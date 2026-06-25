Gal Meiri occupe le poste de Senior AI Security Research Manager chez Akamai et dirige une équipe de chercheurs en sécurité et d'experts en science des données dont les travaux portent sur la sécurisation des applications d'IA générative et des flux de travail autonomes. Ses recherches portent sur les menaces émergentes touchant l'ensemble de la surface d'attaque de l'IA, et ses travaux couvrent à la fois les aspects offensifs et défensifs de la sécurité de l'IA, en développant des capacités de protection destinées à sécuriser les interactions de l'IA lors de leur exécution. Gal intervient également lors de conférences, où il présente les dernières informations sur les menaces lors de grands congrès sur la sécurité et d'événements professionnels du secteur.