Akamai se une a Athena Coalition para proteger a los usuarios frente a nuevas vulnerabilidades

En Akamai, valoramos enormemente la colaboración con homólogos del sector como Chainguard. Compartir la inteligencia contra ciberamenazas esencial permite a una comunidad de seguridad más amplia mantenerse un paso por delante de las amenazas emergentes.

Tras la divulgación de Chainguard a nuestro equipo, el grupo de inteligencia sobre seguridad (SIG) de Akamai analizó y sometió a pruebas inmediatamente las vulnerabilidades proporcionadas con nuestras soluciones de seguridad. Nos complace informar de que contamos con cobertura para todos los escenarios aplicables a WAF que tenían información de inteligencia de ataques sobre la prueba de concepto (PoC) práctica relacionada con estas vulnerabilidades.

Dado que estas protecciones ya están implementadas en Akamai App & API Protector, no es necesario que nuestros clientes realicen ninguna acción en este momento. Seguiremos supervisando de cerca la situación para garantizar que las defensas de nuestra plataforma se adapten a cualquier nueva variación o técnica de evasión.