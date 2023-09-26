bofrost* steht für erstklassige Qualität, exzellenten Service und individuelle Beratung — und das seit 55 Jahren. Das 1966 gegründete Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Straelen. Mit 249 Niederlassungen in 11 europäischen Ländern ist es heute der europäische Marktführer bei der Direktlieferung von Speiseeis und tiefgefrorenen Spezialitäten. Mehr als 4 Millionen bofrost*-Kunden, davon rund 2,2 Millionen in Deutschland, kennen den Wert einer Tiefkühlkette und erstklassiger Frische, die mit einer Garantie für Reinheit und guten Geschmack einhergeht. Nachhaltigkeit, verantwortungsvoller Umgang mit natürlichen Ressourcen und soziales Engagement sind wichtige Aspekte der Unternehmensphilosophie. Wir freuen uns, dass sich eine solche innovative Marke über unseren Elite-Partner T-Systems für die Zusammenarbeit mit Akamai entschieden hat, um ihren Kunden über alle digitalen Produkte hinweg ein leistungsstarkes Nutzererlebnis zu bieten.
Beste digitale Performance auf jedem Gerät, überall
Als sich bofrost* an Akamai wandte, suchte das Unternehmen nach einem Partner, der in den Wochen nach der Umstellung seines Onlineshops auf die Cloud die Performance und Stabilität verbessern sollte. Um Bilder für verschiedene Formate und Geräte zu optimieren, damit das Online-Einkaufserlebnis so effizient wie möglich ist, wurden die entsprechenden Tools benötigt.
Hier kam das CDN von Akamai ins Spiel. Das Team von Akamai präsentierte die Vorteile der intelligenten Automatisierung, Analyse und Steuerung und half bofrost*, die Integration innerhalb von sechs Wochen abzuschließen. Und die Ergebnisse waren sofort sichtbar. Es gab Performanceverbesserungen bei der Bildbereitstellung und Antwortzeiten. Mithilfe von Akamai kann bofrost* fünf bis sechs Millionen Bilder mit 161 GB Traffic pro Tag bereitstellen.
Die effizienten Lösungen von Akamai waren während der Pandemie von großem Vorteil, da das Unternehmen für seine Kunden rund um die Uhr online erreichbar sein musste. Und das beschränkt sich nicht nur auf die Bestellung von Tiefkühlprodukten: Das Unternehmen ist gewachsen und hat eine Online-Community für Foodies geschaffen, die diesen alles bietet, was sie im Alltag brauchen – von einer umfangreichen Rezeptdatenbank, in der sie sich zu neuen kulinarischen Kreationen inspirieren lassen können, bis hin zu Ernährungstipps für einen ausgewogenen Lebensstil.
Sichere und geschützte Einkaufserlebnisse
Etwa drei Monate nach der erfolgreichen Integration unserer CDN-Plattform entschied sich bofrost* für die API-Sicherheitslösungen von Akamai. Diese bieten dem Unternehmen einen besseren Einblick in potenzielle Bedrohungen und die Sicherheit, dass auch während der Bekämpfung von Botnets eine hohe Performance aufrechterhalten wird.
Seit das Unternehmen die Web Application Firewall (WAF) von Akamai nutzt, werden 5.000 bis 6.000 Treffer pro Tag blockiert. Der DDoS-Schutz von Akamai blockiert 3.000 bis 4.000 Treffer pro Tag. Ein Blick auf das Dashboard sorgt für Zufriedenheit mit dem umfangreichen Schutz durch die Akamai Lösung.
Jennifer Schneller, Head of E-Commerce, sagte über die Zusammenarbeit mit Akamai und T-Systems: „Dank der Unterstützung von Akamai sind wir sehr zufrieden mit der Performance und Sicherheit unserer digitalen Produkte und bieten unseren Kunden das bestmögliche Nutzererlebnis. Vom ausgezeichneten Onboarding-Prozess, der sowohl auf das technische Personal als auch auf das allgemeine Management zugeschnitten ist, bis hin zur Kommunikation mit dem Team sind wir mit der Zusammenarbeit sehr zufrieden. Akamai und T-Systems sind sehr proaktiv, was wir im täglichen Geschäft zu schätzen wissen.“
Über Akamai
Akamai ist das Unternehmen für Cybersicherheit und Cloud Computing, das das digitale Leben unterstützt und schützt. Unsere marktführenden Sicherheitslösungen, überlegene Threat Intelligence und unser globales Betriebsteam bieten ein gestaffeltes Sicherheitskonzept, um die Daten und Anwendungen von Unternehmen überall zu schützen. Die Cloud-Computing-Lösungen von Akamai bieten als Full-Stack-Gesamtpaket Performance und erschwingliche Preise auf der weltweit am stärksten verteilten Plattform. Globale Unternehmen vertrauen auf Akamai für die branchenführende Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Expertise, die sie benötigen, um ihr Geschäft selbstbewusst auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.