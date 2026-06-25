Gal Meiri svolge il ruolo di Senior AI Security Research Manager per Akamai, dove dirige un gruppo di ricercatori e data scientist che si occupano di sicurezza, per quanto riguarda, in particolar modo, la protezione delle applicazioni di AI generativa e workflow agentici. La sua ricerca esamina le minacce emergenti sulla superficie di attacco dell'intelligenza artificiale e il suo lavoro comprende la sicurezza offensiva e difensiva dell'AI mediante la progettazione delle funzionalità necessarie per proteggere le interazioni dell'AI durante il runtime. Gal è anche un divulgatore in quanto presenta le ultime informazioni sulle minacce in occasione delle conferenze sulla sicurezza e degli eventi più importanti del settore.