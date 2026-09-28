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Akamai se une a Athena Coalition para proteger a los usuarios frente a nuevas vulnerabilidades

September 28, 2026 by Akamai Security Intelligence Group

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Conclusiones clave

Akamai se ha unido al proveedor de seguridad de la cadena de suministro de software Athena Coalition de Chainguard como partner de mitigación. Chainguard proporcionará datos avanzados sobre vulnerabilidades con embargo a nuestro equipo de investigación de seguridad.

Nuestros equipos han revisado y probado rigurosamente una serie de vulnerabilidades recientemente reveladas que afectan a varios componentes de software para determinar su posible impacto en las aplicaciones web y las API.

En función del componente específico, los atacantes podrían hacer un uso indebido de estas vulnerabilidades para comprometer la integridad de las aplicaciones, ejecutar comandos no autorizados o interrumpir los servicios.

Los clientes de Akamai App & API Protector ya están protegidos contra los vectores de estas amenazas aplicables al firewall de aplicaciones web (WAF). No es necesario que nuestros clientes tomen medidas inmediatas en este momento.

En respuesta a la inteligencia compartida por Chainguard, Akamai ha verificado que nuestras protecciones WAF existentes mitigan eficazmente las rutas de ataque aplicables.

Mitigación con Akamai App & API Protector

En Akamai, valoramos enormemente la colaboración con homólogos del sector como Chainguard. Compartir la inteligencia contra ciberamenazas esencial permite a una comunidad de seguridad más amplia mantenerse un paso por delante de las amenazas emergentes.

Tras la divulgación de Chainguard a nuestro equipo, el grupo de inteligencia sobre seguridad (SIG) de Akamai analizó y sometió a pruebas inmediatamente las vulnerabilidades proporcionadas con nuestras soluciones de seguridad. Nos complace informar de que contamos con cobertura para todos los escenarios aplicables a WAF que tenían información de inteligencia de ataques sobre la prueba de concepto (PoC) práctica relacionada con estas vulnerabilidades.

Dado que estas protecciones ya están implementadas en Akamai App & API Protector, no es necesario que nuestros clientes realicen ninguna acción en este momento. Seguiremos supervisando de cerca la situación para garantizar que las defensas de nuestra plataforma se adapten a cualquier nueva variación o técnica de evasión.

 

Qué hace Chainguard Athena

Athena es una coalición del sector para la defensa orquestada de software de código abierto. Sus miembros envían los hallazgos de vulnerabilidades de todo el sector a Athena, que lleva cada uno de ellos a través de su ciclo de vida completo y lo convierte en una protección para todo el mundo. 

Un centro de coordinación agrupa y correlaciona los hallazgos de cada miembro y los convierte en correcciones a la misma velocidad de máquina a la que se detectan. A continuación, Athena apila capas de protección independientes para que haya cobertura incluso donde no haya un parche limpio, manteniéndose en cada defecto hasta que se establezca una solución ascendente duradera.

Manténgase informado

El SIG de Akamai seguirá supervisando, informando y creando mitigaciones para amenazas de este tipo tanto para nuestros clientes como para la comunidad de la seguridad en general. Para mantenerse al día con más noticias de última hora del grupo de inteligencia sobre seguridad de Akamai, consulte nuestra página de investigación y síganos en las redes sociales.

Leer la investigación con más detalle

Acerca del autor

Akamai Wave Blue

Akamai Security Intelligence Group

Akamai SIG is a global team of world-class researchers, engineers, strategists, and data scientists with a broad range of expertise and security disciplines. Our data sources include the enormous Akamai Cloud, open sources, collaboration with third parties, and dark web intelligence. We have also developed our own algorithms and tools that help us deliver our research and keep Akamai security solutions up to date.

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Seguridad
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App & API Protector

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