o non autorizzato, nonché per comprendere meglio le esigenze del traffico in modo da stabilire come scalare l'ambiente.