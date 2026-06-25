Gal Meiri ist Senior AI Security Research Manager bei Akamai und leitet eine Gruppe von Sicherheitsforschern und Datenwissenschaftlern, die sich auf den Schutz von GenAI-Anwendungen und agentischen Workflows konzentrieren. Seine Forschungsarbeit untersucht aufkommende Bedrohungen, die auf die KI‑Angriffsfläche abzielen. Hierbei deckt er sowohl offensive als auch defensive KI‑Sicherheit ab, indem er Funktionen zum Schutz von KI‑Interaktionen zur Laufzeit entwickelt. Meiri hält außerdem öffentliche Vorträge bei führenden Sicherheitskonferenzen und Branchenveranstaltungen, in denen er die neuesten Bedrohungsinformationen vorstellt.