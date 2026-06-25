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Gal Meiri

Senior AI Security Research Manager

Gal Meiri es director sénior de Investigaciones sobre seguridad de IA en Akamai y dirige un grupo de investigadores de seguridad y científicos de datos centrado en proteger aplicaciones de IA generativa y flujos de trabajo agénticos. Su investigación analiza las nuevas amenazas en toda la superficie de ataque de la IA, y su trabajo abarca tanto la seguridad ofensiva como defensiva de la IA mediante el desarrollo de capacidades de protección para proteger las interacciones con la IA durante la ejecución. Gal también participa como ponente en conferencias y presenta la inteligencia sobre amenazas más reciente en importantes conferencias de seguridad y eventos del sector.

 

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