Als sich bofrost* an Akamai wandte, suchte das Unternehmen nach einem Partner, der in den Wochen nach der Umstellung seines Onlineshops auf die Cloud die Performance und Stabilität verbessern sollte. Um Bilder für verschiedene Formate und Geräte zu optimieren, damit das Online-Einkaufserlebnis so effizient wie möglich ist, wurden die entsprechenden Tools benötigt.

Hier kam das CDN von Akamai ins Spiel. Das Team von Akamai präsentierte die Vorteile der intelligenten Automatisierung, Analyse und Steuerung und half bofrost*, die Integration innerhalb von sechs Wochen abzuschließen. Und die Ergebnisse waren sofort sichtbar. Es gab Performanceverbesserungen bei der Bildbereitstellung und Antwortzeiten. Mithilfe von Akamai kann bofrost* fünf bis sechs Millionen Bilder mit 161 GB Traffic pro Tag bereitstellen.

Die effizienten Lösungen von Akamai waren während der Pandemie von großem Vorteil, da das Unternehmen für seine Kunden rund um die Uhr online erreichbar sein musste. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Bestellung von Tiefkühlprodukten: Das Unternehmen ist gewachsen und hat eine Online-Community für Foodies geschaffen, die diesen alles bietet, was sie im Alltag brauchen – von einer umfangreichen Rezeptdatenbank, in der sie sich zu neuen kulinarischen Kreationen inspirieren lassen können, bis hin zu Ernährungstipps für einen ausgewogenen Lebensstil.