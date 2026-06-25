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Gal Meiri

Senior AI Security Research Manager

Gal Meiri ist Senior AI Security Research Manager bei Akamai und leitet eine Gruppe von Sicherheitsforschern und Datenwissenschaftlern, die sich auf den Schutz von GenAI-Anwendungen und agentischen Workflows konzentrieren. Seine Forschungsarbeit untersucht aufkommende Bedrohungen, die auf die KI‑Angriffsfläche abzielen. Hierbei deckt er sowohl offensive als auch defensive KI‑Sicherheit ab, indem er Funktionen zum Schutz von KI‑Interaktionen zur Laufzeit entwickelt. Meiri hält außerdem öffentliche Vorträge bei führenden Sicherheitskonferenzen und Branchenveranstaltungen, in denen er die neuesten Bedrohungsinformationen vorstellt.

 

Beiträge von Gal Meiri

Die neue MCP-Spezifikation: Worauf sich Sicherheitsteams einstellen müssen

June 25, 2026Maxim Zavodchik,  Segev Fogel,  und Gal Meiri

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Untersuchung des Polyfill-Angriffs aus der Sicht von Akamai

July 02, 2024Gal Meiri

Verschaffen Sie sich einen Überblick und erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen gegen den polyfill.io-Angriff auf die Lieferkette schützen können.

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Einkaufstage im November: Onlineshopping, Verkäufe und Magecart-Angriffe

December 07, 2023Gal Meiri

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kunden vor Magecart-Angriffen am Black Friday und Cyber Monday im November schützen können.

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