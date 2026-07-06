Executive Summary: Warum hybride IT-Sicherheitslösungen für den öffentlichen Sektor und E-Government unverzichtbar sind
- Zunehmende Cyberbedrohungen: Behörden sehen sich einem massiven Anstieg digitaler Angriffe gegenüber – darunter ein Plus von 53,2 % bei schädlichen Webanfragen und eine signifikante Zunahme hochvolumiger DDoS-Attacken im Jahr 2024.
- Hybride IT-Sicherheitsarchitektur: Reine Cloud- oder On-Premise-Modelle stoßen an ihre Grenzen. Akamai bietet hybride Sicherheitslösungen, die lokale Datenhoheit mit globaler Abwehrstärke verbinden – vollständig konform mit gesetzlichen Anforderungen wie DSGVO, BSI-Grundschutz oder NIS-2.
- Datenhoheit & Compliance: Lokale Speicherung und Verarbeitung sensibler Daten gewährleisten volle Kontrolle und Transparenz – ein Muss für datenschutzkonforme Verwaltungsprozesse und das Vertrauen der Bürger:innen.
- Höchste Verfügbarkeit & Resilienz: Akamai gewährleistet 100 % Betriebsfähigkeit, selbst bei Ausfällen von Cloud-Diensten oder in Krisenszenarien – nachgewiesen z. B. beim Stromausfall in Spanien.
- Globale Threat Intelligence: Durch die Analyse von über 1,4 Petabyte sicherheitsrelevanter Daten täglich blockiert Akamai Cyberangriffe bereits an der Edge, bevor sie interne Systeme erreichen.