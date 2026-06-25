Gal Meiri é gerente sênior de pesquisa em segurança de IA na Akamai e lidera uma equipe de pesquisadores de segurança e cientistas de dados especializados em proteger aplicações de IA generativa e fluxos de trabalho autônomos. Sua pesquisa investiga as novas ameaças que surgem na superfície de ataque da IA, e seu trabalho abrange tanto a segurança ofensiva quanto defensiva da IA, desenvolvendo recursos de proteção para garantir a segurança das interações com a IA em tempo real. Gal também é palestrante e apresenta as mais recentes informações sobre inteligência contra ciberameaças em importantes conferências de segurança e eventos do setor.